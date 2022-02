Morgensamling: Bekymrede amerikanere følger genåbningen af det danske samfund

Så er der godt nyt at hente, hvis du er en af dem, der stadig har ambitioner om at rejse ud af landet for at holde vinterferie i de sneklædte alper eller i sydens sol. Den sejlivede arbejdsnedlæggelse blandt SAS-bagagemedarbejdere i Københavns Lufthavn ser langt om længe ud til at være endt, og de strejkende medarbejdere er ved midnat vendt tilbage til deres arbejde. Det beretter DR, efter at SAS i går aftes sendte et brev ud, hvor man truede med at fyre dem, som ikke var mødt op på arbejde senest tirsdag. Og det var altså ikke en trussel, som de strejkende medarbejdere havde lyst til at prøve af.