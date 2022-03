Morgensamling: Endnu en amerikansk stat vil indføre kontroversielt abortforbud

Har du holdt øje med nyhedsbilledet det seneste døgn? Ellers læs blot med her. Det kommer langt hen ad vejen til at handle om retten til at ønske nogen død - eller levende.

Det er sket i Ukraine siden i går

I det krigshærgede land opfordrer Zelenskyj den russiske præsident Putin til at "vælge livet til". Det gør han i en video, som The Guardian har offentliggjort. Præsidenten anbefaler samtidig russiske tropper at overgive sig.

Tidligt i morges var der meldinger om kraftige eksplosioner i Kyiv. Ingen meldinger om døde, skriver mediet The Kyiv Independent.

Krigen kan måske være slut til maj, fordi Rusland løber tør for ressourcer, lyder en opsigtsvækkende udmelding fra toprådgiveren Oleksij Arestovitsj. Hun er rådgiver for det ukrainske præsidentkontors stabschef. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Artiklen fortsætter under annoncen

Israel er blevet central mægler mellem Rusland og Ukraine, skriver Kristeligt Dagblad i en nyhedsanalyse.

Danmark har samlet mellem 900 millioner og én milliard ind til nødhjælp i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine. Det er det højeste danske tal nogensinde for en humanitær katastrofe, skriver Ritzaus Bureau. Kristeligt Dagblad skriver i dagens avis en uddybende artikel om emnet.

Russisk-ortodoks kirke i København er blevet udsat for hærværk, skriver TV2.

Tjeteniens leder, Ramzan Kadyrov, har sendt en videoadvarsel til Ukraines præsident Zelenskyj. Lederen angiver at være i Ukraine, skriver TV2.

Må man ønske Putin død?

I forlængelse af overblikket over Ukraine melder spørgsmålet sig: Kan man være en god kristen og samtidig ønske nogen død? Det forsøger Kristeligt Dagblad at svare på i dagens avis. Debatten kommer i kølvandet på, at den republikanske senator Lindsey Graham efterspurgte "en Brutus i Rusland" på det sociale medie Twitter.

Idaho indfører kontroversielt abortforbud

I den amerikanske delstat Idaho handler det om liv. Delstaten er et skridt tættere på at få indført forbud mod abort efter seks ugers graviditet med inspiration fra Texas' abortlov fra september sidste år, som stort set umuliggjorde det at få foretaget en abort efter samme tidsrum. Ofre for incest eller voldtægt er ikke undtaget. Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt The Washington Post. Et ganske omdiskuteret element af lovgivningen er, at private borgere med tilknytning til den enkelte sag, såsom fædre til et aborteret foster, kan lægge sag an mod den person, der udfører en abort. Loven ligger nu på delstatens guvernørs skrivebord, og hvis han skriver den under, kan den blive gældende allerede fra april.

Regeringen planlægger strammeste tobaksudspil hidtil

Det lader til, at ønsket om at sikre et langt og sundt liv for den næste generation langt om længe vinder over udsigten til profitter. Man har længe vidst, at rygning er skadeligt, men regeringen har tøvet med at tage store skridt i kampen mod rygerlunger. Måske indtil nu. En række kilder har fortalt Berlingske, at regeringen planlægger at indføre livstidsforbud mod salg af tobak til børn født efter 2010. Derudover bliver der efter sigende strammet op på reglerne for unges alkoholvaner. Hos supermarkedskæden Coop har man udtrykt ønske om at sætte aldersgrænsen for køb af alkohol op til 18 år. Regeringen løfter sløret for den nye sundhedsreform senere i dag. Følg med på k.dk.

Bermuda har ret til at forbyde ægteskab mellem par af samme køn

Vi bevæger os væk fra snakken om liv og død, men bliver ved retten i mere bogstavelig forstand. Statsrådets Retsudvalg, som er Storbritanniens øverste appeldomstol for oversøiske britiske territorier og Commonwealth-stater, har revurderet en afgørelse fra Bermudas Højesteret. Sidstnævnte gav i første omgang anklagerne - to homoseksuelle enkeltpersoner og en lgbtq+-organisation - medhold i, at det var imod landets forfatning at forbyde vielser mellem to personer af samme køn. Den beslutning er nu blevet ændret af højeste instans, rapporterer The Guardian.

Safrangul for hindu, blåsort for muslim

Vi bevæger os i en lidt anden retning og lander i spændingsfeltet mellem farvesymbolik og religion. I Indien ser man i øjeblikket en stigende konflikt mellem to fløje af ungdommen. Og det opleves virkelig som fløje, som det kan ses på denne video af et sammenstød, hvor politiseringen af farver er tydelig. På den ene side står hinduer i safranfarvede klæder. De udgør den klare majoritet. På den anden side står muslimske kvinder, som ifører sig sorte tørklæder, flere af dem i protest mod landets stigende hindunationalisme. Man kan læse mere om konflikten i denne artikel fra CNN.

Tak, fordi du læser med, og god tirsdag.

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage.