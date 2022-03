Morgensamling: Kirker, synagoger og moskéer i USA opruster på sikkerhedsudstyr. Men insisterer på græstfrihed

Først var det almindelige, russiske borgere, der trodsede risikoen for bøder og fængsel ved at gå på gaden og protestere åbent mod krigen i Ukraine og brænde deres russiske pas. Nu protesterer tusindvis af russiske videnskabsfolk i et brev til Putin, og stadig flere russiske kunstnere forlader russiske projekter, undsiger præsidenten og opfordrer til modstand - alle med risiko for at blive straffet. En af de første russiske kunstnere, der tog afstand fra invasionen, var forfatter Sergej Lebedev med ordene:

"Det er stadig for tidligt at bede ukrainerne om tilgivelse. Vi vil bede om tilgivelse, når de forbrydere, der startede krigen, er blevet straffet. Hvis de bliver straffet. Og hvis de ikke bliver straffet, er der ingen tilgivelse for os."

Det er fredag, og Morgensamling lægger ud med et sidste overblik over situationen i Ukraine inden weekenden:

I nat brød Europas største atomkraftværk, Zaporizjzja i Ukraine, i brand efter angreb fra russiske styrker, og brandfolk havde svært ved at komme frem på grund af kampene. Situationen er nu under kontrol, og der er ifølge ukrainske myndigheder ikke sket ændringer i den radioaktive stråling i området. Angrebet har dog fået den britiske premierminister, Boris Johnson, til at beskylde Putin for at "sætte hele Europa i fare", og han vil nu indkalde til et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd. Senest forlyder det, at russiske styrker nu har indtaget atomkraftværket.

Europas største atomkraftværk, Zaporizjzja i Ukraine, i brand efter angreb fra russiske styrker, og brandfolk havde svært ved at komme frem på grund af kampene. Situationen er nu under kontrol, og der er ifølge ukrainske myndigheder ikke sket ændringer i den radioaktive stråling i området. Angrebet har dog fået den britiske premierminister, Boris Johnson, til at beskylde Putin for at "sætte hele Europa i fare", og han vil nu indkalde til et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd. Senest forlyder det, at russiske styrker nu har indtaget atomkraftværket. "Vores særlige militære operation forløber helt efter tidsplanen. Det er efter planen. Alle opgaver, der er blevet udstukket, er blevet gennemført med succes," påstod Putin i en tale i aftes. Han lovede også at betale fem millioner rubler til familier til faldne russiske soldater- men hvor mange russiske soldater, der er tale om, er han og Ukraine meget uenige om: Putin tæller knap 500 mod Ukraines 9000.

militære operation forløber helt efter tidsplanen. Det er efter planen. Alle opgaver, der er blevet udstukket, er blevet gennemført med succes," påstod Putin i en tale i aftes. Han lovede også at betale fem millioner rubler til familier til faldne russiske soldater- men hvor mange russiske soldater, der er tale om, er han og Ukraine meget uenige om: Putin tæller knap 500 mod Ukraines 9000. I aftes blev Ukraine og Rusland til gengæld enige om at lave en sikker vej til civile, så de kan evakueres væk fra kampene i Ukraine.

Ukraine og Rusland til gengæld enige om at lave en sikker vej til civile, så de kan evakueres væk fra kampene i Ukraine. Lysene slukkes i Ukraine. CNN har sammenlignet satellitbilleder før og efter Ruslands invasion. De viser en stor forskel og land, der er blevet mørkt.

Husk også, at du kan skrive dig op til at få en mail, hver gang der er en ny artikel om krigen i Ukraine her.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dansk styrkelse af forsvaret

Vi bliver kort ved krigen i Ukraine, for herhjemme har den fået politikere til at fokusere på Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik. Hos Kristeligt Dagblad, Weekendavisen, Altinget og Berlingske kan man læse, at flere partier har været til "indledende" eller "hemmelige møder" med regeringen for at diskutere ting som: Skal Forsvaret styrkes økonomisk med en såkaldt straksbevilling? Skal danskerne til folkeafstemning om det danske forsvarsforbehold - et forbehold, der siden 1992 har holdt Danmark fra at deltage, når EU gennemfører afgørelser og aktioner på forsvarsområdet?

Til DR siger politisk analytiker Jens Ringberg, at vi står i en historisk situation, hvor "en krig i Europa får de danske politikere til at træffe meget store beslutninger meget hurtigt". Han forventer, at de når til enighed allerede i weekenden.

Religiøse samfund har fokus på sikkerhed

Morgensamling vender blikket væk fra Ukraine og mod vest, men sikkerhed er stadig på dagsordenen. Både kirker, synagoger og moskéer i USA opruster på sikkerhedsudstyr, oplysning og større engagement i deres lokalsamfund for at komme både vold og frygten for den til livs. Det sker efter et antal episoder med skyderier, som da fem mennesker i denne uge blev skudt og dræbt i en kirke i byen Sacramento i delstaten Californien, skriver The Christian Science Monitor. Sikkerhedsspørgsmålet er vigtigt for trossamfund, lyder det fra den jødiske organisation Combined Jewish Philanthropies. For hvis folk ender med at blive bange for at mødes i religiøse fællesskaber, bliver deres tro og religion meget svagere, siger en talsmand.

Seksuelle overgreb på plejehjem

På plejehjem herhjemme er det personalet, der forsøger at passe på sig selv. En ny rapport fra Arbejdstilsynet viser, at personale på døgninstitutioner og i hjemmeplejen udsættes for en del sexchikane fra de ældre borgere, de passer. Det skriver Avisen Danmark. Nogle medarbejdere forsøger bevidst at undgå enkelte beboere på plejehjem, fordi de frygter at blive udsat for krænkende adfærd. En af forklaringerne på de mange krænkelser kan være, at mange af de ældre lider af for eksempel demens, som gør det svært for dem at sætte grænser for sig selv. En sexolog mener, at det er vigtigt at skelne skarpt mellem krænkelser som disse og dem, som man kender fra metoo-sager, og at plejepersonalet skal have hjælp til at overvinde tabuet omkring krænkelserne for at mindske problemet og lette det psykiske pres, det kan munde ud i.

Homoseksuelle drenge klarer sig bedre end heteroseksuelle

Forskellen på mænd og kvinders uddannelsesniveau er længe blevet diskuteret, for kvinder klarer sig langt bedre end mænd i Danmark og mange andre vestlige lande. Seksualitet har, til forskel for køn, aldrig rigtig været en del af ligningen, når emnet er blevet undersøgt. Men det er det nu, og resultatet er "ekstremt opsigtsvækkende", siger en amerikansk forsker til Weekendavisen. Hans studie viser, at cirka 52 procent af alle voksne homoseksuelle mænd i USA har en bachelorgrad. Til sammenligning gælder det for blot 35 procent af de heteroseksuelle mænd. Og sammenlignet med heteroseksuelle har homoseksuelle mænd dobbelt så stor sandsynlighed for at få en ph.d.

Forskeren Joel Mittleman har to teorier om, hvorfor det forholder sig sådan. Blandt andet henviser han til en hypotese, som beskriver, hvordan homoseksuelle drenge og mænd, som endnu ikke har delt deres seksualitet med omverdenen, forsøger at "aflede opmærksomheden fra deres seksualitet ved at leve op til andre succeskriterier" og altså få gode karakterer, høje uddannelser og prestigefyldte job.

Kattegatbroen rykker tættere på

Til nogles begejstring og andres skuffelse kan en forbindelse over Kattegat snart være en realitet. En ny undersøgelse viser, at det faktisk er muligt at bygge en bro over Kattegat uden penge fra statskassen. Den nye model foreslår blandt andet, at man slår økonomien for Kattegat sammen med Storebæltsbroen, for overskuddet på Storebæltsbroen er så stort, at begge forbindelser vil være betalt blot 25 år efter åbningen, skriver Politiken. Forbindelsen ville bringe en togrejse mellem Jylland og Sjælland ned på kun 1 time og 8 minutter og gøre rejsen i bil en time kortere. Projektet høster dog store protester fra indbyggere på Røsnæs, Samsø og i Østjylland, som frygter, at motorvejsforbindelser, som er en del af projektet, "vil skære Samsø midtover".

Uheldig skraldinddeling i Kolding

Protester finder man også i et storcenter i Kolding. Flere af Koldings indbyggere har noteret sig Kolding Storcenters skraldespande, som er tredelte i låget, så kunderne kan sortere det, de smider ud, mens de handler. Problemet er bare, at der under inddelingen kun befinder sig én samlet affaldspose. De kunder, der troede, at de kunne komme af med deres affald med samvittigheden i behold, må altså tro om igen.

"Vi er godt klar over, at det ser tosset ud, men der er altså en løsning på vej," siger centerlederen.

Med tanke på nogle af dagens nyheder så lad os håbe, at Kolding Storcenter ikke er de eneste, der snart kan finde på løsninger.

God weekend - og på gensyn på mandag.

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Skriv dig op her.