Omskæringsdebatten gør skade, politiet rykker tættere på lokalsamfundet, og verden er stadig håbefuld

På en dag, hvor regeringens udvidede restriktioner nu er gældende i hele landet, virker det passende at starte Morgensamlingen i coronaens tegn.

Der har været mange spekulationer om, hvorvidt regeringen planlægger flere restriktioner over julen i form af regional nedlukning. Nogle politikere og eksperter mener, at det mest forsvarlige er at sørge for, at folk fra især Hovedstadsområdet ikke kan besøge familien i andre landsdele. Rasmus Horn Langhoff, der er sundhedsordfører for Socialdemokratiet, mener dog, at det er for tidligt at tale om, og den danske familiejul er indtil videre fredet, skriver Berlingske.

Anderledes står det til hos vores naboer i Storbritannien. For mens vi herhjemme frygter flere coronarestriktioner, vil den britiske regering gå den anden vej og lempe restriktionerne i juledagene. Men det er halvdelen af den britiske befolkning imod eller stærkt imod. Det viser en ny meningsmåling.

Måske er det ikke så underligt, at briterne er forsigtige. Med flere end 65.000 coronarelaterede dødsfald under pandemien har Storbritannien det næsthøjeste dødstal i Europa lige efter Italien.

Udbud og efterspørgsel på hjælp

Vi bliver lidt ved corona-temaet. I går morges kunne Morgensamling fortælle, at Sverige er ved at løbe tør for sygeplejersker – noget, som dagens udgave af Kristeligt Dagblad også behandler. Nu skriver det amerikanske medie The New Yorker så, at det samme er tilfældet for USA. Halvdelen af landets delstater oplever problemer med at finde hænder til at tage sig af de mere end 100.000 covid-19 patienter. Normalt er én sygeplejerske på en intensiv-afdeling ansvarlig for to patienter. Men som tingene er nu, skal nogle tage af sig af op mod otte ad gangen, skriver mediet. Det får efterspørgslen på de professionelle såkaldte nomade-sygeplejersker (sundhedspersonale, der kan bestilles til at rejse rundt i landet, til hvor der nu er brug for dem) til at eksplodere – og deres løn er som minimum tredoblet. Men snart, varsler artiklen, vil udbuddet heller ikke her kunne følge med efterspørgslen.

Politiet skal tættere på borgerne

Fre én eftertragtet profession til en anden. I ti år har Politiforbundet herhjemme efterspurgt flere betjente – hele 3000 flere har Danmark brug for, vurderer forbundet. Et nyt politiforlig skulle allerede sidste år have styrket indsatsen, men på grund af problemer i politiet og i anklagemyndigheden besluttede regeringen at udskyde forhandlingerne, som så endelig kom på plads i går aftes. 3000 betjente blev det dog ikke til. I stedet får vi 450 betjente, nye våben til politiet og 20 nye nærpolitienheder rundt om i landet. De nye nærpolitienheder skal sikre, at politiet kommer tættere på borgerne og har bedre indblik i det lokale miljø – noget som en række borgmestre i landets kommuner har vist interesse for. Politiet er dog lidt mere skeptisk og taler om betjente, der "bliver lænket til mursten". Det skriver Berlingske, der også giver en oversigt over, hvilke kommuner, der får nærpoliti.

Omskæringsdebatten har gjort enorm skade

Og nu til en helt anden diskussion.



"Omskæringsdebatten har været med til at gøre grænseoverskridende omtale af jøder og muslimer langt mere mainstream (normalt el. acceptabelt, red.)."

Sådan skriver Heidi Laura, ph.d. i jødiske studier og forfatter til bogen "Den jødiske verden: Kultur og fællesskab", i en kronik i Politiken. Når jødisk kultur af udenforstående ikke-jøder og medier bliver gjort til et spørgsmål om børnemishandling, har det enorme konsekvenser, ikke kun for den gængse opfattelse af jøder, men også for børn af jødiske forældre. For små ører kan også høre, og "det er stressende at høre sine forældre, sin familie og omgangskreds omtalt som børnemishandlere, der bør sættes i fængsel," skriver Heidi Laura.

Kristeligt Dagblad har tidligere talt med et jødisk forældrepar, der følte sig mødt med mistro, da sundhedspersonalet på et hospital opdagede, at deres lille søn for nylig var blevet omskåret. Læs historien her.

”Den gamle skal vige pladsen for den unge"

Og apropos uenighed, så hopper vi lige tilbage til noget corona-relateret. I dagens udgave af Kristeligt Dagblad stiller 82-årige Max Schrøder spørgsmålstegn ved sundhedsmyndighedernes prioritering af, hvem der skal først i rækken til at få den kommende vaccine. Max Schrøder står på grund af sin alder til at være én af dem, men det, mener han, er forkert. For det første oplever han ikke sig selv som svækket nok til at være en del af den sårbare gruppe. For det andet mener han ikke, at "de gamle" samfundsmæssigt er nødvendige for, at Danmark kommer bedst muligt gennem coronapandemien. Og derfor skal de længere bagud i køen, mener han, og han stiller gerne sig selv allerbagerst. Du kan læse hans tanker her.

Hvis vi hjælper hinanden

Selvom 2020 for mange har været et udfordrende år, er viljen til at give og hjælpe stærk. Eller måske er det netop, fordi det har været et svært år. I hvert fald skriver mediet The Christian Post om varme resultater i en ny undersøgelse.

I ni af verdens lande, herunder USA, Storbritannien, Sydafrika, Indien og Tyskland, svarer 76 procent, at det i år er vigtigt at hjælpe mennesker i nød. 63 procent giver så vidt muligt julegaver, der kan hjælpe eller lette livet for andre, og 70 procent siger, at det er tanken om at skulle tilbringe tid med sine nære i juleferien, der for tiden bringer dem håb.

Og håb var der masser af i resultaterne. Hele 67 procent af de adspurgte tror, at år 2021 vil blive bedre end år 2020. Trods alt.

