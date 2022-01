Morgensamling: Én ud af 10 sigtede i stormløb på Kongressen har militærbaggrund. Nu skal ekstremisme blandt tropperne elimineres

Godmorgen og velkommen til Morgensamling på denne hellige tre kongers dag. Vi skal i dag forbi en masse corona-nyheder, men vi starter ved de stigende el- og gaspriser.

For selvom den enkelte borger betaler mere i el, så sparer staten faktisk penge på de stigende priser. Det gør staten, fordi pengene, som man udbetaler til grøn støtte, er afhængig af prisen på strøm. Så når prisen er høj, bliver der udbetalt mindre støtte. De penge, som staten sparer, skal udbetales til danskerne, da prisstigningerne rammer socialt skævt, mener man i Dansk Energi. Hele historien kan læses i Kristeligt Dagblad.

Vaccinepassets levetid forkortes

Venstre og De Konservative ønskede i går, at man kunne drøfte en eventuel lempelse af corona-restriktionerne. Det blev dog afvist af sundhedsminister Magnus Heunicke (S), som nu lægger op til at forkorte, hvor lang tid coronapasset gælder, når man er vaccineret eller tidligere smittet. Det skriver TV 2. Det sker, efter at de vacciner, vi har til rådighed lige nu, ikke er lige så effektive mod omikronvarianten som mod tidligere coronavarianter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flokimmunitet er tilbage

Flokimmunitet blev meget hurtigt et bandeord, da coronaepidemien kom til Danmark i 2020, skriver Berlingske. Men nu taler epidemiologer i Israel om en flokimmunitet, der bygger på tidligere smittede og vacciner. Og Tyra Grove Krause, faglig direktør i Statens Serum Institut har til DR forklaret, at vi på grund af omikronvariantens mildere sygdomsforløb kan få noget, der minder om flokimmunitet. En række faglige eksperter peger nu på, at vi i slutningen af januar vil begynde at opnå flokimmunitet, fordi en så stor del af befolkningen har antistoffer mod virussen - og derfor bliver dens vandring mellem personer begrænset.

Vatikanet til kamp mod vaccineskepsis

Vatikanet går nu til kamp mod vaccineskeptikere. Det sker, efter at The Pontifical Academy for Life, som er Vatikanets tænketank, der er dedikeret til at beskytte liv fra undfangelsen til den naturlige død, forsvarede coronavaccinen på Twitter og i samme ombæring rejste kritik af de mennesker, som spreder "misinformation" om vaccinernes effektivitet. Tænketanken skrev følgende på det sociale medie: Covid-19 eksisterer. Og den eneste måde at komme tilbage til en normal hverdag er at blive vaccineret." Det skriver det kristne nyhedsbureau Religion News Service.

Forkynderlov får hug af eksperter

Den danske forkynderlov, som blev indført i 2016 i kølvandet på TV 2-dokumentaren “Moskéerne bag sløret”, vil ikke falde i god jord hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, vurderer en rækker eksperter. Det er især problematisk, at der i loven bliver skelnet mellem, om en ytring fremsættes i en religiøs sammenhæng, eller om den bliver fremsat i en ikke-religiøs sammenhæng - eksempelvis af en skolelærer i undervisningsøjemed. Der skal nemlig være lighed for loven. Og hvis man laver love, der kun rammer religiøse ytringer, så skal der ifølge eksperterne være ekstra gode argumenter for det. Hele historien kan læses i Kristeligt Dagblad.

Ekstremisme i det amerikanske militær

Det er i dag et år siden, at en demonstration i Washington D.C. ledte til stormløbet på Kongressen. Begivenheden har især påvirket det amerikanske militær, da en ud af ti af dem, som blev sigtet for at være en del af stormen har en fortid i militæret. Derfor arbejder det amerikanske militær nu på en række tiltag, som skal komme ekstremisme blandt tropperne til livs, det skriver mediet Christian Science Monitor. Det sker blandt andet ved hjælp af en form for whistleblower-system og en række retningslinjer for, hvordan tropperne skal opføre sig på sociale medier.

Antibiotika og pindsvin

Antibiotikaresistens opstår ikke kun, når vi mennesker overforbruger antibiotika. Det viser et nyt studie efter fund af antibiotikaresistens i pindsvin. Det danske studie af resistente bakterier blandt vilde dyr viser, at der naturligt findes resistente bakterier i naturen. Overførslen af de resistente bakterier til mennesker kan for eksempel ske ved, at en hund snuser til et pindsvin med MRSA på sig - og derefter slikker sin ejer i hovedet. Det skriver det videnskabelige medie Videnskab.dk.

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Skriv dig op her.