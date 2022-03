Morgensamling: Barnestemme fra beskyttelsesrum under Kyiv giver genlyd verden over

Inden vi i dag ser nærmere på et par – i disse tider sjældne – nyhedshistorier, der ikke handler om krig, vender vi blikket østpå, hvor mere end 40.000 civile ukrainere i går blev evakueret fra nogle af landets krigshærgede byer. Det kniber dog stadig med at få ukrainere ud af hovedstaden Kyiv samt byerne Kharkiv og Mariupol. I sidstnævnte angreb Rusland ifølge Ukraine i går et hospital for børn og fødende. Det har fået landets præsident Volodymyr Zelenskyj til at kalde angrebet for “en krigsforbrydelse” og et bevis på, at “et folkedrab finder sted”, skriver BBC.

I aftes kom det desuden frem, at både USA og Storbritannien frygter, at Rusland nu gør klar til at bruge biologiske våben i Ukraine. Frygten kommer, fordi Rusland selv har beskyldt USA for at udvikle biologiske våben i Ukraine. Det kan nemlig ses som en undskyldning, Rusland kan bruge til selv at ty til samme midler.

For første gang siden invasionen vil Ruslands og Ukraines udenrigsministre i dag mødes i Tyrkiet. Rusland har på forhånd opstillet en række krav, som de færreste forventer, at Ukraine vil indfri. Det skriver TV 2.

Sanktionsskyts mod russiske oligarker

Krigen fylder unægteligt i nyhedsbilledet, og hele verden forsøger at regne ud, hvad man kan stille op. Og vil man ramme den russiske præsident Vladimir Putin, må man sigte mod Ruslands oligarker. Nogenlunde sådan synes ræsonnementet bag EU’s nye sanktionspakke, der i går blev præsenteret, at være. Den retter nemlig skytset imod 160 af Ruslands rigeste personer, de såkaldte oligarker samt personer fra parlamentet, og desuden flere banker samt søfartsindustrien, skriver DR. De og deres familier vil blive udelukket fra det globale betalingssystem Swift. Det vil gøre det svært for dem at handle med resten af verden.

Hvad sker der med de ukrainske atomkraftværker?

Ja, skytset er trukket frem fra alle sider, også hos de russiske styrker, der har belejret det nedlagte atomkraftværk Tjernobyl. Men meldinger om strømafbrydelser på kraftværket bør ikke give anledning til panik. Sådan lød det fra chefen for Det Internationale Atomagentur (IAEA), der i går adresserede situationen, som havde skabt ængstelse for, hvad nedbruddet kunne få af konsekvenser. På Twitter slog han fast, at agenturet ikke ser nogen fare for sikkerheden. Der har ellers været blandede meldinger, blandt andet om at strømafbrydelsen risikerede at føre til udslip af radioaktivt stof.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til gengæld udtrykker agenturet bekymring for, at man i aftes mistede forbindelse til endnu et ukrainsk atomkraftværk, skriver Ritzau. Ifølge DR tager agenturets chef nu til Tyrkiet i håb om at kunne drøfte sikkerheden med Ukraine og Rusland.

Østrig skrotter vaccinekrav

Og så til et par nedslag i nyhedsbilledet, der ikke handler om krig. Det vakte opstandelse og store protester, da Østrig som et af de eneste lande i verden forrige måned gjorde det obligatorisk for alle voksne borgere at lade sig vaccinere mod coronavirus. Fulgte man ikke reglerne, risikerede man en bøde på op mod 27.000 kroner.

Men med henvisning til den mildere omikron-variant vurderer man nu, at det ikke længere kan retfærdiggøres at opretholde vaccinekravet. Det meddelte Østrigs EU- og forfatningsminister i går, fortæller blandt andet The Guardian.

"Migrantkristne" eller bare "kristne"?

Mens visse østrigere ikke er glade ved tanken om at blive påduttet noget, gælder det samme øjensynligt visse kristne herhjemme. Ord som “flygtninge” og “migranter” bruges i disse tider flittigt. Men hvorfor bruges sidstnævnte egentlig om visse grupper af kristne? Det spørgsmål er blevet genstand for diskussion, skriver Kristeligt Dagblad i dag.

Diskussionen går især på, hvordan man kan omtale menigheder, hvor store dele af medlemmerne har udenlandsk baggrund, på en måde, som ikke er diskriminerende. Der er dog vidt forskellige meninger om, hvorvidt det er nødvendigt at finde på nye termer. Hvor nogle mener, at “migrantmenighed” lyder fremmedgørende, mener andre kirkelige aktører, at debatten er “fjollet”, “for meget” og “spild af tid, penge og ressourcer”.

Eksperimentbørn modtog undskyldning

For lidt mere end et år siden var det en skriftlig én af slagsen. I går kom så den mundtlige. På vegne af Danmark undskyldte statsminister Mette Frederiksen (S) over for de seks nulevende personer, der sammen med 16 andre grønlandske børn i 1951 blev taget fra deres familier og sendt til Danmark. Forsøget viste sig at få store menneskelige konsekvenser for børnene, der mistede kontakten til deres ophav.

Til det officielle arrangement i går forklarede et af de såkaldte “eksperimentbørn”, hvad undskyldningen betyder for hende:

“Så er det ligesom, at der bliver sat punktum for hele vores historie. (...) Det vil betyde, at man får ro. Ro i sjælen. Og så at staten erkender, at det var en fejl,” sagde Kristine Heinesen til Kalaallit Nunaata Radioa.

Nye tal afslører danskernes velbefindende

Udover en længeventet undskyldning bød gårsdagen på et par nye statistikker om danskerne. Ifølge den største nationale sundhedsundersøgelse herhjemme, “Hvordan har du det”, der i går offentliggjorde sine resultater, er 53 procent af de voksne danskere overvægtige. Og næsten 60 procent opfylder ikke Verdenssundheds-organisationen WHOs minimumskrav for fysisk aktivitet, skriver Ritzau.

Men ét er det fysiske. Noget andet er det psykiske. Også her halter danskernes sundhed, skriver Politiken med henvisning til undersøgelsen. Ja, overordnet set er det faktisk “gået den helt forkerte vej med danskernes sundhed de seneste år” konkluderer Berlingske.

Piges sang fra beskyttelsesrum går verden rundt

Tager man Ukraine-krigen i betragtning, vil mange nok kunne blive enige om, at vi – ovennævnte undersøgelse til trods – har det meget godt herhjemme. Faktisk kan det føles næsten umuligt at sætte sig ind i den virkelighed, som den ukrainske befolkning netop nu gennemlever. En video, der de seneste døgn er gået viralt, giver dog et indblik i, hvordan tilværelsen også kan se ud.

I et beskyttelsesrum under Kyiv bredte stilheden sig blandt de mange forsamlede mennesker, da en lille pige begyndte at synge den ikoniske Disney-sang “Let it go” fra filmen Frost. Med sin klare barnestemme og et forsigtigt smil sang hun ordene, der i den russiske version af sangen blandt andet lyder:

“En ny dag vil vise din vej / Jeg er ikke bange for noget / Lad det storme”.

På de sociale medier har både sangerinden, der i filmen lægger stemme til hovedkarakteren, og en af sangskriverne bag reageret på videoen. På Twitter skrev sidstnævnte:

“Bliv ved med at synge! Vi lytter!”

We see you. We really, really see you. 💙💛 https://t.co/Vhln1MjXpX — Idina Menzel (@idinamenzel) March 7, 2022

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage.