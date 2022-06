Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling skrives på skift af den digitale redaktions journalister og udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Skriv dig op her .

Morgensamling: Flere amerikanske kirker udsat for skyderier i nat

Det har været en uge, som på mange måder har stået i demokratiets og folkeafstemningens tegn. Af samme grund skal vi i ugens sidste Morgensamling forbi et par af de historier, der i en hektisk valguge er gået mere under radaren – og ikke mindst samle op på situationen i Ukraine. Men vi begynder alligevel ved en kort afrunding på valget:

De mange danske toppolitikere, der forud for folkeafstemningen havde anbefalet at afskaffe forsvarsforbeholdet, er langt fra alene om at juble oven på valget. Det samme gør deres kolleger rundt omkring i Europa, og det seneste døgns tid har lykønskningerne stået i kø.