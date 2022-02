Morgensamling: Omverden reagerer kraftigt på Ruslands "påskud for at invadere Ukraine"

Velkommen til en ny Morgensamling på en morgen, hvor verden er vågnet op til et nyt europæisk landkort. I hvert fald hvis man spørger Rusland.

I aftes slog den russiske præsident, Vladimir Putin, i en tv-transmitteret tale fast, at Rusland anerkender de to udbryderrepublikker Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine som uafhængige. Det skriver Ritzau. Putin har givet ordre om at sende ”fredsbevarende styrker” til området, og vidner beretter ifølge Reuters om kampvogne i udkanten af Donetsk.

Her er en kort gennemgang af reaktionerne på Ruslands træk:

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij sagde i en tale i nat, at landets internationale grænser forbliver, som de er. ”Vi er ikke bange,” sagde han og tilføjede, at Ukraine forventer støtte fra sine internationale partnere.

EU fordømmer "på det kraftigste" Ruslands brud på international lov, lyder det i en erklæring fra EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen. EU-præsident Charles Michel udtaler i erklæringen: ”Unionen vil reagere med sanktioner mod dem, som er involveret i denne ulovlige handling.”

USA's præsident, Joe Biden, vil udstede en ordre, som "vil forbyde nye investeringer, handel og finansiering fra amerikanske personer til, fra eller i regionerne", lyder det i en erklæring fra Det Hvide Hus. Yderligere amerikanske sanktioner vil blive offentliggjort i dag.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, fordømmer også handlingen, som ifølge ham ses som et påskud for at invadere Ukraine.

FN's Sikkerhedsråd holdt krisemøde i nat dansk tid. USA's FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, kritiserede Rusland i skarpe vendinger: ”Han (Putin, red.) kalder dem fredsbevarende styrker. Det her er nonsens. Vi ved, hvad de virkelig er,” sagde hun blandt andet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) skriver i et tweet på Statsministeriets twitterprofil: ”Det er en åbenlys krænkelse af Ukraines suverænitet og international lov. Danmark fordømmer beslutningen, som ikke vil gå ubesvaret hen. Vi står side om side med Ukraine.”

Udviklingen i Ukraine-krisen kan følges på k.dk hele dagen.

Fire folketingsmedlemmer forlader DF

Vi forlader krisen i Ukraine for at se på en anden slags krise - denne gang i Dansk Folkeparti. Her har fire medlemmer af folketingsgruppen forladt partiet. I aftes blev det meldt ud, at de fire nu tidligere DF'ere Bent Bøgsted, Liselott Blixt, Karina Adsbøl og Lise Bech ikke har tillid til DF-formand Morten Messerschmidt, og at han og hans ledelse af partiet siden formandsvalget sidste måned er årsagen til deres exit.

”De behøver ikke at elske mig. Jeg er valgt af årsmødet for at sætte en ny retning for Dansk Folkeparti. At man har noget med min person, som man ikke bryder sig om, det er ikke en udfordring. Sådan er det er på Christiansborg,” siger Messerscmidt til Ritzau.

Ifølge Liselott Blixt, som har været sundhedsordfører i mange år, vil de fire tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti arbejde sammen og forsøge at fortsætte deres arbejde i Folketinget på de områder, hvor de har været ordførere hidtil.

Regeringen vil organisere faste teams i ældreplejen

Vi bliver i det politiske, for nu kommer regeringen med nye tiltag på ældreområdet, som skal gøre organiseringen af ældreplejen bedre. Sådan lyder det fra social- og ældreminister Astrid Krag (S), der vil fjerne en lang række nationale og kommunale regler og i stedet organisere plejen i faste teams af medarbejdere. Det skriver Jyllands-Posten. Planerne blev første gang præsenteret i statsminister Mette Frederiksens (S) nytårstale. Målet er, at ældre skal mødes af kendte ansigter, som skal bruge mere tid på borgeren og mindre tid på at udfylde skemaer.

Hos Ældre Sagen hilser man idéen om faste teams af medarbejdere velkommen. Det giver ifølge chefkonsulent Per Tostenæs den ældre borger en bedre oplevelse, når de modtager hjælpen.

Syv kommuner har været i gang med faste teams et års tid, og i alt bruger 25 kommuner nu modellen.

Flere kvinder skal sikres plads i ledelser og bestyrelser

Mere politik. For det kræver politisk handling at sikre mere ligestilling i ledelseslaget i danske virksomheder. Sådan lyder det nu fra regeringen, som i dag fremlægger et lovforslag på området, som rækker længere end et EU-direktiv vil gøre. Dermed er der tale om en politisk kovending på området, skriver Kristeligt Dagblad.

Ifølge Ligestillingsministeriet vil direktivet omfatte 40-45 af de største børsnoterede danske virksomheder. Regeringens forslag vil omfatte cirka 2400 private virksomheder og cirka 1100 offentlige myndigheder. Socialdemokratiets kovending er opsigtsvækkende, mener Anette Borchorst, der er professor ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet, og blandt andet forsker i ligestillingspolitik.

”Tidligere har man vurderet, at ligestillingspolitikken var noget, som støttepartierne kunne tage sig af. Men sådan er det tilsyneladende ikke længere,” siger hun til Kristeligt Dagblad.

Ikke kun præster vil sige nej til vielser af homoseksuelle

Vi forlader dansk politik og skal en tur i kirke. Her er debatten om vielser af homoseksuelle blusset op igen, efter en midtjysk præst for nylig meldte ud, at han ikke vil vie homoseksuelle. Men det er ikke kun præster, som ikke ønsker at medvirke til, at homoseksuelle bliver gift i kirken. Organist Erik Kure fra Sct. Nicolai Kirke i Vejle mener ligesom en række andre organister, at han ikke bør være forpligtet til at spille under vielser af homoseksuelle. Det skriver Avisen Danmark.

Erik Kure er en af de 42 organister, som tilbage i 2012 skrev et brev til kirkeministeren sammen med en lang række præster, provster, menighedsråd, organisationer og privatpersoner. En rundringning, som Radio4 har lavet, viser, at en række af organisterne stadig ikke ønsker at deltage i vielser af homoseksuelle. Men spørgsmålet er, om kirkeligt ansatte faktisk kan fritages, hvilket Kristeligt Dagblad beskrev tilbage i 2012.

Sjælden mosart fundet i dansk skov

Morgensamling slutter af med fødderne godt plantet i den danske muld. Chancen for, at de lander på almindelig strengløv, er til gengæld ikke så stor. For trods sit navn er denne mosart ekstrem sjælden herhjemme. Så sjælden, at den faktisk ikke er set i Danmark i 40 år. Men nu har forskere fra Københavns Universitet opdaget den sjældne og truede mosart dybt inde i hjertet af Maglemosen i Naturnationalpark Gribskov. Det skriver parken i en pressemeddelelse. Det er første gang, mosarten er set her. Almindelig strengløv er en såkaldt levermos-art, og den er så sjælden, at den er på den europæiske "rødliste" i kategorien "næsten truet" art. De særlige forhold i mosen har givet mosarten mulighed for at gro frem, fortæller Lars Rudfeld, der er projektudvikler i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, til TV 2.

