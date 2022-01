Morgensamling: Ny sundhedsaftale for corona-presset personale kan ikke vente længere

Godmorgen! Onsdagens Morgensamling starter ud med et par coronanyheder, men også om et kulturliv, der kan være på vej mod en genåbning.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, vil halvdelen af befolkningen i Europa kunne vente at være smittet med omikron inden for seks til otte uger.

I Europa blev der i den første uge af det nye år registreret over syv millioner nye smittetilfælde. Det er mere end en fordobling inden for en periode på to uger. Det siger WHO's leder for Europa, Hans Kluge, ved et digitalt pressemøde i København tirsdag.

WHO fortæller desuden, at 26 af de europæiske lande har rapporteret, at over en procent af deres befolkninger smittes med covid-19 hver uge.

Det høje smittetal kan måske skyldes, at omikron-varianten har anderledes symptomer, som vi ikke er opmærksomme på. Flere symptomer afviger nemlig fra den tidligere delta-variant. Det skriver amerikanske CBS News på baggrund af nye studier. Hvis du frygter, at du er blevet smittet med omikron, kan du hos Jyllands-Posten læse mere om, hvad du skal være opmærksom på.

Dele af kulturlivet kan snart slå dørene op

Til trods for de høje smittetal rundt om i Europa, ser der ud til at være lysere tider på vej i det danske kulturliv.

Folketingets sundhedsordførere er blevet indkaldt til møde om coronasituationen i dag kl. 11.00. Og senere i eftermiddag skal Folketingets Epidemiudvalg så mødes for at diskutere Epidemikommissionens nyeste anbefalinger.

Forud for møderne er der optimisme hos sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Til TV 2 siger han, at han og regeringen forventer, at man vil åbne mere af kulturlivet.

Denne forventning bliver bakket op af Epidemikommissionen. For ifølge Jyllands-Postens oplysninger fra flere kilder vil både teatre, biografer, museer samt højskoler kunne regne med at genåbne fra på mandag.

Sundhedsaftale skal ikke udsættes længere. Og dog

Vi bliver ved sundhedsministeren. For i går havde Folketingets Sundhedsudvalg kaldt Magnus Heunicke i samråd, hvor han skulle redegøre for bemandingen i sundhedsvæsnet.

Ifølge sundhedsministeren vil der blive indkaldt til forhandlinger om en ny sundhedsaftale så snart, det er muligt. Han understreger, at det ikke er noget, der skal udsættes længere en højst nødvendigt. Det skriver Ritzau.

Endvidere lød det fra ministeren, at manglen på personale har været kendt længe. Samtidig vil der fremover komme flere ældre, der har behov for behandling. Det vil presse sundhedsvæsenet yderligere. Heunicke nævnte dog ad flere gange under samrådet, at Danmark først skal igennem tredje corona-bølge, inden arbejdet kan gå i gang.

De blå partier har indkaldt til hasteforespørgselsdebat onsdag. Her skal både statsminister Mette Frederiksen (S) og Magnus Heunicke svare på spørgsmål om den udskudte sundhedsreform.

Kommune forsøger at presse kvinde til abort

En 33-årig gravid kvinde gemmer sig for myndighederne, efter at medarbejdere i Vejle Kommune gennem telefonopkald og sms'er har forsøgt at presse hende til at få en abort. Det fortæller DR, der er kommet i besiddelse af to af telefonsamtalerne.

Kvinden hedder Dupaana Egede. Og lige nu venter hun sit andet barn; venter i skjul med sin 11-årige datter, der ellers er blevet tvangsfjernet fra moderen, fordi hun har mistet sin kontanthjælp og er blevet smidt ud af sin lejlighed. Nu råder hendes sagsbehandler og dennes chef i Vejle Kommune hende til at få en abort:

"Jeg vil anbefale på det kraftigste, at du får bestilt den tid nu, for ellers står vi sikkert og skal lave en anbringelse på fødegangen, og det er ikke til gavn for nogen," lyder det i et af telefonopkaldene til kvinden.

Teolog og medlem af Det Etiske Råd Morten Bangsgaard mener ikke, at kommunens håndtering af sagen er acceptabel. Det overskrider en etisk grænse, fortæller han i dagens Kristeligt Dagblad.

Retten støtter sygeplejerske i at bære kors

Britisk arbejdsret slår nu fast, at en kristen kvinde blev mobbet ud af sit job på grund af sin tro. Det kan man læse om i Kristeligt Dagblad i dag.

Den britiske sygeplejerske Mary Onuoha blev gennem seks år, på sit arbejde på universitetshospitalet i Croydon i det sydlige London, udsat for chikane af sin katolske tro. Gentagne gange blev hun bedt om at tage sin halskæde med et lille guldkors af, når hun var på arbejde, da korset udgjorde en sikkerhedsrisiko, når har arbejdede i operationsstuen.

Gennem sin chikane oplevede sygeplejersken ligeledes at få frataget sine vagter som operationssygeplejerske, og en enkelt gang afbrød en læge tilmed en operation for at kritisere hendes halskæde med korset.

Det førte til, at hun i 2020 følte sig presset til at sige op i protest. Men nu har en arbejdsret i London givet hende fuld oprejsning.

Legetøjsbiler skal gøre det sjovere at blive vaccineret

Morgensamling startede med corona og slutter ligeledes ved corona. Dog i det lidt mere muntre hjørne.

På hospitalet Saint-Amand i Frankrig forsøger man nemlig at gøre vaccinationsoplevelsen en lille smule sjovere for de 5-11 årige. Her bliver børnene sat bag rettet i deres egen elektriske mini-bil og skal derefter selv finde vej hen til sygeplejersken, der står klar med coronavaccinen.

Efter vaccinestikket får børnene et modighedsbevis og et stykke slik. Metoden skal gøre det mere trygt for børnene at blive vaccineret.

Kom med på en lille køretur her.

