Morgensamling: Forskere frygter for kvinders fremtid i elitesport, hvis transpersoner inkluderes mere

Godmorgen

Dagens Morgensamling begynder på den anden side af Atlanten, hvor det i dag er et år siden, at Joe Biden blev indsat som præsident. Og hvordan er det egentlig gået for præsidenten i det første år i Det Hvide Hus?

De amerikanske vælgere er skuffede over deres nye præsident, skriver Ritzau, og det har ikke været nogen nem opgave for den demokratiske Biden at overtage magten efter Donald Trump. I USA har man ikke fået kontrol over corona-situationen, og landet er stadig splittet, hvor Demokraterne og Republikanerne i stigende grad nærer mistillid til hinanden.

”Jeg havde ikke ventet, at der ville være så voldsom en indsats (fra republikanere, red.) for at sikre, at det vigtigste var, at præsident Biden ikke fik udrettet noget,” sagde præsidenten på et pressemøde i går. Så sent som i går blokerede Republikanerne vedtagelsen af en reform, der skal sikre lige ret til at stemme.

Tysklands kristendemokrater får ny formand

Og vi bliver i udlandet, dog skal vi kun syd for grænsen. I morgen skal det tyske kristendemokratiske parti CDU afholde deres partikongres, hvor Friedrich Merz efter alt at dømme overtager posten efter Armin Laschet. Det kan man læse i Kristeligt Dagblad i dag.

Men heller ikke Friedrich Merz kan se sig fri for kontrovers. På venstrefløjen er den 66-årige jurist det helt store fjendebillede, og han har trukket flere negative overskrifter ved blandt andet at sammenligne homoseksuelle og pædofile og afskrive debatten om ligestilling mellem kønnene.

Formandsvalget i DF nærmer sig

Og fra et formandsvalg i Tyskland til et i Danmark. På søndag den 23. januar skal Dansk Folkeparti på et ekstraordinært årsmøde vælge ny formand, og valgkampen har indtil videre udviklet sig til at være lidt af en farce, skriver Kristeligt Dagblad.

Men selvom valgkampen har været beskidt, kan det være svært at se de store forskelle mellem kandidaterne. Og især mellem kandidaterne Morten Messerschmidt og Martin Henriksen, der spås som favoritter til vinde, for lige meget hvem der vinder, er ønsket at rykke DF til højre i værdipolitikken og skærpe kritikken af islam, EU og menneskerettighederne.

Noget kunne dog tyde på, at Morten Messerschmidt ligger lunt i svinget til at tage formandsposten på søndag. TV 2 har lavet en rundringning til Dansk Folkepartis 98 lokalformænd. Størstedelen af dem, der ønskede at sætte navn på, pegede på Messerschmidt som formand.

Sygeplejerskemangel får læger til at droppe operationer

Lige nu er sygeplejerskemanglen på landets sygehuse så stor, at lægerne har svært ved at udføre deres arbejde. Det fortæller flere læger og lægevidenskabelige selskaber til Information.

Det er særligt kritisk for bedøvelseslæger og kirurger. Det betyder ifølge kirurg for urinvejssygdomme, at patienter må vente længere på at blive opereret for lidelser, der kan være invaliderende for deres liv.

”Det er virkelig en forringelse af patienternes livskvalitet, nogle risikerer at skulle vente op til et år i stedet for få måneder på deres operation. Og deres lidelser risikerer jo også at blive mere alvorlige, hvis der ikke gøres noget ved dem,” siger hun.

Hvordan rummer elitesporten transpersoner?

Alle mennesker har grundlæggende ret til at dyrke idræt, mener den internationale olympiske komité, IOC. Det betyder nu, at IOC har undladt at definere, hvor niveauet for det mandlige kønshormon testosteron skal ligge hos atleter. Flere forskere deler nu deres bekymring for, at kvindelige sportsudøvere kan få svært ved at konkurrere på eliteniveau, hvis modstanderne er transkvinder, der er født som mænd.

Dansk Idrætsforbund vil også inkludere mere, men er dog mere klare i mælet end IOC, når det handler om køn og elitesport.

”Fysiologi er ikke en social konstruktion, for der er en fysisk forskel på mænd og kvinder. Der er ikke et overlap i elitesport, så hvis vi skal have elitesport for kvinder, skal vi anerkende kønsklasserne,” forklarer Rikke Rønholt, der er tidligere atletikudøver og bestyrelsesmedlem i Dansk Idrætsforbund til DR.

Ord forsvinder

Vi slutter med det danske sprog. Hvert år bliver der tilføjet nye ord til Retskrivningsordbogen, men der bliver også taget ord ud af den. I år drejer det sig om intet mindre end 3581 ord, der må lade livet i vores fælles ordbog.

Det er Dansk Sprognævn, der udvælger, hvilke ord der er blevet for støvede til at kunne indgå i Retskrivningsordbogen. Ifølge journalist og selverklæret ”sprognørd” Ida Tophøj Buur er der da også mange af de udgående ord, som folk under 30 ingen chance har for at vide, hvad betyder. Så nu må vi altså lære at leve med, at ord som ”accoucheur”, ”geddefars” og ”mammutdebat” alle ryger ud af Retskrivningsordbogen. Læs listen over alle de udgående ord her.

