Morgensamling: Nu siger Vesten fra overfor Rusland

Igen i dag står Morgensamling i krigens tegn, og det bringer os kloden rundt. Vi begynder med en status fra det seneste døgn i Ukraine, hvor krigen ifølge FN's egen opgørelse indtil videre har medført 1335 civile ofre.

I går lykkedes det efter flere dages forsøg endelig at skabe de humanitære korridorer, som skulle sikre, at civile ukrainere kunne slippe ud af nogle af landets hårdtramte byer. Fra Sumy i det østlige Ukraine og Irpin nær hovedstaden Kyiv blev tusinder langt om længe evakueret, skriver Ritzau. Desværre måtte man andre steder i landet konstatere, at missionen endnu engang mislykkedes. Derfor har Rusland meddelt, at man igen i dag vil indføre en begrænset våbenhvile og åbne humanitære korridorer, denne gang i byerne Kyiv, Tjernihiv, Sumy, Kharkiv, og Mariupol

EU skruer (måske) ned for gashanen...

Siden den russiske invasion i Ukraine har det stået klart, at vi i vesten måske har gjort os for afhængige af russiske ressourcer. Det fik i går EU-kommissionen til at foreslå, at medlemslandene skal gøre sig uafhængige af russisk gas. Ifølge klimakommissær Frans Timmermans vil det allerede i 2022 være muligt at reducere forbruget af russisk gas med to tredjedele, hvis man omlægger til vedvarende energikilder og import fra andre lande. Det skriver Euronews.

"Det er svært. Forbandet svært. Men det er muligt, hvis vi er villige til at gå længere og hurtigere end hidtil," sagde Timmermans fra talerstolen.

Reaktionerne på forslaget? De varierer.

I brancheorganisationen Dansk Energi ser man det også som et voldsomt tiltag, eftersom Rusland for nuværende leverer omtrent 40 procent af EU-landenes gas. Alligevel bakker man op om den "nødvendige beslutning", fortæller den viceadministrerende direktør til Ritzau.

Imens betvivler en ekspert i gas og forsyning, at målet om at udfase med to tredjedele inden årets udgang er realistisk. Det skriver TV 2.

Men hvad er det egentlig for nogle kort, Danmark vil have på hånden uden adgang til den russiske gas? Det undersøger Kristeligt Dagblad i dagens avis. Og Danmark har heldigvis et par esser i ærmet.

...og resten af Vesten følger trop

Men EU-landene er ikke ene om at mene, at omverdenen skal gøre sig uafhængig af gas og olie fra Rusland. Både fra Storbritannien og USA lyder det nu, at man vil finde nye alternativer.

I Storbritannien var gårsdagens melding, at man i løbet af indeværende år udfaser olieimporten. Det skriver blandt andet Politico. På Twitter skrev den britiske minister for erhverv, energi og industristrategi, at man desuden undersøger muligheden for ligeledes at udfase importen af russisk gas.

Kort efter meddelte den amerikanske præsident, Joe Biden, at import af russisk olie, gas og kul skal forbydes. Ifølge ham hersker der blandt Republikanerne og Demokraterne enighed om tiltaget, selvom det ventes at få de i forvejen stigende gas- og oliepriserne til at fortsætte himmelflugten, skriver Reuters. For amerikanerne er det dog nemmere at gøre sig uafhængig af olieimporten fra Rusland, end det er for eksempelvis mange europæiske lande, medgav præsidenten i sin tale. Det skriver The Guardian.

Ifølge russiske statsmedier og CNN har præsident Vladimir Putin svaret igen ved at underskrive et dekret, der frem til slutningen af 2022 vil forbyde eksport af visse – endnu udefinerede – produkter, herunder råmaterialer.

Hvad så med Kina?

Kina er noget mere tilbageholdende med at sætte hårdt mod hårdt overfor Rusland. På en videokonference med den tyske kansler Olaf Scholz og den franske præsident Emmanuel Macron i går stod det klart, at Kinas præsident Xi Jinping endnu ikke har i sinde at fordømme Rusland for krigshandlingerne i Ukraine..

Ej heller lader det til, at Kina er parat til at mægle i konflikten, som det ellers har været foreslået fra europæisk side, skriver Jyllands-Posten.

På mødet opfordrede Xi Jinping i stedet europæerne til at begrænse krigens negative konsekvenser og de sanktioner, der ifølge kinesisk overbevisning udfordrer den globale økonomi, så situationen ikke "løber løbsk". Den kinesiske præsident udtrykte dog sin ærgrelse over situationen og sagde, at Kina "er i pine over at se krigens flammer blive genantændt i Europa", skriver Ritzau med henvisning til kinesisk stats-tv.

Sejr efter stormen

Fra én situation, der har chokeret omverdenen, til en anden. I et amerikansk retslokale blev der i går nået, hvad der beskrives som en sejr. Der er nemlig faldet afgørelse i den første sag om en mands involvering i stormen på Kongressen. Og han er blevet kendt skyldig i alle anklager, skriver The New York Times.

At afgørelsen vækker opsigt skyldes, at retssagen mod den 49-årige mand, som nu er kendt skyldig for blandt andet at have medbragt en pistol i Kongressen, opfattes som en vigtig forløber for de mange hundreder øvrige sager, hvor personer står tiltalt for kriminelle gerninger under stormen på Kongressen.

Erstatning til pigekoret

Og så til en anden sag, der også har retfærdighed som hovedtema. En økonomisk erstatning er nu på vej til 22 tidligere medlemmer af DR Pigekoret. Det meddelte DR i går. 25.000 kroner vil de hver især modtage i erstatning for den krænkende adfærd og seksuelle chikane, de blev udsat for som kormedlemmer.

Afgørelsen er truffet, efter advokater har undersøgt, hvorvidt DR har erstatningsansvar overfor de i alt 64 tidligere kormedlemmer, som en advokatundersøgelse i november konkluderede havde været udsat for krænkende adfærd. Og det var altså tilfældet i 22 af sagerne, forlyder det i pressemeddelelsen fra DR.

Højtråbende politiker erklæret "seriemobber"

Hvis der er noget, offentligheden de seneste år er blevet bevidst om, så er det muligvis, at krænkelser kan komme i mange varianter, som sagen om Pigekoret også har vist. En anden form for krænkelse er mobning. Og netop mobning har nu medført, at et uafhængigt ekspertpanel vil have den tidligere formand for det britiske parlament John Bercow bortvist fra parlamentet. Det skriver parlamentet selv.

Herhjemme er John Bercow nok mest kendt for et ord, han gentagne gange måtte råbe under debatter om Brexit i det britiske underhus. "Order! Oooordeeeeer!" rungede det ofte, når han opfordrede til ro og orden blandt parlamentsmedlemmerne. Men noget tyder altså på, at John Bercow lidt oftere burde have sagt ordene til sig selv. Ifølge eksperternes rapport har han nemlig opført sig som en "seriemobber" ved adskillige gange at bryde parlamentets regler mod mobning og chikane. Selv afviser han.

Legeglad virksomhed slår rekord. Igen.

Fra en højtråbende politiker til en legetøjsproducent, der i årevis har fået børn og barnlige sjæle til at hvine af glæde. For mange virksomheder verden over har de seneste års regnskaber i kølvandet på coronakrisen været mindre opmuntrende. Men det gælder ikke en folkekær virksomhed herhjemme. I går kunne den danske legetøjsgigant Lego berette, at den endnu engang har slået sine egne rekorder og tjent 13,3 milliarder kroner. I 2021 steg salget, så producenten bag de verdenskendte byggeklodser ved årets udgang havde omsat for svimlende 55,3 milliarder kroner.

Og skulle man nu selv have fået lyst til at søge midlertidig tilflugt fra en kriseramt virkelighed i Lego-universet, kan man med fordel bruge et par minutter på at blive mindet om, hvilke imponerende Guinness-rekorder der kan komme ud af de bittesmå Lego-klodser.

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens.