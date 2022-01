Morgensamling: "Det er fatalt" - rektorer og Dansk Industri modsætter sig politisk ambition om udflytning af uddannelser

Godmorgen og velkommen til torsdagens Morgensamling, der starter med en glædelig nyhed for kulturlivet.

Fra på søndag er der nemlig givet grønt lys til, at en række kulturinstitutioner samt højskoler igen kan slå dørene op. Det kom frem på regeringens pressemøde i går aftes, som Folketingets Epidemiudvalg efterfølgende har godkendt.

Det betyder også, at arealet i folkekirken og andre trossamfund bortfalder fra på søndag. Derefter er det blot kravet om mundbind for gående og stående, samt coronapasset, der fortsat skal fremvises ved mere end 100 deltagere, som gør sig gældende. Og det er ganske fornuftigt, siger biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær til Kristeligt Dagblad:

“Jeg synes, det er fornuftig, det der sker nu, også på baggrund af at vi igennem coronatiden har vist, at vi godt kan håndtere kirkegangen, så det er sikkert. Jeg synes også, det er fornuftigt, at vi stadig viser coronapas. Det skal vi nok kunne finde ud af."

Du kan læse mere om hvilke restriktioner, der lempes fra søndag lige her.

Udflytning af uddannelser gør Danmark dummere

Det er ikke kun kulturlivet, men også landets uddannelsesinstitutioner, der har lidt under coronanedlukningen. Nu ser det dog ud til, at de kommer til at lide endnu mere. Det mener en række rektorer, politikere og Dansk Industri i hvert fald.

Universiteter og videregående uddannelser i landets største byer mener nemlig ikke, at de kan flytte eller nedlægge hver tiende studieplads. Det skriver Politiken. Og det er ellers kravet fra en politisk aftale fra i sommer, som regeringen og et bredt flertal i Folketinget vedtog for at sikre et højere optag uden for storbyerne.

Men hovedparten af institutionerne ser hellere, at de skal flytte eller nedlægge færre pladser end hver tiende. De mener nemlig, at den politiske aftale ikke tager højde for institutionernes sammensætning, de regionale behov og den reelle mulighed for at tiltrække studerende:

"Det er fatalt, at man risikerer at uddanne færre og samtidig uddanne dårligere, fordi man ikke erkender, at det er dyrt at flytte uddannelser," lyder det fra rektor på Københavns Professionshøjskole og formand for Danske Professionshøjskoler Stefan Hermann.

Han bakkes op af politisk direktør i Dansk Industri, Emil Fannikke, der mener, at udflytningen af studiepladser samlet set vil betyde færre studiepladser i Danmark. Og det er især på de tekniske områder lige præcis, hvad Danmark ikke har brug for, siger han.

Mette Frederiksen lover forhandling om sundhedsvæsen inden april

Fra en politisk aftale til en anden, nemlig denne bebudede sundhedsreform. Regeringen går efter en bred politisk aftale om fremtidens sundhedsvæsen i dette kvartal, lyder det fra Mette Frederiksen i en hasteforespørgsel onsdag.

Opposition med Venstre i spidsen havde indkaldt statsministeren til at svare på, hvorfor regeringen stadig ikke har præsenteret et udspil for sundhedsreformen. Her mente Venstre, at det er en undladelsessynd, at regeringen stadig ikke har gjort noget for at styrke det danske sundhedsvæsen.

Under hasteforespørgslen gjorde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) det klart, at regeringen ønsker at fastholde løftet, men at de samtidig gerne vil gøre det rigtigt.

Mulig DF-splittelse, hvis Messerschmidt vinder formandsvalg

Skulle det ende med en sejr til Morten Messerschmidt ved formandsvalget den 23. januar i Dansk Folkeparti, kan partiet risikere at blive splittet i to, og et nyt parti kan opstå. Det siger partiets integrations- og undervisningsordfører, Marie Krarup, til Jyllands-Posten.

Ordføreren truer med at forlade partiet, hvis Morten Messerschmidt sætter sig i formandsstolen, og hun fortæller yderligere, at hun ikke er alene om den holdning:

"Hvis Morten Messerschmidt bliver formand, er der en mulighed for, at den del af folketingsgruppen, som ikke mener, at det er en god idé, kan danne et nyt parti."

Hun mener, at Morten Messerschmidt har udvist manglende respekt over for Dansk Folkeparti, og hun er klar til at forlade partiet, hvis den rigtige mulighed opstår. Krarup opfordrer derfor den tidligere Venstre-næstformand Inger Støjberg og Martin Henriksen til at stifte et nyt parti, der kan samle udbryderne fra Dansk Folkeparti.

Det kan dog være, at Marie Krarup må kigge langt efter et nyt parti med Inger Støjberg i spidsen. I går kom det frem, at Inger Støjberg har fået nyt job som ny klummeskribent på Ekstra Bladet.

Det Etiske Råd får ny formand og markante nye medlemmer

Den tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse og Region Midtjylland, Leif Vestergaard Pedersen, bliver fra midten af februar ny formand i Det Etiske Råd. Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse onsdag.

Samtidig indtræder en række andre medlemmer i rådet. Blandt andet psykologiprofessor ved Aalborg Universitet Svend Brinkmann.

Til Kristeligt Dagblad fortæller den nye formand, at han vil sætte yderligere fokus på sundhedsvæsenets krise:

"Det er temaer, som betyder enormt meget for virkelig mange mennesker og som har stor betydning for tænkningen i sundhedsvæsenet. Det Etiske Råd skal ikke nødvendigvis komme med en masse færdige svar, men i hvert fald åbne nogle diskussioner om de emner,” lyder det.

Det nye medlem Svend Brinkmann er enig med Leif Vestergaard Pedersen:

”Jeg synes, at den seneste tid har vist, at vi i den offentlige debat mangler evnen til overhovedet at diskutere etiske spørgsmål på en rationel måde (...) Der lader til at være en manglende evne til at adskille personlige holdninger fra mere generaliserbare etiske principper,” lyder det fra psykologiprofessoren.

Kæledyrs trivsel skal indgå i skilsmisser

Vi slutter dagens Morgensamling med en glædelig nyhed for kæledyrene i Spanien.

For her skal kæledyr ses som medlemmer af familien, og fremover skal dommere i skilsmissesager medregne dyrets trivsel. Derfor er der nu flere nye dyrelove på vej i Spanien.

Den nye spanske lov betyder også, at en dommer kan bestemme, hvem der er juridisk ansvarlig for dyret, og hvordan fremtidige udgifter til dyret skal deles.

”Dyr er en del af familien, og når en familie beslutter sig for at skilles, så skal dyrets skæbne vurderes med samme vigtighed som andre familiemedlemmers skæbne,” lyder det fra den spanske advokat Lola Garcia fra advokatfirmaet Rettigheder&Dyr ifølge Reuters.

Den nye lov trådte i kraft den 5. januar i Spanien, og den følger lignende love, som allerede eksisterer i Portugal og Frankrig. Og hvem ved, måske vi også snart følger trop i Danmark.

