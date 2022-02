Morgensamling: Lyver bestsellerforfatter Sara Omar? Dramatisk retssag forsøger at finde svaret

Skal man tro transportminister Benny Engelbrecht (S), så var det i embedsværket, at der blev truffet en beslutning om ikke at fremlægge beregninger af CO2-udledning i anlægsfasen på transportområdet, skriver Ritzau. Som Kristeligt Dagblad kunne fortælle i går, er transportministeren under hård anklage fra blandt andre støttepartierne – herunder især Enhedslisten - fordi hans ministerium har tilbageholdt de enkelte infrastrukturprojekters CO2-udledninger. Engelbrecht har sminket projekterne - som tæller hundredvis af nye veje, broer og jernbaner - grønne, lyder kritikken.