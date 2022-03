Morgensamling: Krigen raser, men kærligheden består. Ukrainsk soldater-par bliver viet nær kontrolpost i Kyiv

Efter en weekend, hvor krigen i Ukraine fortsat har præget dagsordenen både internationalt og herhjemme, er det blevet tid til ugens først overflyvning.

Men Morgensamling begynder et noget andet sted. For selvom opdateringer om coronasituationen i nyhedsbilledet på kort tid synes at være blevet afløst af Ukraine, skal vi forbi en efterhånden sjældnere coronanyhed – men heldigvis en opløftende én af slagsen!

I weekenden blev der konstateret det laveste antal coronatilfælde i Danmark siden januar. Desuden sænkede Epidemikommissionen risikoniveauet til to i alle regioner. Det betyder, at der i den kommende periode er udsigt til lav sygdomsbyrde. De gode nyheder faldt sammen med, at langt de fleste af landets tilbageværende testcentre i går fandt podepindene frem for sidste gang. Fra i dag er det nemlig ikke længere muligt at lynteste sig på det offentliges regning. Landets PCR-teststeder forbliver dog åbne. Det skriver Ritzau.

"Historisk" pressemøde

Og så tilbage til en mere presserende dagsorden. Dansk sikkerhedspolitik var på programmet, da statsminister Mette Frederiksen (S) søndag aften holdt pressemøde, efter hun dagen igennem havde forhandlet med Venstre, SF, Radikale Venstre og Konservative, som ligeledes deltog ved pressemødet. Og både blandt politikerne og journalister var der enighed om, at de aftaler, der på mødet blev præsenteret, var af historisk karakter. Morgensamling har samlet de vigtigste punkter fra mødet:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Parterne har indgået en historisk forsvarspolitisk aftale, der fra 2024 gradvist skal øge det danske forsvarsbudget, således at der på sigt vil være råderet over yderlige 18 milliarder kroner - hvert året. Der er således tale om den "største investering i dansk forsvar i nyere tid," sagde statsministeren ifølge Berlingske. Målet er, at det nationale forsvarsbudget inden udgangen af 2033 skal udgøre to procent af Danmarks bruttonationalprodukt, som Nato lægger op til.

- Et politisk flertal har desuden indgået aftale om en straksbevilling på syv milliarder kroner, skriver Ritzau. Det skal være med til at håndtere "den alvorlige sikkerhedspolitiske situation", som Mette Frederiksen (S) på pressemødet kaldte Ukraine-invasionen. Straksbevillingen skal over de kommende to år være med til at styrke dansk forsvar, diplomati, den humanitære indsats og imødekomme øvrige konsekvenser af Ruslands invasion i Ukraine.

- Danmark skal være uafhængig af russisk gas. Uden at ville sætte en endelig frist for, hvornår importen af gas vil ophøre, lød beskeden, at det skal ske hurtigst muligt og gerne i samarbejde med resten af EU. Det vil kræve voldsomme ændringer og en markant sænkning af energiforbruget på kort tid, vurderer ekspert til Ritzau.

- Og så er det med at finde kuglepennen frem...

Forsvarsforbehold skal til folkeafstemning

...for til sommer skal danskerne atter til stemmeurnerne. Det sker ifølge Ritzau onsdag den 1. juni 2022, hvor der skal tages stilling til, hvorvidt Danmark skal beholde sit knap 30 år gamle forsvarsforbehold. Siden 1993 har forbeholdet betydet, at Danmark ikke er forpligtet til at deltage i forsvarsaktioner og -afgørelser i EU-regi, og det har undertiden skabt debat, som Politikens historiske gennemgang her viser.

Og fra Spejlsalen i Statsministeriet var beskeden fra de fem fremmødte partiformænd ikke til at tage fejl af: De anbefaler enstemmigt, at man afskaffer forbeholdet:

"Vi vil være med helhjertet, fuldtonet, uden forbehold," lød det fra statsministeren. Allerede i lørdagsudgaven af Kristeligt Dagblad kunne man læse, at selv forsvarsforbeholdets opfinder er klar til at lægge det i graven. Vedtages afskaffelsen, bliver Danmark det land i Europa, som er med i de fleste forsvarsalliancer og -samarbejder, lyder analysen fra Kristeligt Dagblads politiske redaktør.

Ukraine-status

At søndagens pressemøde på alle måder skal forstås i lyset af situationen i Ukraine stod i går danske klart. Kort før midnat i aftes meddelte den britiske efterretningstjeneste, at den russiske offensiv i Ukraine henover weekenden har stået stort set stille. Tjenesten betvivler derfor, at Rusland har opnået sine planlagte mål. Ikke desto mindre har invasionen allerede drevet 1,5 millioner ukrainere på flugt, skriver FN's flygtningechef på Twitter, som også påpeger at situationen er den "hurtigst voksende flygtningekrise i Europa siden Anden Verdenskrig".

Stod det til Ukraines præsident Volodimir Zelenskij, havde Nato for længst indført flyveforbud over Ukraine, skriver Ritzau. Ved fortsat at nægte et sådan tiltag mener han, at forsvarsalliancen har givet russerne grønt lys til fortsat bombning af Ukraine. Fra Natos side står dog man på, at et flyveforbud kan føre til krig mellem Rusland og Europa. Og der er altså flere årsager til, at et flyveforbud vil være en dårlig ide, forklarer ekspert fra Forsvarsakademiet til DR.

Internationale medier forlader Rusland efter ny lov

Fra de invaderede til de invaderende. Fredag indførte det russiske parlament en ny lov, der gør det forbudt at sprede såkaldte "falske" nyheder om landets militær, skriver nyhedsbureauet Reuters. Kendes man skyldig i sådan en gerning, kan det fremover udløse en fængselsstraf på op til 15 år. Desuden er det nu forbudt at anvende ordene "krig", "invasion" og "angreb" i forbindelse med hændelserne i Ukraine, fortæller Ritzau. I stedet skal militæraktionen i Ukraine omtales som en "særlig militær operation".

Den nye lov gør det så godt som umuligt at dække krigen uafhængigt, og det har betydet, at en række medier fra hele verden nu har trukket sine journalister ud af Rusland. Det gælder blandt andet CNN, CBS og BBC, foruden danske TV 2 og DR. Risikoen for fængsling er for stor en risiko at løbe, begrunder chefredaktør i DR Nyheder.

Pave Frans med klar besked

Mens man fra Kreml nu har gjort det ulovligt at omtale invasionen af Ukraine som andet end en "særlig militær operation", hersker der fra Vatikanets side ingen tvivl: Det er en krig, der i disse dage finder sted på ukrainsk grund. Det sagde pave Frans i sin ugentlige tale på Peterspladsen i Rom.

"I Ukraine flyder der floder af blod og tårer. Dette er ikke en militær operation, men en krig, der fører til død, ødelæggelse og sorg," sagde paven og opfordrede til fred, flere forhandlinger og sikring af humanitære korridorer, så civile kan flygte fra krigshandlingerne. Det skriver Reuters.

Kirker til undsætning

Og hjælp er der heldigvis at finde, skriver DR. I går ankom omkring 50 ukrainske flygtninge til Danmark, efter Kolding Valgmenighed havde taget initiativ til at køre en bus til grænsen mellem Polen og Ukraine for at hjælpe ukrainere til Danmark. I det hele taget er kirkefolk i disse dage optaget af, hvordan man kan hjælpe de nødstedte i Ukraine. Over hele Danmark arrangerer menigheder indsamlinger og gør klar til at tage imod flygtninge. Det begrunder talsmand fra Folkekirkens Migrantsamarbejde overfor Kristeligt Dagblad i dag.

I krig og camouflage: Kærligheden består

Ja, selv ikke en krig kan sætte en stopper for kærligheden. Det stod også klart nær en militær kontrolpost i Kyiv i går. Var det ikke for det hvide slør og en buket blomster, ville det ikke umiddelbart have været til at se, at to ukrainske soldater iført camouflageuniformer lod sig vie midt på slagmarken. Men det var nøjagtigt det, der skete. Øjeblikket, hvor de to sagde ja til hinanden omgivet af deres hujende og klappende medsammensvorne fra det ukrainske forsvar, er efterfølgende blevet delt vidt og bredt på nettet som en lille påmindelse om, at kærligheden består – selv i en krigstid. Se selv videoen her.

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Skriv dig op her.