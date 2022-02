Morgensamling: Hvad har den alvorligste religiøse konflikt i 1000 år at gøre med konflikten mellem Rusland og Ukraine?

Denne mandag skal vi både omkring Ukraine-konflikten, kirkelivet og årets første forårsbebudere. Men vi begynder ved en trist historie, der i weekenden fik sat et foreløbigt punktum.

Lørdag blev det nemlig endelig bekræftet af Nordjyllands Politi, at det var Mia Skadhauge Stevn, hvis ligdele sidste uge blev fundet i Dronninglund Storskov. Den gruopvækkende udvikling i sagen om den 22-årige kvinde har i løbet af weekenden affødt en række mindebegivenheder rundtomkring i landet.

I de tidlige morgentimer søndag – præcis en uge efter Mia Skadhauge Stevn sidst blev set i Aalborg – dannede omtrent 100 mennesker en fakkelkæde samme sted. I byen har organisationen Natteravnene, som har til formål at skabe tryghed i nattelivet, aldrig oplevet så stor interesse blandt frivillige som denne weekend, fortæller TV 2. Også i Vejle, Aarhus og København mødte hundredvis af mennesker op for at mindes Mia Skadhauge Stevn og for at protestere mod kvindedrab. Det skete samtidig med, at hashtagget #TextMeWhenYouGetHome igen er blandt de mest anvendte på sociale medier. Det samme var det i kølvandet på drabet på den britiske kvinde Sarah Everard sidste år.

Hashtagget er udtryk for et kald på handling – noget, der efter alt at dømme nu er på vej. En række partier fra begge fløje af folketingssalen kræver en national handleplan, og den nyudnævnte ligestillingsminister, Trine Bramsen (S), forsikrede umiddelbart inden weekenden, at en sådan plan mod "umotiverede mord på kvinder" er på vej. Det kunne man læse i weekendens udgave af Kristeligt Dagblad, hvor et af de mest presserende spørgsmål efter mordet på Mia Skadhauge Stevn også blev rejst: For hvorfor dræber mænd kvinder? Det er udtryk for et strukturelt og systemisk problem, lyder en del af svaret.

Mediehysteri eller fortsat tilspidset Ukraine-konflikt?

Fra én problematik, som har hidkaldt sig opmærksomhed, til en anden. Alle danskere bliver nu opfordret til at forlade Ukraine. I løbet af weekenden har de danske myndigheder forsøgt at få kontakt til danskere i landet, og to tredjedele af dem oplyser, at de enten allerede er rejst ud af landet eller planlægger det.

Situationen på grænsen mellem Rusland og Ukraine er stadig yderst tilspidset og genstand for især Vestens opmærksomhed. Søndag gentog USA’s nationale sikkerhedsrådgiver advarslen om, at en russisk invasion af Ukraine kan være nærtforestående, skriver CNN. I løbet af weekenden har telefonlinjerne været rødglødende på kryds og tværs mellem vestlige overhoveder, den russiske præsident, Vladimir Putin, og præsidenten i Ukraine, Volodymyr Zelenskij. Senest har det forlydt, at den amerikanske præsident Joe Biden har lovet fortsat støtte til ukrainsk suverænitet.

I Ukraine forholder mange sig tilsyneladende mere roligt, mens dagligdagen mere eller mindre går sin vante gang trods den russiske trussel. Og krigsretorikken i de vestlige medier huer ikke ligefrem de ukrainere, som den britiske avis The Guardian har været i kontakt med. Faktisk er den decideret irriterende, siger et tidligere, anonymt parlamentsmedlem, der kalder opmærksomheden for "mediehysteri".

Kirkekonflikt er del af spændingerne mellem Rusland og Ukraine

Vi bliver i regionen og stiller et måske uventet spørgsmål: Hvad har den ortodokse kirke at gøre med truslen om mulig russisk invasion i Ukraine? Svaret er øjensynligt: Mere end man umiddelbart skulle tro. Religion er nemlig en af de afgørende grunde til det kølige forhold mellem Kiev og Moskva. I 300 år dikterede Rusland, hvordan den ortodokse kirke skulle operere i Ukraine, men efter den pro-europæiske revolution i Kiev samt Ruslands delvise invasion af Østukraine i 2014, er den tid – til russernes store ærgrelse – ovre. I 2018 løsrev den ukrainske ortodokse kirke sig fra den russiske, og det kappede ikke blot flere af de kulturelle bånd til Rusland, men udløste også det, der af iagttagere er blevet kaldt den mest alvorlige religiøse konflikt i 1000 år.

Krisen i kirken er på den måde et symbol på konflikten mellem landene, skriver Jyllands-Posten i dag.

Danskere vil sikre vielser af homoseksuelle i kirken ved lov

Vi bliver i kirken, om end den danske og evangelisk-lutherske af slagsen. Et flertal af danskerne mener nemlig ikke, at en præst skal have have lov til at nægte vielser af homoseksuelle eller fraskilte. Det gælder henholdsvis 55 og 62 procent af befolkningen, viser en undersøgelse foretaget på vegne af Ritzau. Undersøgelsen kommer, efter Hedensted Kirke ved indgangen til februar indsatte præst Michael Olesen Høj, som hverken vil vie tidligere gifte eller par af samme køn. Det har efterfølgende vakt opsigt og protester, som Morgensamling tidligere har berettet.

Også politikere har blandet sig i debatten om, hvorvidt præsters lovmæssige ret til at afvise vielser af visse danskere på grund af teologisk overbevisning fortsat skal bestå. Indtil videre står kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) fast på, at der skal være plads til forskellige holdninger i den danske folkekirke.

Hænger loven sammen med ret til selvbestemmelse?

Selvbestemmelse i lyset af ens tro er et tema, der den seneste tid også har rejst spørgsmålet om, hvorvidt man skal have lov til eksempelvis at frabede sig behandling på hospitalet. Det afgjorde Højesteret i sidste uge, at man ikke kan - ikke i alle tilfælde, i hvert fald. Den tog nemlig stilling i sagen om et medlem af Jehovas Vidner, der i 2014 modtog blodtransfusion mod sin vilje.

Men afgørelsen vækker modstand blandt flere folketingspartier samt nuværende og tidligere medlemmer af Det Etiske Råd.

"Hvis man ikke ønsker at blive genoplivet, er det i mine øjne en temmelig indgribende ting i ens frihed, at folk gør det alligevel," siger tidligere medlem og overlæge Gorm Greisen i dagens udgave af Kristeligt Dagblad.

Stadig færre hænder per borger vidner om en presset velfærdsstat

Fra kirker, hospitaler og retssale slår vi et smut forbi landets institutioner og plejetilbud. Antallet af offentligt ansatte per borger har nemlig nået et historisk lavt niveau. Det skriver Dagbladet Information på baggrund af ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ikke siden slutningen af 1980’erne har antallet været så lavt.

At børn i daginstitutioner og borgere på landets plejehjem deles om færre og færre hænder skyldes især, at det offentlige forbrug ikke er fulgt med det stigende antal borgere, der bruger velfærdsydelserne. Det risikerer at gå ud over kvaliteten af den offentlige service, påpeger cheføkonom, mens velfærdsforsker mest af alt ser det som billede på en presset velfærdsstat, der fortsat er på skrump.

Forår i luften: Storken melder sin ankomst usædvanligt tidligt

Mens kalenderen på denne Valentinsdag vidner om, at der er 15 dage tilbage af vinteren, har en af naturens vigtigste forårsbebudere meldt sin ankomst. Der er altså mere end kærlighed i luften, for i weekenden blev storke set flere steder rundtom i landet, blandt andet i Sønderjylland og på Lolland. Det meddeler foreningen storkene.dk, der monitorerer storkenes færd i Danmark. Dermed er storken i år ankommet omtrent ti dage tidligere end sidste år.

Og selvom det for de danskere, som har haft held til at spotte den, kan vække glæde og forårsfornemmelser, er det altså på en mindre glædelig baggrund, at den langbenede fugl har indfundet sig så tidligt. Stigende temperaturer som følge af klimaforandringerne betyder nemlig, at storkene i vintermånederne kan opholde sig tættere på Danmark og samtidig vende retur tidligere end førhen.

"Vi plejer at se nogle storke i slutningen af februar, men det er formentlig den milde vinter, der er årsag til, at vi ser nogle strejfere nu," siger storkeeksepert Hans Skov til Ritzau.

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage.