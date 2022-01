Morgensamling: Ældre Sagen bakker op om retten til at fravælge genoplivning

Godmorgen, vi er halvvejs inde i denne uge, men Morgensamling handler i dag en hel del om at nå afslutningen – på meget forskellige måder.

Vi lægger ud herhjemme, hvor Per Christensen har haft sidste dag som formand for 3F. Det blev klart i går, hvor fagforbundet og Per Christensen indgik en aftale om, at han går af som formand. På et hovedbestyrelsesmøde torsdag bliver den nuværende næstformand i 3F, Tina Christensen, ifølge Ritzau konstitueret som ny formand og overtager dermed posten i Danmarks største fagforbund. Formandsudskiftningen sker efter afsløringer i blandt andet B.T. om, at Per Christensen i årevis har levet et hemmeligt dobbeltliv, der har involveret i alt fire kvinder.

Men hvorfor får en persons private adfærd konsekvenser i dennes offentlige tillidshverv? Eksperter peger på, at de moralske krav til topledere ændrer sig i disse år. Det skriver Kristeligt Dagblad.

”Når man er topleder, er dydens smalle vej bare smallere, end den ellers ville have været. Her er tale om en rollemodel, som stikker værdier og retninger ud for virksomheden eller organisationen, mens alle andre følger strategien,” siger erhvervspsykolog Tom Steen Jensen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Næste uge kan Danmark være restriktionsfri

Ved vejs ende er formentlig også denne vinters corona-restriktioner. I går kom Epidemikommissionen med sin indstilling om, at alle restriktioner ophæves fra 31. januar. Det betyder fuld genåbning af natteliv, nul isolationsanbefalinger og slut med mundbind og coronapas. Ifølge Jyllands-Posten vil statsminister Mette Frederiksen (S) i dag følge disse anbefalinger og lægge op til at fjerne de resterende restriktioner. Hun vil samtidig bebude, at coronavirus fra 5. februar ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Kommissionen anbefaler dog, oplyser Ritzau, at der stadig holdes fokus på at forebygge smitte ved brug af råd fra Sundhedsstyrelsen og regelmæssige test. Man skal blive vaccineret, blive hjemme og blive testet ved symptomer på smitte, og så skal vi stadig holde afstand og vaske hænder eller bruge håndsprit tit, lyder det.

Regeringen vil give ældre ret til at fravælge genoplivning

Denne historie handler på sin vis også om at nå til en slutning. Men også om muligheden for at undgå - eller i hvert fald udskyde - tilværelsens endeligt. For hvornår er det en god idé som ældre at blive genoplivet? Og skal det være muligt at sige nej tak? Det mener regeringen, som vil give alle borgere over 60 år mulighed for at sige nej til genoplivning. Det fremgår af et notat fra Sundhedsministeriet ifølge Altinget.

Ældre Sagen er tilfreds med tiltaget, men ønsker, ligesom Det Etiske Råd, at borgeren har en samtale med en læge, før beslutning om fravalg af genoplivning træffes. Den nye model forudsætter en ændring af sundhedsloven, som regeringen efter planen vil fremsætte i efteråret 2022.

Corona og krig drev antisemitismen til nye højder i 2021

2021 endte ikke rigtig godt. I hvert fald ikke hvis man spørger de jødiske interesseorganisationer. For med et dagligt gennemsnit på mere end 10 antisemitiske hændelser, endte 2021 som det mest antisemitiske år i de seneste 10 år. Det viser en ny rapport udarbejdet af World Zionist Organisation og Jewish Agency.

Det handler både om graffitibeskeder mod jøder, voldelige overfald og skænding af jødiske gravpladser, og næsten 50 procent af alle antisemitiske hændelser sidste år fandt sted i Europa. Hertil kommer 3,5 millioner opslag fra 430.000 brugere på sociale medier, som det israelske ministerium har kategoriseret som værende antisemitiske.

Set i det lys hilser den israelske regering Danmarks nye handlingsplan til bekæmpelse af antisemitisme, som blev præsenteret af regeringen i går, velkommen. Det samme gør iagttagere og eksperter. For ifølge Brian Arly Jacobsen, religionssociolog og lektor på Københavns Universitet, ved vi stadig for lidt om antisemitismen i Danmark. Men planen har også nogle faldgruber, siger historiker og holocaust-ekspert til Kristeligt Dagblad.

Tusindvis protesterer mod omstridt helligdag i Australien

På den anden side af kloden skal det også være slut – i dette tilfælde med en omstridt helligdag. Tusindvis af australiere er onsdag lokal tid gået på gaden i flere byer for at protestere mod den behandling, som landets oprindelige befolkning bliver udsat for. Det skriver Daily Mail. Onsdag er nemlig Australia Day, en national helligdag i Australien og for mange en festdag til minde om fødslen af det moderne Australien i 1788, hvor den britiske flåde ankom til den store ø.

Indfødte australiere kalder dog dagen for "Invasion Day". De cirka 700.000 indfødte borgere i Australien rangerer nær bunden blandt landets 25 millioner indbyggere i stort set alle økonomiske og sociale målinger.

Englands ældste mønt gjorde familie stenrig

Morgensamling er ved vejs ende for at blive i dagens tema. Og det ender godt. I hvert fald for familien Leigh-Mallory fra Devon, som har gjort en opdagelse, som har gjort dem rige. Den britiske familie har nemlig fundet en gammel guldmønt fra det 13. århundrede ved hjælp fra en metaldetektor. Der er tale om Englands ældst kendte guldmønt med kong Henry III, som på en auktion forleden blev solgt for hele 648.000 pund, svarende til 5,7 millioner kroner. Det skriver The Guardian.

Faderen i familien havde ellers opgivet at bruge tid med sin metaldetektor, men hans børn fandt den frem fra kælderen, og det gav bonus. Derfor går en del af udbyttet til børnenes uddannelser blandt andet i arkæologi, fortæller han til avisen. Mandag drog Leigh-Mallory-familien til Henry III’s grav i Westminster Abbey for at vise respekt og takke for deres held. ”Det er ret surrealistisk,” sagde han. "Jeg er bare en normal fyr fra Devon.”

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Skriv dig op her.