Morgensamling: De danske plejehjem var uforberedte på epidemien

Tillykke! Sådan lyder det i disse dage, når tusindvis af gymnasieelever får placeret en studenterhue på hovedet og kan fejre deres indsats ved det grønne eksamensbord. Du har sikkert også bemærket de store smil i de mange unges ansigter i gadebilledet. Men der er ikke så meget at smile af, hvis man er en religiøs ungdomsorganisation, som ønsker at tale med elever på ungdomsuddannelserne.

For mens andre ungdomsorganisationer som DSU, Rød Grøn Ungdom og Red Barnet Ungdom med en ny lov står til at blive sikret adgang til landets gymnasier, så skal døren være lukket for de religiøse foreninger, hvis de er forkyndende. Det skriver Kristeligt Dagblad, som henviser til et flertal i Folketinget, som står bag et ny lovforslag. Men nogle formuleringer i bemærkningerne til loven bekymrer religiøse ungdomsorganisationer, som er forkyndende. Det er en klar indskrænkning af religionsfriheden, mener professor i religionsret.