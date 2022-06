Morgensamling: Italien hjælper for første gang borger med at begå selvmord

Godmorgen.



Burkini-bærere, danskere, der øjensynligt er blevet glade for "latrinær, botanisk kunst" og en række veganere, der kræver samme behandling, som var de religiøst troende, er blot nogle af personer, vi skal se nærmere på i dagens Morgensamling.

Men vi begynder hos de danske kommuner, som nu for fleres vedkommende sættes fri til selv at kunne bestemme, hvordan de varetager ældreområdet. Det har et bredt politisk flertal ifølge Social- og Ældreministeriet netop besluttet.

I et forsøg på at komme bureaukratisering og detailstyring til livs vil en række kommuner blive fritaget for stort set al statslig lovgivning på området, så de i stedet selv kan bestemme, hvordan ældrepleje skal tilrettelægges i netop deres kommune. Beslutningen kommer, efter Langeland, Middelfart og Viborg Kommune forsøgsvist har været undtaget almen lovgivning, og det har altså givet så gode resultater, at det nu skal bredes ud endnu flere steder i landet – hvorhenne er endnu uvist.

Veganere lægger sag an mod det offentlige

"Ligesom man har ret til at udøve sin religion, har man ret til at at udøve sin overbevisning som veganer eller vegetar uden at blive forskelsbehandlet i det offentlige."

Sådan siger Dorthe Kynde Nielsen. Hun er advokat og fører netop nu retssager på vegne af Dansk Vegetarisk Forening, som har har stævnet to kommuner og to regioner på vegne af borgere. Borgerne føler sig forskelsbehandlet, fordi det i situationer ikke har været muligt at spise veganske måltider – altså mad uden animalske produkter – på hospitaler og i daginstitutioner. Det er en krænkelse af deres menneskerettigheder, lyder det fra de forurettede.

Men kan man virkelig sammenligne vegansk livsstil med religiøs overbevisning? Til Kristeligt Dagblad vurderer jurist og ekspert i menneskerettigheder, Maria Ventegodt, at sagsøgerne kun kan vinde sagen, hvis de kan bevise, at deres veganske kostvaner er udtryk for et livssyn og ikke blot kulinariske præferencer. Også Etisk Råd-medlem forholder sig til sagen:

"Det rejser spørgsmålet om, hvor meget forskellighed vi kan rumme i fællesskabet," siger Morten Bangsgaard.

Burkini-beslutning bliver omgjort i Frankrig

Rummelighed over for forskellige præferencer er også på spil i dagens næste historie. Det er kun en måned siden, der var jubel blandt især muslimske kvinder i byen Grenoble i Frankrig. Her blev det nemlig meddelt, at brug af såkaldte burkinier – altså badetøj, der tildækker hele kroppen, tiltænkt muslimske kvinder – nu var tilladt i byens offentlige svømmebade.

Men nu forstummer jublen igen. I går blev byrådets beslutning nemlig omgjort af landets øverst administrerende domstol, statsrådet. Det skriver France24.

Modstandere har set burkinien som et symbol på undertrykkelse af kvinder og som et problem for den franske stats sekularisme. Det fik staten til at tage sagen op ved domstolen, der i sin begrundelse for afgørelsen siger, at burkinier "undergraver ligebehandling af brugerne, så neutraliteten i den offentlige service bringes i fare".

Aktiv dødshjælp udført for første gang i Italien

Vi bliver ved spørgsmålet om, hvor meget staten må blande sig i europæiske borgeres liv – denne gang på italiensk jord. For første gang nogensinde har en person i Italien nemlig modtaget hjælp fra det offentlige til at begå selvmord. Det skete, da den 44-årige Federico Carboni, der i 2010 blev paralyseret i en trafikulykke, i torsdags modtog en dødelig indsprøjtning. Forud for det assisterede selvmord havde der udspillet sig en langvarig retssag for Federico Carbonis ret til at ende sit liv, som han havde beskrevet som "tortur".

Om sin afsked med livet sagde han – ifølge organisationen Associazione Luca Coscioni, der havde hjulpet Federico Carboni med sagen – at han var stolt af at have kæmpet for retten til at modtage aktiv dødshjælp. Det skriver The Christian Post.

USA tager skridt mod strammere våbenlov

Vi skal fra et endt liv til forsøget på at redde liv. Natten til onsdag støttede et flertal af senatorerne i USA et lovforslag, der skal føre til stramninger af den amerikanske våbenlovgivning. Det skriver CNN. Dermed kan lovforslaget – som blandt andet vil medføre øget baggrundstjek af våbenkøbere under 21 år og give delstater mulighed for at forbyde visse personer at købe våben – nu gå videre til Senatet. Det forventes at stemme for forslaget inden weekenden.

Lovforslaget, som kommer i kølvandet på flere masseskyderier i USA, indeholder desuden tiltag, der skal sikre mere sikkerhed på landets skoler.

Frikirker skal tale mere om homoseksualitet

Opgør med en herskende kultur er også omdrejningspunkt i morgenens næste historie, som man i dag kan læse i Kristeligt Dagblad. For det skal være slut med den tavshedskultur om homoseksualitet, der ifølge generalsekretæren i Frikirkenet, Mikael Wandt Laursen, mange år har hersket i flere frikirker. Han mener, at den har været skadelig, fordi den har fået især unge, kristne LGBT-personer til at føle sig forkerte og som nogle, der ikke hørte til i kirken.

"Et menneske, der lever i et homoseksuelt forhold, er ikke mindre elsket af Gud, end hans heteroseksuelle medvandrer," siger han til avisen.

Corona gør comeback

Og så til en nyhed af den type, de fleste nok havde håbet hørte fortiden til.

Den nye omikron-variant, BA.5, er nu den mest dominerende coronavariant på danske breddegrader, og med et kontakttal på 1,1 er pandemien således i vækst. Det meddelte sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i går på Twitter, og ikke længe efter indkaldte Statsministeriet til pressemøde om de kommende måneders coronastrategi. Det bliver holdt i dag klokken 10.

Både Statens Serum Institut og sundhedsministeren havde dog forventet, at undervarianten ville komme til at dominere, og så sent som forrige weekend slog sidstnævnte ifølge Ritzau fast, at omfattende restriktioner henover sommeren ikke er på tale.

Til gengæld kan det blive nødvendigt at teste og vaccinere allerede i løbet af sommeren, lyder det i Jyllands-Posten i dag.

Mystik om nyt Støjberg-parti

BA.5 er ikke det eneste nye navn, vi i disse tider stifter bekendtskab med.

"Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg" lyder navnet på et nyt parti, der i går blev godkendt af Valgnævnet. Men det er ikke den tidligere udlændingeminister og rigsretsdømte Inger Støjberg, der har anmodet om at få dét partinavn godkendt. Det har i stedet forretningsmanden Jan Vilstrup, skriver TV 2.

Hvem der reelt står bag partiet, og ikke mindst i hvilken udstrækning Inger Støjberg – der eftersigende har givet tilladelse til, at hendes navn bruges i forbindelse med partiet – er involveret i projektet, er endnu uvist, eftersom hovedpersonen endnu ikke har udtalt sig.

Ikke desto mindre betyder navnegodkendelsen, at partiet nu kan gå i gang med at indsamle de 20.182 fornødne underskrifter, som det kræves for at blive opstillingsberettiget til folketingsvalget.

"Skovskider-skilte" hitter

Af og til sker det, at forsøget på at løse ét problem skaber et andet. Og det lader til at være tilfældet i Riis Skov i Aarhus. Her var man trætte af ofte at finde menneskelige efterladenskaber og toiletpapir fra personer, der besørgede i skovbunden, og løsningen blev en række skilte, der opfordrede til ikke at tømme endetarmen i skoven.

Problemet er blot, at sådanne "skovskider-skilte" lader til at være blevet yderst populære blandt fingernemme borgere, der er begyndt at stjæle dem. Det skriver TV 2 Øst.

"Det kunne bare være (skide) fedt, hvis de nye kunne blive hængende," skriver Aarhus Kommune på Facebook, hvor de også deler piktogrammet til fri afbenyttelse for typer "der ikke kan leve uden latrinær, botanisk kunst".