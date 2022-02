Morgensamling: Eksisterer fremtidens kirke kun i den virtuelle verden?

Godmorgen på denne fredag morgen, hvor man nok skal skynde sig at komme ud af starthullerne. I hvert fald hvis man denne weekend havde planer om at rejse med tog rundt i landet. Banedanmark forventer nemlig at indstille togtrafikken i store dele af landet fra i aften på grund af varsler om stormen Nora, der ventes at gå i land i løbet af dagen. Heldigvis har hun allerede inden landgang tabt lidt af pusten og vil derfor hovedsageligt komme til at ruske i landets sydlige egne, siger DMI her til morgen.