Morgensamling: Danskerne har talt i historisk afstemning – men stemmetilslutningen er alarmerende

Der var egentlig splittelse at spore, da Kristeligt Dagblad i går mødte vælgere på et valgsted i Valby, hvor der både blev sat kryds ud for "ja" og "nej" samt skrevet hilsener til ministre på valgkortene.

Men da først resultatet i aftes tikkede ind, var der altså ingen tvivl: Danskerne vil tættere på det europæiske forsvarssamarbejde. De har nu stemt for at afskaffe det 30 år gamle forsvarsforbehold.

Og det var en på alle måder historisk afstemning, at 66,9 procent af danskerne stemte "ja". For aldrig har den folkelige opbakning til EU været så stor. Men selvom danskerne generelt udviser stor tillid til EU’s evner, så er der stadig lange udsigter til, at statsminister Mette Frederiksens (S) ønske om at bringe Danmark ind i hjertet på EU bliver opfyldt. Det skriver Kristeligt Dagblads politiske redaktør i dagens spalter.

Det var med smil og højt humør, at partilederne i går mødtes til debat i kølvandet på folkeafstemningen. Det blev fejret med en omfavnelse mellem statsminister Mette Frederiksen (S) og Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen, der begge havde anbefalet at stemme ja til afskaffelsen af forbeholdet. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Hvad betyder resultatet så?

Ifølge statsministeren viser afgørelsen "et mere samlet Danmark end nogensinde i EU-politikken" og sender et "meget vigtigt signal til Putin". På nej-siden var man ikke overraskende mindre tilfredse med resultatet, skriver Kristeligt Dagblad, der var tilstede på Christiansborg. Med hvad viser resultatet, og hvilken betydning vil det reelt få?

Med afskaffelsen af forbeholdet bliver Danmark medlem af EU-forsvarssamarbejdet Pesco, hvilket betyder, at vi fremover skal deltage i mindst ét Pesco-projekt. Hvad det kunne være for projekter, har forsvarsminister Morten Bødskov (S) allerede givet sit bud på, selvom beslutningen i sidste ende skal træffes af Folketinget. Han foreslår ifølge Ritzau, at Danmark indgår i samarbejde om militær mobilitet – altså transport over grænserne – og udvikling af fælles våbensystemer.

Hvad der måske også vil løbe med lidt af opmærksomheden den kommende tid er stemmeprocenten. Ved gårsdagens valg endte den på 65,8 procent, og det er væsentligt lavere end tidligere. Den faldende tilslutning er et "advarselstegn", som taler ind i en generel tendens, hvor færre danskere deltager ved valgene, advarer ekspert til Ritzau.

Men der er ingen udsigter til, at danskerne skal i stemmeboksen lige foreløbigt. I hvert fald ikke for at stemme om de øvrige EU-forbehold. Det ønsker hverken statsministeren eller Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, fortalte de i går.

EU og Storbritannien tyer til hårdtslående sanktionsfinte mod Rusland

Vi bliver ved EU, hvor det kun er få dage siden, man vedtog endnu en sanktionspakke mod Rusland, der forbyder to tredjedele af olieimporten. Og selvom det må gøre ondt på russerne, har smerten formodentligt kunne dulmes af de nationer uden for den europæiske union, som har stået klar til at overtage den russiske olie.

Men det har EU i samarbejde med Storbritannien nu fundet en måde at sætte en stopklods for. Man har nemlig i sinde at koordinere et forbud mod at forsikre de skibe, der transporterer råstofferne. Og fordi Rusland er afhængige af europæiske forsikringsselskaber for at kunne fragte deres olie rundt i verden, er forsikringerne et af de allerhårdeste våben i sanktionsarsenalet, siger eksperter til TV 2.

Hundredmillioner af kristne risikerer forfølgelse

Med udsigt til hårdtslående sanktioner kan det godt være, at en vis herre i Moskva føler sig en smule forfulgt. Netop forfølgelser vedbliver desværre også at være en del af det moderne trosliv. Det viser en rapport med nye tal på området udarbejdet af Tænketanken for Forfulgte Kristne.

Her kan man læse, at intet mindre end 310 millioner kristne risikerer at blive udsat for diskrimination på grund af deres religion – alene fordi de bor i lande, der ser skævt til den kristne tro. Man må dog forvente, at der er store mørketal, forklarer en af rapportens forfatter til Kristeligt Dagblad. Han plæderer således for, at man sikrer mere forskning på området.

Ngo'er opfordrer til boycot: Nordkorea tager formandspost i FN-støttet forum

Så skal vi til Nordkorea, som i denne uge har overtaget formandskabet i det internationale og FN-støttede nedrustningsforum ved navn Disarmament Forum, der er sat i verden med henblik på at diskutere nedrustningsaftaler og afvikling af atomvåben i de 65 medlemslande. Men ifølge amerikanske efterretningskilder er Nordkorea sideløbende i færd med at videreudvikle atomvåben, hvilket gør landets nye formandsskab absurd.

Det siger i hvert fald direktøren fra UN Watch til Kristeligt Dagblad. Ifølge den uafhængige organisation, der overvåger FN og dets organer, svarer det nordkoreanske formandskab til "at sætte en serie-voldtægtsforbryder til at lede et herberg for voldsramte kvinder". Sammen med flere end 40 ngo'er opfordrer han til at boykotte møder i Disarmament Forum de kommende uger.

Dronning Elizabeth fejrer 70 år på tronen

Vi bliver i udlandet, nemlig i Storbritannien, hvor en blot 26-årig prinsesse i 1952 overtog tronen. Der har hun siddet frem til i dag – som den længstsiddende regent i britisk historie. Fejringen af det imponerende 70 års jubilæum for dronning Elizabeth II indledes derfor i dag med en officiel fridag til briterne, store parader og gadefester til ære for den nu 96-årige regent.

Det er om at være med på første parket. Britere camperer foran Buckingham Palace op til fejringen af dronning Elizabeth II's 70-års jubilæum.

Festlighederne vil løbe helt frem til søndag, og selvom flere skandaleramte medlemmer af den royale familie ikke officielt deltager ved fejringen, tyder alt på, at folket er klar til festivitas. Foran Buckingham Palace har borgere fra hele landet således iført sig royalt merchandise og trodset det dårlige vejr for at overnatte i telte tæt på festlighedernes epicenter, skriver The Guardian.

Verden siger farvel til coronarestriktioner

Briterne er ikke de eneste, der i disse dage har noget at fejre. For selvom de fleste herhjemme nok allerede har vænnet sig til en hverdag uden restriktioner, lever man andre steder i verden fortsat med forbud og hæmninger som følge af coronapandemien. Men denne uge har budt på lempelser af restriktioner i flere lande.

I går meddelte både Grækenland og Cypern, at landene har henholdsvis lempet og fjernet alle coronarestriktioner. Det sker op til sommerens store turistsæson, skriver Euronews.

Men især i Shanghai har borgere kunnet ånde lettet op. I går åbnede byen nemlig delvist op, efter den drastiske nedlukning, der for to måneder siden blev indført som følge af et større smitteudbrud i Kina og landets såkaldte "nul-covid"-politik. Det har for millioners vedkommende betydet, at de indtil nu har været forhindret i at færdes udenfor. Derfor udbrød der jubel, da borgerne igen kunne forlade deres hjem, viser videoen her fra BBC.