Morgensamling: Forskere mener at have fundet ham, der angav Anne Frank til nazisterne

Dagens Morgensamling begynder med en historie om sæddonation i online-fora. Jyllands-Posten kan i dag afsløre, at der i Facebook-grupper tilbydes sæd til kvinder, der har et ønske om at blive gravide.

”Leverer den i en sprøjte :-) laver den så kort tid forinden som muligt,” lyder det for eksempel fra ”en donor”.

Grupperne er kommet i fokus hos Midt- og Vestjyllands Politi, og en 54-årig mand er blevet tiltalt for at have transporteret og doneret sin sæd til kvinder i mindst fem tilfælde.

Udover at det er ulovligt at give sin sæd på denne måde, er det også etisk uforsvarligt, mener formanden for Det Etiske Råd, Anne-Marie Gerdes.

”I et ureguleret marked bliver børn faktisk en handelsvare. Der bliver ingen krav stillet – hverken til donor eller modtager – og hvordan sikrer man barnets tarv i den ramme? Selv om der ikke indgår penge mellem donor og modtager, bliver barnet en ”vare” i ligningen mellem to parter,” siger hun.

Mysteriet om Anne Frank er måske løst

Vi vender nu blikket mod Holland og en nyhed af historisk karakter. Anne Franks dagbog om livet fra baghuset i Amsterdam er blevet solgt i mere end 30 millioner eksemplarer, og nu er der måske kommet svar på mysteriet om, hvem der dengang angav Anne Frank og hendes familie til nazisterne, så de alle blev sendt i koncentrationslejr, hvor Anne Frank døde. Det skriver Ritzau.

En seks år lang efterforskning under ledelse af en tidligere FBI-agent viser, at det formentlig var en jødisk jurist, der røbede deres skjulested til nazisterne.

Museumsfolk i Anne Franks hus kalder bevismaterialet for ”imponerende”, men at der stadig er behov for flere undersøgelser.

Abortmodstander er favorit til EU-parlamentet

Fra Amsterdam til Bruxelles. I dag skal Europa-Parlamentet efter planen beslutte, hvem der skal stå i spidsen for parlamentet i fremtiden. Det sker, da daværende formand David Sassoli døde sidste mandag efter at have været indlagt med et svækket immunforsvar siden december.

Efterfølgende indtrådte Roberta Metsola fra Malta som stedfortræder, og det er også hende, der er favorit til posten, når stemmerne skal afgives senere i dag. Men hvem er den 43-årige malteser? Metsola er valgt ind i Europa-Parlamentet for Maltas kristendemokratiske nationalparti, og hun har markeret sig ved blandt andet at bakke op om lgbt-rettigheder. Hun lægger dog ikke skjul på, at hun er modstander af abort, og det er en svær pille at sluge for flere EU-politikere.

”Det er klart, at hendes holdning til abort er en udfordring for mig som feminist,” siger europaparlamentariker Kira Marie Peter-Hansen (SF) til Kristeligt Dagblad.

Kontroversiel præsidentkandidat roser Danmark

Vi bliver i udlandet, for den forgangne tid har der været meget postyr omkring den nationalistiske franske politiker Eric Zemmour, der har kaldt migranter for ”tyve, mordere og voldtægtsmænd” – en udtalelse, der for nylig gav ham en tredje bøde for hadtale.

Nu roser han Danmark til skyerne i et interview med DR Nyheder. Det er særligt den danske regerings linje, når det kommer til hjemsendelse af illegale flygtninge og begrænsning af sociale ydelser, som Zemmour roser den danske regering for.

”Det store folk i det lille land forsvarer sig fremragende,” sagde han til DR.

Voldsramte kvinder frygter at miste børn og bolig

En ny undersøgelse viser, at mindst 38.000 kvinder er udsat for vold i hjemmet i Danmark, og mange af kvinderne finder det svært at bryde ud af et voldeligt forhold på grund af faktorer som bolig, økonomi og usikkerhed om deres børns fremtid. Det kan man læse på forsiden af Kristeligt Dagblad i dag.

Røde Kors foreslår, at kvinderne får ret til en lovpligtig minimumspakke, der skal sikre, at de får den nødvendige hjælp, når de bryder med en voldelig partner.

”2000 kvinder kommer årligt på krisecenter, så der er også behov for tilbud om hjælp, som når ud til de mange, der af forskellige grunde ikke tør bryde med volden og flytte,” siger national chef i Røde Kors, Marie-Louise Gotholdt.

Socialdemokratiets socialordfører, Camilla Fabricius, er dog ikke begejstret for forslaget om en lovpligtig hjælpepakke.

”Jeg er ikke tilhænger af, at vi skaber endnu en bureaukratisk overbygning på vores sociale indsats,” siger hun.

Dyrenes beskytter blev fejret i Spanien

Vi slutter med en religiøs fejring i det sydeuropæiske. I den spanske landsby San Bartolomé de Pinares red ryttere i går gennem et stort bål til den traditionelle religiøse festival ”Las Luminarias”. Hvert år afholdes festen til ære for San Antonio Abad, der er dyrenes skytshelgen.

Festivalen "Las Luminarias" Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP/Ritzau Scanpix

Det sker i dag: Terrorist Anders Breivik skal for retten. Domstolen i Norge skal i dag tage stilling til, om Anders Breivik, der i 2011 dræbte 77 mennesker i et angreb i Oslo og på Utøya, skal prøveløslades.

