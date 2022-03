Morgensamling: "Død over Putin"? Opfordringer til vold er nu velkomne på sociale medier

Da danskerne slog øjnene op på denne dag for præcis to år siden, vidste de næppe, at de, når dagen var omme, ville gå i seng i en markant forandret virkelighed.

I dag er det nemlig to år siden, statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerede, at Danmark ville lukke ned. Coronapandemien har – med vekslende intensitet – præget hverdagen i de to år, der er passeret. Men i dag er stort set alle de forandringer, sygdommen undervejs har medført, forsvundet igen. Og i går nåede vi så endnu en milepæl, som for blot få måneder siden havde været utænkelig:

For sundhedsmyndighederne anbefaler ikke længere testning ved mistanke om coronasmitte. Hoste? Mistet smagssans? Ondt i hovedet? Du behøver ikke længere tage en test for at vurdere, om det er coronasmitte. Kun ved sundhedsfaglige årsager anbefales man nu at lade sig teste. Det gælder eksempelvis ældre over 65 år, gravide og personer, for hvem smitte ventes at give behov for behandling.

Kritik af Kirkeministeriets behandlingstider

For mange har de to år med pandemien mest af alt føltes som én lang ventetid. Og det med lange ventetider kender man efterhånden lidt for godt i det danske kirkemiljø. Kristeligt Dagblad kan i dag fortælle, at Kirkeministeriets sagsbehandlingstider nu har vokset sig så lange, at det skaber frustration i kirkelige miljøer på tværs af landet. Flere måneder og endda år kan man vente på at få behandlet simple ansøgninger om eksempelvis ændring af vedtægter eller nye samarbejder. Og en aktindsigt bekræfter billedet: På nuværende tidspunkt ligger der stadig ubehandlede sager helt tilbage til 2019 på ministeriets skriveborde. “Helt vanvittigt”, “bims” og “uheldigt” siger eksperter om tendensen.

Debat om værnepligt spreder sig i Norden

Siden den russiske invasion af Ukraine har debatten om en styrkelse af Danmarks forsvar fået nyt liv. Det har ifølge DR i løbet af ugen fået partier til at bedyre deres ønske om, at flere unge fremover skal i værnepligt. Imens har organisationer over for Kristeligt Dagblad argumenteret for at ligestille værnepligten, så kvinder også omfattes.

Samme debat spreder sig nu blandt vores naboer på den anden side af sundet. I går varslede den svenske statsminister Magdalena Andersson nemlig, at flere unge fremover skal aftjene værnepligt. Det skriver SVT. Desuden meddelte statsministeren, at der vil blive afsat markant flere midler til forsvaret hurtigst muligt. Dermed vil Sverige – ligesom Danmark – nu opskalere forsvarsbudgettet, så det når Natos mål om, at nationer i forsvarsalliancen hvert år skal bruge to procent af deres BNP på forsvar. Det vil Sverige til trods for, at landet ikke er medlem af Nato.

Nordiske medier går sammen om nyheder til russere

Forsvarspolitik er ikke det eneste, de nordiske nationer har til fælles. I går meddelte Dagbladet Politiken, at det i samarbejde med svenske Dagens Nyheter og finske Helsingin Sanomat fremover vil publicere en del af sine artikler på russisk. Det begrunder de i et fælles debatindlæg.

“Russiske borgere har ret til uafhængig oplysning om Ruslands angrebskrig i Ukraine. Ret til at vide besked om, at russiske soldater er blevet sendt til ukendte steder, at uskyldige civile bliver dræbt og såret, og at indtil videre to millioner ukrainerne er blevet tvunget til at flygte fra deres eget land,” skriver Politiken.dk på forsiden, der i samme anledning har ændret sit logo. Det står nu skrevet med det kyrilliske alfabet.

Meldinger om situationen set med russiske øjne

Men hvad er det egentlig for nogle oplysninger, det russiske folk får fra deres præsident og de statskontrollerede medier? På et tv-transmitteret regeringsmøde adresserede Vladimir Putin i går de mange vestlige sanktioner, som igen i denne uge har ramt landet. Ifølge blandt andet Sky News anerkendte han, at sanktionerne vil være til besvær for russerne, men slog i samme åndedrag fast, at det vil blive løst. Og at Rusland vil blive stærkere end nogensinde.

Putin var ikke den eneste russer, der i går omtalte situationen i Ukraine. På et pressemøde sagde udenrigsminister Sergej Lavrov ifølge Reuters, at han ikke anser en atomkrig for sandsynlig – det til trods for, at Putin tidligere har truet Vesten med netop atomvåben. Men ifølge Lavrov er det altså Vesten, der bliver ved med at bringe atomvåben op.

“Det skaber naturligvis bekymring hos os,” lød det.

Ingen fremskridt i forhandlinger

Udtalelserne fra den russiske udenrigsminister kom i forbindelse med det møde, der i går blev holdt mellem ham og hans ukrainske kollega, udenrigsminister Dmytro Kuleba. Men det var angiveligt ikke nogen nævneværdige resultater, parterne kom frem til, skriver The Guardian. Russiske Lavrov afviste blandt andet pure, at Rusland overhovedet har invaderet Ukraine. Dermed lader udsigterne til en våbenhvile fortsat vente på sig.

Og så er det værd at få med, at EU-lederne, der netop nu er samlet til topmøde om situationen, her til morgen fortsat udtrykker fuld opbakning til Ukraine. Unionen meddeler dog, at det ikke bliver muligt at hastebehandle Ukraines anmodning om medlemskab, skriver Politico.

Voldsopfordringer er nu velkomne på sociale medier

Vi bliver ved krigen, som tilsyneladende har ændret holdningen til spørgsmålet: Skal man have lov til at opfordre til vold på de sociale medier? Ifølge selskabet bag Facebook og Instagram, Meta, bør svaret i hvert fald være være “ja”. Og det er lidt af et kursskifte. På de sociale platforme har der ellers altid hersket nultolerance over for såkaldt “voldelig tale”. Men i Ukraine og en række omkringliggende lande – herunder Rusland – er der nu ændret på reglerne, så det er tilladt eksempelvis at skrive “død over Putin”. Det er kommet frem, efter nyhedsbureauet Reuters har fået indsigt i en række af selskabets interne mails.

Hvad så med fremtiden?

Dagens Morgensamling når sin afslutning samme sted, som den begyndte. Nemlig ved den 11. marts 2020, hvor fremtidsudsigterne med ét syntes at være kastet op i luften. Set i lyset af Ukraine-krigen og de udviklinger, der hver dag følger den, kan man i dag få samme følelse af en uvis og måske skræmmende fremtid.

Og netop fremtiden er et tema, der på forskellig vis fylder i Kristeligt Dagblads spalter i dag. På avisens forside kan man læse, hvordan især yngre generationer efter den russiske invasion er vågnet op til en virkelighed, hvor en uvant atomtrussel pludselig er kommet tæt på. Ifølge iagttagere vil det medføre en ny og anderledes realisme. Men i den foranderlige virkelighed kan vi trække på erfaringer fra coronakrisen. Den har nemlig givet os indsigter og værktøjer, som med fordel kan tages med ind i den tid, vi går i møde, siger forskere.

Så kan vi fortsat tro på, at fremtiden ser lys ud? Det spørgsmål stiller denne uges Kristeligt Dagblad Podcast sammen med journalist Bjørg Tulinius, der har undersøgt, hvordan vi bevarer håbet for fremtiden.

Rigtig god lytte- og læselyst.

