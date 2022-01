Morgensamling: Ansættelse af ny præst i jysk sogn puster til gammel debat om homovielser

Der er nok at vælge imellem blandt de mere tungtvejende nyheder fra weekenden, men hold ud. For der er også godt nyt at hente - blandt andet for ensomme sjæle såvel som for ufo-entusiaster.

Boris Johnson vil sende soldater til Ukraine

Vi starter i udlandet. Den engelske premierminister Boris Johnson vil sende et budskab til præsident Putin. Frygten for en russisk invasion af Ukraine har allerede tidligere sat USA i forhøjet beredskab, så 8500 amerikanske soldater med kort varsel kan blive sendt til Europa og styrke Natos militære tilstedeværelse i området. I weekenden meldte Boris Johnson sig så til selskabet og sagde, at Storbritannien også er klar til at fordoble det antal britiske soldater, der lige nu befinder sig i østeuropæiske lande, hvis Nato tager imod tilbuddet om assistance. Nato får officielt præsenteret tilbuddet fra Boris Johnson i næste uge.

Nu kunne man måske være tilbøjelig til at spørge, om der reelt er noget om snakken. Bliver der krig i Ukraine? Ukrainske borgere, blandt andre den 26-årige soldat Maria, der går rundt i skyttegraven et sted i Ukraine med en skarpladt riffel og perfekt manicure, forsøger ikke at "stresse for meget over det," skriver BBC. I Kristeligt Dagblads lørdagsavis svarer politisk kommentator Jens Worning direkte på spørgsmålet om krigens sandsynlighed med en analyse og seks scenarier.

Tusindvis af børnesoldater dræbt i Yemen

Vi fortsætter med ordet "krig" som nøgleord lidt endnu. For en ny rapport fra FN's sikkerhedsråd viser, at næsten 1500 børn i alderen 10-17 år blev dræbt i kamp i borgerkrigen i Yemen i 2020. Børnene var alle rekrutteret af houthi-rebellerne, der i 2014 sendte Yemens regering på flugt, skriver BBC. Den 300-sider lange rapport indeholder en liste med navnene på alle 1406 dræbte børn og viser, at børn helt ned til syv-års alderen i visse områder er blevet rekrutteret til opgaver som at rense våben.

Børnefattigdommen falder i Danmark, men er stadig høj

Herhjemme risikerer børn heldigvis ikke at blive rekrutteret til kamp. Til gengæld lever cirka 56.500 af dem som "relativt fattige". Den gode nyhed er, at antallet af fattige børn er faldet gradvist siden 2017, hvor tallet toppede med 64.500, kan man læse på forsiden af Kristeligt Dagblad. Men selvom tallet er faldet, er det stadig alt for højt og bør i hvert fald halveres, lyder det fra Mødrehjælpen.

"Det brutale er, at fattigdom hos børn sætter sig. De må lide afsavn og kan ikke deltage i det samme børnefællesskab som andre, fordi der ofte ikke er råd til fritidsaktiviteter,” lyder det fra direktør i Mødrehjælpen Ninna Thomsen.

Ansættelse af ny præst puster liv i gammel debat

I morgen, den 1. februar, tiltræder Michael Olesen Høj som ny præst i Hedensted Kirke. Og dét skaber røre i både det lokale sogn og hos interesseorganisationer. For Michael Olesen Høj vil ikke vie homoseksuelle eller fraskilte, fordi han ikke føler, at han "med Bibelen i hånden kan vie homoseksuelle eller fraskilte personer, om end det er med blødende hjerte," som han selv tidligere har forklaret til Horsens Folkeblad. Men at han overhovedet kan tage den beslutning skyldes en lovgivning, som slet ikke bør eksistere, lyder det fra organisationen LGBT+ Danmark med henvisning til, at præster har haft frihed til at nægte at vie homoseksuelle par, siden det i 2012 blev muligt for to af samme køn at blive viet i folkekirken.

"Det hører ikke nogen steder hjemme, at man betaler for en ydelse (gennem kirkeskatten, red.), som der er nogen, der ikke har adgang til. Så må man som præst søge over i frikirken i stedet," siger Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef i LGBT+ Danmark, til P1-Morgen.

Joni Mitchell og Neil Young kræver deres musik fjernet fra Spotify

En anden efterhånden velkendt debat handler om vaccineskepsis og corona. I disse dage er den godt i gang i musikverdenen, og nyder man at lytte til store musiknavne som Joni Mitchell og Neil Young, skal man snart sørge for at bruge en anden tjeneste end Spotify. Begge kunstnere beskylder Spotify for at tillade spredning af misinformation om covid-19 og kræver, at deres musik fjernes fra streamingtjenesten. Det sker som en reaktion på, at den amerikanske radiovært Joe Rogan i podcasten "The Joe Rogan Experience" angiveligt spreder misinformation om pandemien.

Spotify er kede af kritikken, men siger, at firmaet må sikre en balance mellem "sikkerhed for lytterne og frihed til skaberne". Derfor er Joe Rogans podcast stadig tilgængelig, men til gengæld har tjenesten indført en ny corona-mærkning, som inden for de næste par dage vil begynde at sende lyttere videre til en side med fakta og "links til pålidelige kilder", hvis de opsøger indhold, der indeholder en diskussion om covid-19.

Ensom? Find selskab i naturen

Oplever man en følelse af ensomhed, har en ny undersøgelse et bud på, hvordan man nemt kan bekæmpe det. Undersøgelsen, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports, viser, at grønne områder har en beroligende effekt på menneskers nervesystem - også selvom man går tur alene. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Selv grønne pletter i storbyen har vist sig at have en effekt, og det er altså ikke kun en nyhed, der kan inspirere dem, der bor nær en tætbevokset skov.

Borgmestre vil have klimaplan efter storm

Som man måske har bemærket i weekenden, er naturen dog ikke altid kun menneskets ven. Især husejere i områder som Roskilde og Frederikssund bærer muligvis en smule nag i disse dage. Stormen Malik har raseret landet og resulteret i blandt andet evakueringer, væltede træer, høje vandstande og mange stormskader. Flere borgmestre fra de værst ramte områder er nu i opråb, for det skal ikke kun være op til den enkelte husejer eller kommunen at sikre hjem mod oversvømmelser og stormskader - der er brug for en national klimaplan, lyder det blandt andre fra Roskildes borgmester Tomas Breddam (S), Frederikssunds borgmester Tina Tving Stauning (S) samt klimaekspert Jesper Theilgaard i DR's radioavis.

Troen på liv i rummet er ikke længere så tosset

Retter man blikket ud mod det, det findes uden for jordens klima og atmosfære, er der måske mulighed for, at man en dag kan se besøgende fra en anden galakse. Officielle rapporter fra det amerikanske Pentagon og en underskrift fra USA's præsident fik i december sidste år slået fast med syvtommersøm, at ufoer ikke blot kan betragtes som skøre konspirationer. Og denne anerkendelse af de flyvende tallerkner og den nye bevågenhed kan skubbe til fordommene mod emnet, skriver Kristeligt Dagblad. Men hvis rumvæsener findes, hvad gør vi så? Skal vi elske dem, som vi elsker vores jordlige næste? Det diskuterer teologer i en anden artikel i dagens avis, hvori også rumforsker ved DTU Jens Olaf Pepke Pedersen siger, at han "jo ikke er teolog, men at man kan måske godt argumentere for, at Paulus i Korinterbrevet tager højde for muligheden af, at der også er skabt liv uden for Jorden." Læs, hvad i alverden han dog hentyder til, her.

God mandag.

