Morgensamling: 21-årig russer erkender drab på civil i den første ukrainske krigsret

Et medlem af det britiske parlament fra Det Konservative Parti er tirsdag blevet arresteret på baggrund af en række anklager om voldtægt, som strækker sig fra 2002 til 2009. Det skriver BBC.

Den anonyme mand, som er ude af fængslet på kaution, er af sit eget parti blevet udelukket fra at deltage i parlamentet, mens sagen kører. Men nu lægger flere politikere fra Labour-partiet pres på for, at manden skal suspenderes helt fra parlamentet. Det vil blandt andet betyde, at manden mister sin anonymitet.