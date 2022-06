Morgensamling: Et provo-værk under navnet "Fuck Jorn" skal redde Ibi-Pippis erstatningssag

"Jeg er ikke kørt træt i at ville noget for Danmark og skabe en positiv forandring. Jeg glæder mig til at se, hvilken platform jeg kan gøre det fra i fremtiden."

Sådan sagde Isabella Arendt, den tidligere partiformand for Kristendemokraterne, til Kristeligt Dagblad kort efter sit parti-exit. Nu viser det sig, at dén platform kommer til hedde Det Konservative Folkeparti. Arendt blev indstillet som folketingskandidat i vælgerforeningen i Hedensted af enig bestyrelse. Det skriver TV 2.

"Vikaren fra himlen", der nu vil lave politik under skovgrønne faner, fortæller til TV 2, at "der i Konservative er plads til, at jeg kan folde vingerne ud og have nogle store ambitioner både for børn, klima, natur og miljø."

Hun forsikrer i samme ombæring, at hendes afgang fra Kristendemokraterne den 17. maj intet havde med abortspørgsmålet at gøre – men at det omhandlede dårligt arbejdsmiljø i partiet. Partiskiftet betyder ifølge Avisen Danmark, at Arendt vil være at finde på stemmesedlen, når statsminister Mette Frederiksen (S) udskriver folketingsvalg.

Artiklen fortsætter under annoncen

S skyder valgkamp i gang med Trump-anklage

Og folketingsvalget kan meget vel være lige om hjørnet. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har i weekenden anklaget Venstres partiformand Jakob Ellemann-Jensen for at bruge "trumpske" metoder. Her henviser Hummelgaard til FE-sagen, hvor Folketinget, herunder Venstre, endte med at sige nej til at ophæve tidligere V-forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens immunitet.

Ifølge politisk kommentator Hans Engell kan beskyldningen betragtes som det første store skud, i hvad der kan blive en hård valgkamp. Det skriver Ritzau. Ifølge Politikens politiske analytiker Elisabeth Svane har tonen aldrig været hårdere i en valgkamp. Valgkampen er med andre ord i gang. Hvordan den kommende regering kommer til se at ud er rent gætværk. Ifølge Berlingske er der 33 scenarier.

Venstrefløjens koalition truer Macron

Valget i Frankrig er også i fuld gang. Efter i aftes står det klart, at den franske præsident Emmanuel Macron ikke er sikker på at få et flertal i parlamentet. Efter første valgrunde i går blev hans parti Ensemble overhalet af venstrefløjens koalition – ledet af partiformand for Nupes, Jean-Luc Mélenchon.

Venstrekoalitionens leder, Nupes-partiformanden Jean-Luc Mélenchon, kan meget vel forhindre Macron i at få flertal i det franske parlament. Her ses Mélenchon afgive sin stemme søndag aften i Marseille. Foto: Christophe Simon/AFP/Ritzau Scanpix.

Nupes, Den Nye Folkelige, Grønne og Sociale Union har tilsammen fået 26,1 procent af stemmerne – og fører således med et mulehår over Macrons parti, der fik 25,81 af stemmerne. Og koalitionens ledere fra Socialistpartiet, De Grønne, Kommunistpartiet og Jean-Luc Mélenchons Franske rebeller lover nu vælgerne, at de kan "vælte bordet" og omgøre præsidentvalget. Det kan du læse mere om i denne artikel på k.dk.

Indre Mission afholdt stort årsmøde

Morgensamling vender tilbage til Danmark, nærmere bestemt Mørkholt Strand Camping. Her afholdt Indre Mission i weekenden årsmødefestival, hvor op mod 2000 deltagere var mødt op. Det var spørgsmål om kønsidentitet og familieformer, som blev taget op i formandsberetningen, ligesom spørgsmål om abort og eutanasi, og Hans-Ole Bækgaard lagde vægt på betydningen af, at Indre Mission danner modvægt til "det forandringstog, der buldrer af sted".

Også Indre Missions økonomi var til debat. Det skyldtes blandt andet, at Indre Mission i det senere år har været nødsaget til at sælge flere missionshuse - og generalsekretær Jens Medom Hansen erkendte da også, at regnskabet "ikke er tilfredsstillende". Her kan du læse Kristeligt Dagblads reportage fra den begivenhedsrige lørdag.

Kunstnere kommer Ibi-Pippi til undsætning

Provo-kunstneren Ibi-Pippi, der som bekendt har begået hærværk imod Asger Jorns "Den foruroligende ælling" på Museum Jorn i Silkeborg, står over for en retssag og et erstatningskrav. Derfor er kunstnerne Poul Pava og Kristian von Hornsleth gået sammen med Ibi Pippi om at lave et kunstværk med titlen "Fuck Jorn", skriver Jyllands-Posten.

Billedet, der nu er solgt for 175.000 kroner, skal angiveligt dække en eventuel bøde og erstatning. Ibi-Pippi blev anholdt og sigtet for hærværket i april og har siden erkendt, at han står bag hærværket, der har skabt et nyt værk, som nu går under navnet "Den foruroligende kælling". Strafferammen for Ibi Pippis hærværk kan være helt op til seks års fængsel, skriver Ritzau, men straffen kan også være en bøde.

Norge indfører klimavenlig kremering

I Danmark kan ens jordiske rester blive brændt eller begravet. Men i Norge har Stortinget besluttet et mere klimavenligt alternativ. Med vandkremering skal en blanding af lud af vand ved 160 grader erstatter flammerne. Væsken ætser alt væk – lige på nær knoglerne, som kværnes, puttes i en urne og begraves. Herved bliver CO2-aftrykket, der ville have været ved en normal kremering, sænket med en tredjedel, fortæller direktøren bag selskabet, som står bag metoden, til norske NRK.

Kristeligt Dagblad har for nylig beskrevet, hvordan teknikken bliver brugt i både USA, Canada og Holland – og at den danske folkekirke næppe vil gøre modstand mod metoden, hvis den skulle komme til Danmark.

Middelklassen har ikke råd til biler?

Hvis man ikke vil klimakremeres, kan man jo tage cyklen … mens man stadig er live. Cyklen er god ved klimaet, kroppen – og i de større byer kan det ligefrem gå hurtigere end at tage bilen. Men kæden må være hoppet af for den tidligere republikanske USA-ambassadør, Carla Sands. For på Twitter påstod hun i fredags, at middelklassen i Danmark kører på cykel, fordi den ikke har råd til at købe en bil. Ja, du læste rigtigt. Hendes seriøse, men komiske, tweet høstede hastigt en storm af kritiske reaktioner.

Tidligere transportminister Benny Engelbrecht (S) skrev tilbage, at cyklen "er et valg og intet har med økonomi at gøre", og tidligere københavnske borgmester Klaus Bondam (RV) harcelerede med ordene: "Du ved INTET om Danmark. Din forgænger Rufus Gifford cyklede i Danmark". Historien om den misforståede cykelentusiasme er også hjulet til udlandet, hvor medier som amerikansk Fox Metro News, østrigske Der Standard og slovenske Zurnal24 har skrevet om den. Blot for at nævne nogle stykker. Men her kan du læse mere om cykel-fadæsen på dansk.

Morgensamling takker af og nynner: "Jeg er så glad for min cykel …"