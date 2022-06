Morgensamling: Domstol bremser britisk fly med asylansøgere til Rwanda

Efter en første runde uden vinder afgøres bispevalget i Roskilde Stift senere i dag. Du kan minut for minut følge med i valget fra klokken 11 på Kristeligt Dagblads liveblog.

Foruden Roskilde tager dagens Morgensamling os et smut forbi både Rwanda, Grønland, Vatikanet og Ukraine, før den atter vender tilbage til Danmark, hvor vi på avisen i øvrigt ønsker glædelig flag- og genforeningsdag.

Men vi lægger for land hos vores britiske naboer, hvor der næppe er noget at råbe hurra for, hvis man støtter regeringens asylpolitik. Her gik planen om at sende en række asylansøgere til Rwanda med fly i går nemlig i vasken. Det var Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der i "sidste minut" endte med midlertidigt at bremse afgangen sydpå, skriver britiske Sky News.

Selvom der i udgangspunktet skulle sendes 37 mennesker til Rwanda, hvor deres asylsag skulle behandles, så er antallet efter flere juridiske indsigelser løbende reduceret, indtil flyet ikke længere havde nogen ombord.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den konservative britiske indenrigsminister, Priti Patel, siger til Sky News, at regeringen "ikke er afskrækket fra at gøre det rigtige og udføre planen om at kontrollere landets grænser" og forventer, at asylansøgerne bliver placeret på det næste fly til Rwanda.

Ligesom Storbritannien har Danmark også planer om at samarbejde med Rwanda om asylansøgere.

Ny kontanthjælpsaftale skal komme børnene til gode

Mens Danmark endnu ikke har indledet samarbejdet med Rwanda, så har et flertal af folketingets partier fået en ny kontanthjælpsaftale igennem. Den indeholder blandt andet, at loftet for kontanthjælp erstattes med en såkaldt trappe, hvor ekstra arbejde ikke modregnes. Derudover får børn af kontanthjælpsmodtagere gratis medicin, børnetilskuddet gøres permanent, mens kontanthjælpsmodtagere over 30 år får ret til at få sin sag genvurderet efter to år i systemet. Regeringen forventer, at 10.000 børn vil blive løftet op over lavindkomstgrænsen med aftalen, skriver DR.

Aftalen er indgået med et smalt flertal mellem regeringen, De Radikale, Enhedslisten, SF, Alternativet og Kristendemokraterne. Venstres Morten Dahlin kalder DR aftalen for et "klokkeklart løftebrud", da Mette Frederiksen før sidste valg lovede, at man ikke ville hæve ydelserne til udlændinge. Desuden vil Konservative arbejde mod at genindføre kontanthjælpsloftet.

Du kan få et overblik kontanthjælpsaftalen her.

Canada og Danmark viser vejen med delingen af Hans Ø

Det er ikke kun internt i landet, at Danmark lander aftaler for tiden. I går aftes underskrev Grønlands landsstyreformand samt Canada og Danmarks udenrigsministre aftalen, der deler øen nærmest lige mellem de to nationer. I over 50 år har landene været uenige om suverænitetsbalancen i det, der i dag kaldes "historiens høfligste grænsestrid". Her har man i stedet for militære kampe haft en krig på sprut og flag.

Eksperter fremhæver, at den symbolske værdi i aftalen er et vigtigt signal i disse krigstider. En pointe, som avisen i dagens leder erklærer sig enig i.

Krigen fortsætter i Østukraine - Vesten skal sende tunge våben

Det er ikke kun signaler, der sendes til Ukraine og mod Ruslands præsident, Vladimir Putin. Men er den europæiske støtte til Ukraine ved at vakle? Her er dagens overblik over krigen i Ukraine:

En ny undersøgelse viser , at selvom et markant flertal i Europas befolkning stadig støtter Ukraine, så risikerer krigens varighed og internationale konsekvenser at splitte europæernes holdning. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Russiske bombardementer i den krigsplagede by Sjevjerodonetsk fortsætter, hvor tre broer nu er blevet ødelagt, skriver The Guardian. Det sker mens civile i øjeblikket evakueres fra byen.

Den britiske avis skriver også, at 29 journalister og flere politikere nu forbydes at rejse ind i landet. Det sker som en reaktion på de vestlige sanktioner mod Rusland.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, imødekommer præsident Volodymyr Zelenskyjs ønske og opfordrer de vestlige lande til at sende flere tunge våben til Ukraine, skriver Ritzau. Det sagde han på et pressemøde i Haag, hvor Mette Frederiksen pointerede, at Danmark vil bidrage med flere penge til Natos fælleskasse.

Pave Frans med skarp kritik af den russiske invasion

Vi bliver ved krigen i Ukraine, men tager et smut til Vatikanet. Her har pave Frans kastet sig ind i konflikten med en skarp kritik af den russiske invasion af Ukraine. Ifølge nyhedsbureauet AP beskriver han invasionen som "grusom", mens den ukrainske modstand er tapper.

Pave Frans holder dog fast ved, at Natos udvidelse mod øst har provokeret Rusland, hvorfor han ikke vil tale om "de gode og de onde". En holdning, han tidligere har delt.

Nye smittetilfælde af abekopper i Danmark og navneskift på vej

Der er fortsat ikke krisestemning, når det kommer til sygdommen abekopper i Danmark. I en pressemeddelelse skriver Statens Serum Institut dog nu, at tre personer yderligere er blevet smittet, hvilket giver syv tilfælde i alt. EU har netop indkøbt 11.000 vacciner mod virussen, som Danmark får del i. Ifølge SSI er der dog lav sandsynlighed for, at der vil ske smittespredning i den brede danske befolkning, skriver TV 2.

Det kan dog snart være slut med at omtale sygdommen som abekopper. Verdenssundhedsorganisationen WHO arbejder nemlig på et nyt navn til virussen. Det sker efter, at 30 forskere i sidste uge opfordrede til, at man fandt et mindre stigmatiserende og diskriminerende navn, skriver BBC.

Et af forslagene til et nyt navn for sygdommen er "hMPXV".

Randrusiansk sten er måske Danmarks ældste runesten

Efter et globalt nyhedsoverblik ender vi Morgensamlingen i Kronjylland. Her fandt en randrusiansk familie efter en køkkenrenovering for to år siden en enormt sten på næsten et ton. Museum Østjylland vurderede ikke stenen til at have nogen historisk betydning, men en veninde fik dog foreslået, at stenen blev undersøgt yderligere.

I dag skriver Kristeligt Dagblad, at Nationalmuseet nu vurderer, at stenen kan være en yderst sjælden runesten, selvom de sidste vigtige undersøgelser stadig mangler. Det er afgørende, om runerne på stenen, enten har indledt eller afsluttet en sætning - det kan Nationalmuseet gøre dig klogere på via denne Twitter-tråd, som de lagde op i går.

Med et eventuelt vink fra vikingetiden ønsker Kristeligt Dagblad glædelig Valdemarsdag, valgdag og genforeningsdag.