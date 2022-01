Morgensamling: Enhedslisten frygter, at behandlingsgarantien vil ramme ældre patienter

Godmorgen

Denne onsdags Morgensamling begynder ude i verden, hvor en ny rapport fastslår, hvilket land, der er det værste at være kristen i.

På forsiden af Kristeligt Dagblad i dag kan man læse, at det notorisk kristenfjendske Nordkorea er blevet overgået, for i rapporten indtager Afghanistan førstepladsen over lande, hvor kristne er mest under pres. Det skyldes især Talebans magtovertagelse, der har gjort vilkårene for kristne sværere, mener generalsekretær for Open Doors i Danmark.

”De kristne i Afghanistan lever i dag som nomader. Stort set samme uge, som Taliban overtog magten, begyndte man systematisk at gå efter de kristne, som nu er på flugt og ikke kan bo samme sted særlig lang tid ad gangen,” siger han.

Unge født i Danmark har fremmedpas

Flere tusinde flygtninge og familiesammenførte har et fremmedpas, fordi de hverken kan få et pas fra Danmark eller fra et andet land. Men børn af flygtninge, der er født i Danmark, kan også have fremmedpas, skriver DR, og en aktindsigt fra Udlængestyrelsen viser, at der de seneste år er blevet udstedt mange flere fremmedpas end tidligere.

Og det kan være svært at være den eneste i vennegruppen, der ikke har det rødbedefarvede pas at vise, siger 22-årige Zaniab Al- ubboody, der blev født i Viborg, men ikke har dansk statsborgerskab.

”Jeg føler mig næsten skamfuld, når jeg står i kø i lufthavnen. Jeg kan ikke lide fremmedpasset. Jeg føler mig utilpas ved at vise, at jeg ikke er dansk. Hvorfor skal jeg have et fremmedpas, når jeg er født her, og mine danske veninder har et rødt pas? Det påvirker mig meget,” siger hun.

Behandlingsgarantien genindføres

Og vi bliver i Danmark, for i går besluttede regeringen at genindføre behandlingsgarantien, der kommer til at gælde fra fredag den 21. januar. Det skriver Ritzau. Behandlingsgarantien betyder, at patienter, der bliver henvist af deres praktiserende læge, skal have en diagnose eller en plan for et videre udredningsforløb inden for 30 dage.

Ikke er alle er dog begejstrede for, at behandlingsgarantien bliver genindført. Lægeforeningen kalder det "et paradoksalt tidspunkt", da sundhedpersonalet også kæmper med høj smitte, og Enhedslisten frygter, at behandlingsgarantien vil ramme ældre patienter. Partiets sundhedsordfører, Peder Hvelplund, frygter, at de ældre patienter, der har mest brug for behandling, ikke kommer først i køen.

”Vi risikerer, at dem der bliver taberne, er de ældre medicinske patienter. Altså de patienter, som der ikke er et privat alternativ til,” siger han.

Danmark vil holde øje med russerne

Vi vender nu blikket mod det østligste af kongeriget til Bornholm. Det danske forsvar har taget kontakt til en lokal landmand, hvis grund har et særdeles fordelagtigt udsyn ud over Østersøen. Her har man opsat en radar, og det er et udtryk for, at Danmark som nation igen er begyndt at holde øje med, hvad russerne kan finde på, forklarer lektor ved forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen til Kristeligt Dagblad.

”Vi har et behov for at kunne se, hvad der sker i vores område, og så kan vi samtidig vise russerne, at de kan lave alle deres narrestreger, men at vi kan se dem, og at de hellere bør lade være,” siger han.

Indsatsen skal dog ikke ses som en særlig oprustning omkring Bornholm, men mere som et bidrag til Nato’s indsats i Baltikum, mener han.

USA og Rusland mødes omkring Ukraine

Og Rusland spiller da også med musklerne for tiden. I Vesten har man den seneste tid været bekymret for en mulig russisk invasion af Ukraine, og nu rejser den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, til Europa for på diplomatisk vis at redde trådene ud med Rusland.

Meldingen fra Det Hvide Hus lød tirsdag, at Blinken ville ”opfordre Rusland til øjeblikkeligt at neddrosle konflikten”, skriver The New York Times.

Mødet mellem USA og Rusland kommer på baggrund af, at Rusland lige nu har op mod 100.000 soldater tæt ved den ukrainske grænse og flere frygter, at de kan indlede et angreb inden længe.

Plads skal opkaldes efter Bent Fabricius-Bjerre

Vi slutter på gadeplan, for på Frederiksberg bliver det i fremtiden muligt at mødes på Bent Fabricius-Bjerres Plads. Og det er ikke tilfældigt, at det lige er Frederiksberg, hvor komponisten får en plads opkaldt efter sig. Bent Fabricius-Bjerre er nemlig født på Frederiksberg. Man har dog endnu ikke besluttet, hvor pladsen skal ligge, og der er et større vejnavnspuslespil, der skal gå op, skriver TV 2. Rådmand Jan E. Jørgensen (V) har dog en idé.

”Jeg vil allerhelst have, at vi opkalder pladsen bag Frederiksberg Centret efter Bent Fabricius-Bjerre. Det skyldes, at der er højtalere nede i jorden, så vil de jo kunne spille hans numre en gang imellem,” siger han til TV 2 Lorry.

