Morgensamling: Her er Danmarks sidste uudforskede sted. The New York Times sætter vestkyst-område på rejseliste

Godmorgen og velkommen til tirsdagens udgave af Morgensamling, der starter med en historie, der af flere bliver beskrevet som en historisk skandale.

I går blev navneforbuddet nemlig ophævet i sagen om en af fire medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), der er anklaget for at have lækket højt kvalificerede oplysninger. Det kom frem, at der er tale om den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen. Det skriver blandt andre Kristeligt Dagblad i dagens avis, hvor vi forsøger at give svar på, hvad der er op og ned i den spektakulære og komplicerede sag. Læs også avisens leder om sagen her.

Sigtelsen mod Lars Findsen skyldes ifølge DR's oplysninger ydermere en langvarig efterforskning udført af en taskforce i Politiets Efterretningstjeneste.

Flere eksperter har kaldt sagen historisk og til DR siger tidligere chefanalytiker i FE Jacob Kaarsboe, at sagen ”ikke bare er danmarkshistorisk. Det er også en historie med internationalt tilsnit."

Flere udenlandske medier har da også noteret sig historien - det gælder blandt andre svenske Dagens Nyheter og norske Aftenposten.

Magnus Heunicke ønsker coronapas på fem måneder

I går holdt Folketingets Epidemiudvalg møde om coronapasset. Og varigheden af coronapasset bør reduceres til fem måneder efter andet stik med coronavaccine, mener Magnus Heunicke (S) ifølge Ritzau.

Sundhedsministeren fastholder denne indstilling til trods for, at myndighederne samtidig mener, at effekten af vacciner mod omikron falder markant efter bare et par måneder.

Sundhedsministeren lægger dog vægt på, at vaccinerne stadig er effektive imod alvorlig sygdom. Heunicke foreslår samtidig at reducere reglerne for coronapasset efter smitte, så man kan få coronapasset igen allerede efter 11 dage. I dag er perioden på 14 dage.

Det ventes, at partierne i Folketinget tager stilling til en forkortelse af coronapassets gyldighed onsdag.

100 år med insulin - udviklingen er fortsat i gang

Vi bliver lidt i sundhedssektoren, men denne gang skal vi forbi et jubilæum. I dag er det nemlig 100 år siden, at den første diabetespatient fik en injektion med insulin. Der var tale om 14-årige Leonard Thompson i Canada, der havde været svært syg af diabetes og kun vejede 29 kilo.

Siden da har insulinen reddet mange menneskeliv, og personer med diabetes har fået både længere og bedre liv på baggrund af behandlingen.

I fremtiden kan det dog blive endnu lettere at være diabetespatient, for udviklingen er fortsat i gang, og senest er man i færd med at lave en ugentlig insulin, som kan gives til type 2-diabetikere i stedet for, at de skal tage insulin hver eneste dag. Det fortæller professor Jens Juul Holst til Kristeligt Dagblad i dag.

Du kan læse meget mere om 100-året for insulinen på Videncenter for Diabetes' hjemmeside.

Folkekirken skal have omdiskuteret center til udvikling af gudstjenester

Folkekirkens biskopper har besluttet at etablere et Liturgisk Forum og vil anmode Kirkeministeriet om nedsættelse af henholdsvis en dåbskommission og en nadverkommission. Det blev besluttet på bispemødet i sidste uge.

Et liturgisk forum skal understøtte udviklingen af kirkens ritualer, og ideen blev allerede foreslået af biskopperne i november sidste år.

Kurt E. Larsen, der er professor på Menighedsfakultetet i Aarhus, siger til Kristeligt Dagblad, at biskopperne med deres udmelding hverken har tilgodeset den modernistiske eller konservative fløj:

"Ved at lave et forum, har man ikke nødvendigvis påvirket det i en bestemt retning. Hverken modernistisk eller konservativt. Det vil helt afhænge af, hvordan de sammensætter det forum. I sig selv er det et neutralt redskab. Det spændende bliver, hvilket kommissorium forummet får, og hvilken bemanding.”

I fremtiden kan vandet true mere end 100 gange om året

I slutningen af dette århundrede vil flere steder i Danmark opleve, at vandet hyppigere overstiger det kritiske niveau. Lokalt vil det ske mere end 100 gange om året.

Det forudser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) i en opdatering af instituttets klimaatlas.

Når der er forhøjet vandstand, er der risiko for stormflod og skader, hvor vand kan ødelægge eksempelvis huse.

Det er især kystområderne i det sydlige Kattegat og Lillebælt, der kan komme til at opleve det stigende antal varsler.

Den mulige forhøjede vandstand skyldes, at den globale udledning af drivhusgasser fortsat er høj. Det fortæller Mark Payne, der er klimaforsker og faglig leder af Klimaatlas på DMI. Overskrides vandstanden i fremtiden mere end 100 gange om året, vil det ifølge klimaforskeren svare til, at der i dagens Danmark er områder, hvor beredskaber og boligejere vil blive varslet mere end hver fjerde dag året rundt.

Tag til Thy

Vi slutter ligeledes af ved den vilde natur, dog med en lidt mere positiv nyhed.

The New York Times har nemlig sat det nordjyske område Thy på listen over 52 steder verden over, man skal besøge i 2022. Listen udpeger steder, der tager del i løsningen på klimaområdet, og her placerer avisen Thy som nummer 27.

Avisen fremhæver Thy for at være et epicenter for vindenergi. Testcenter Østerild bliver blandt andet fremhævet, hvor man kan opleve vindmøller tæt på og lære om vind og vindenergi. Thys kystlinje samt surfersamfundet Cold Hawaii bliver også rost.

"Hvis Danmark har et uudforsket område, er det Thy. Stille klitter, sammenfiltrede skove og kuling - så langt væk fra København, du næsten kan komme," lyder det.

