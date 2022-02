Morgensamling: Dansk veteran vågner flere gange hver nat. Nu skal hans sag for Højesteret

Det er den sidste dag i februar. Men det er formentlig ikke den sidste dag med krig i Ukraine. Desværre. Ruslands ihærdige forsøg på at invadere Ukraine har præget mediebilledet, Europa – ja, det meste af den vestlige verden – hele weekenden. Så det er også dér, Morgensamling begynder.

Det er ikke længere muligt at komme ind eller ud af den ukrainske hovedstad. ”Lige nu er vi omringet”, sagde Kijevs borgmester Vitali Klitschko til nyhedsbureauet AP sent i aftes. Spørgsmålet er, om det er sandt? Ifølge det ukrainske uafhængige medie Kyiv Independent, som har interviewet Klitschkos pressesekretær, var beskeden ukorrekt. Kijev er ikke omringet, sagde pressesekretæren. Det tegner et billede af, at alt går lynende hurtigt i Ukraine-krigen. Og at udviklingen er svær at definere. Borgmesterens besked faldt kun få timer efter, at man i The New York Times kunne læse, at Putin havde truet med at køre sine atomvåben i stilling; en trussel, som USA ifølge avisen valgte at ignorere. Det skete også kun få timer efter, at Ritzau kunne oplyse, at russiske Vladimir Putin og Ukraines præsident Volodimir Zelenskij gør klar til at forhandle. Hvad ”forhandlingerne” indebærer er stadig usikkert.

Én ting er dog sikkert: EU, Storbritannien, Nato og USA har lagt sig i selen for at amputere Putins blodige invasion. Kristeligt Dagblads ene forsidehistorie fortæller i dag, hvordan Rusland er blevet pålagt de største økonomiske sanktioner, nogen stormagt nogensinde har modtaget og har fået indefrosset et beløb på over 4000 milliarder kroner. Den anden forsideartikel slår fast, at Danmark – ligesom for eksempel Tyskland – ikke kun agter at ramme Putins pengepung, men at 2700 panserværnsvåben skal sendes til Ukraine. Men det er ikke kun soldater og russiske oligarker på landjorden, der får det svært. EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen meddelte på et pressemøde i går, at EU’s ”luftrum vil være lukket for alle russiske fly”. Og så kan Ruslands krigsallierede Belarus se frem mod hårdere sanktioner. Det skriver Ritzau.

Fredsbudskab og ønske om krigens afslutning

Morgensamling iler videre til Lolland, hvor krigen i Ukraine også kaster sine skygger. Sognepræst Olga Kohen inviterede lørdag aften til lystændingsandagt i Maribo Domkirke. Det specielle ved denne andagt – og sognepræsten i øvrigt – er, at Kohen har en russisk far og en ukrainsk mor. Men Kohen er af den grund ikke splittet i spørgsmålet om krigens grufuldheder: ”Vi bor alle i Europa. Vi er alle kristne mennesker. Vi burde støtte hinanden, være hinanden nær og vise næstekærlighed, siger hun til TV2 Øst.

Sognepræsten ville med andagten sende et budskab om fred og et dybfølt ønske om krigens afslutning. Som få har Olga Kohen et ben plantet i begge lejrer. Hun afslutter: ”Alle er bekymrede - mine venner og bekendte i både Rusland og Ukraine.”

Kristeligt Dagblad har i den forgangne uge også interviewet henholdsvis en ukrainsk præst og en russisk præst, der begge er bosat i Danmark.

Sag om erstatning kan få principiel betydning for veteraner

Vi bliver i krigs-temaet. Veteran Casper Troelsen var udsendt til Afghanistan som soldat og først fem år efter sin udsendelse fik han PTSD og svær angst. Når man i Avisen Danmark læser, hvordan Casper Troelsen vågner 2-11 gange hver nat og tror, han er i krig, er den potentielt principielle sag, han er hovedperson i, spektakulær. For Casper Troelsen har to gange fået tilkendt erstatning for sine mén. Og to gange har han mistet erstatningen.

Sagsforløbet, der strækker sig over flere år, kan beskrives sådan her: Afghanistan-veteranen fik først tilkendt erstatning, så tog Ankestyrelsen den fra ham. Så kom sagen i byretten, hvor han igen fik tilkendt sin erstatning. Herefter ankede Ankestyrelsen. Så tabte Casper Troelsen i landsretten. Og nu skal sagen for Højesteret, hvor den kan få principiel betydning for alle danske veteraner og fremtidige udsendte.

Centrale spørgsmål om omikron står ubesvaret hen

Selvom der i går var 16.454 nye smittede og 1643 personer indlagt med coronavirus på landets hospitaler, kan man i denne krigsprægede tid i flygtige øjeblikket tænke, at coronapandemien er ovre. Det er den imidlertid ikke. Og forskere mangler stadig at afdække helt afgørende sider af den dominerende omikron-variant. Ifølge det videnskabelige tidsskrift Nature står fire centrale spørgsmål ubesvaret hen.

Spørgsmålene drejer sig eksempelvis om, hvad der kommer efter omikron: Bliver det en sløvere mutation, der bider fra sig i endnu mindre grad og dermed påvirker vores immunsystem endnu mindre – eller en helt ny variant, der som delta kunne sætte sig fatalt på lungerne og gøre endnu flere dødeligt syge? Forskerne begriber heller ikke, hvorfor omikron i foreløbige studier ser ud til at smitte mennesker, der har antistoffer fra tidligere coronainfektion – eller vaccination – i kroppen, i endnu højere grad. Ja, du læste rigtigt. Folk, der er vaccineret, har angiveligt lettere ved at blive smittet af omikron-varianten, skriver Nature.

Stemmesluger-flugt truer martret parti

Hvis Dansk Folkeparti er smittet, er det kun af stemmesluger-flugt. I sidste uge gjorde Kristeligt Dagblad det klart, at det endnu er for tidligt at skrive nekrologen over DF med reference til, at fem folketingsmedlemmer har forladt partiet. Men man kan måske alligevel begynde at overveje, hvad der skal stå i nekrologen? For i weekenden mistede DF en af sine mest markante nationalkonservative profiler. Marie Krarup forlader også partiet, skriver Berlingske.

Det sker ifølge Krarup, fordi partiformand Morten Messerschmidt ikke vil love at trække sig, såfremt han får en ny dom i den såkaldte Meld- og Feld-sag, når denne skal behandles igen. Derudover er hun træt af, at hun ikke kan udtale sig frit om Rusland. Krarup har ved flere lejligheder ytret sig kritisk om den måde, Vesten – i hendes øjne – betragter Rusland som fjende og ikke som allieret. Dagen efter meldingen om Marie Krarups exit kunne Ritzau oplyse, at den nye løsgænger har ansat tidligere DF’er Martin Henriksen som konsulent. DF har nu 10 folketingsmedlemmer tilbage.

Har du endnu ikke set tredje afsnit af ”Borgen”, så stop her!

Morgensamling lakker mod enden, men forbliver på Christiansborg – dog i et fiktivt parallelunivers. For i aftes rullede tredje afsnit af ”Borgen” over skærmen. Afsnittet formår igen at aktualisere sig og bygge bro til virkeligheden. Den unge tv-vært Narciza Aydin sætter de ældre, garvede journalister til vægs; hun vil både være politisk korrekt og hente sit barn til tiden. Og nyansatte nyhedschef for TV 1, Katrine Fønsmark, opsnuser en sms, der dokumenterer, at udenrigsminister for Nye Demokrater, Birgitte Nyborg, har løjet for Udenrigspolitisk Nævn. Kristeligt Dagblads anmelder giver afsnittet fire stjerner ud af seks. Jyllands-Posten, der her har anmeldt hele fjerde sæson, når frem til samme konklusion: fire stjerner. På falderebet drister Dagbladet Information sig til at spå om, hvad der vil ske i næste afsnit: ”Efter tredje afsnit får Nyborg formentlig en rådgiver, hun har alligevel forladt sine principper for at holde skindet på næsen.”

Morgensamling er tilbage igen i morgen. Nyd solen og resten af dagen.

