Morgensamling: Par blev dømt, men deres døtres omskæring fandt måske aldrig sted

Velkommen til en ny uge, der begynder med en masse mindeord. For mandagens aviser og medier er præget af Uffe Ellemann-Jensens død søndag, 80 år. Den tidligere Venstre-formand blev aldrig statsminister, men var en statsmand, lyder det blandt de mange reaktioner. Uffe Ellemann-Jensen satte sit aftryk på dansk politik og holdt siden hen fast i sin store interesse for udenrigspolitik og var efterspurgt af bestyrelser og medier. "Et blad er flagret væk", lyder overskriften på nekrologen i Kristeligt Dagblad, som har følgende dækning af afskeden med Uffe Ellemann-Jensen:

Nekrolog: Han var en af Danmarks mest markante politiske skikkelser gennem næsten 25 år.

Reaktioner: Partifæller og modstandere sætter ord på Ellemann-Jensens betydning og personlighed.

10 citater: Uffe Ellemann-Jensen om håbet, kærligheden og døden.

Leder: Han blev en fremragende udenrigsminister, efterkrigstidens suverænt bedste, skriver ansvarshavende chefredaktør Jeppe Duvå.

Uffe Ellemann-Jensen blev blidere med årene, men han gav aldrig køb på sine klare liberale holdninger. Han mente det, han mente. Og han var altid sin egen, uanset hvad partiet eller den offentlige mening tilsagde. Nu er han død, 80 år. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix.

Macron mister parlamentarisk flertal

Fra et stort og fint adieu til en dansk statsmand til et noget hårdere farvel til den magt, som den franske præsident, Emmanuel Macron, havde indtil i går. For første gang nogensinde får en nyvalgt fransk præsident nemlig ikke et parlamentarisk flertal bag sig. Emmanuel Macron vandt godt nok for nylig præsidentvalget med en klar sejr over Marine Le Pen. Men ved valget til det franske parlament søndag viste vælgerne tydeligt, at de ikke vil give Macron hele magten.

Hans centrumhøjre-alliance, Ensemble, fik kun 245 mandater, og så bliver det sværere for den genvalgte præsident at få sin politik igennem i den kommende præsidentperiode. Jorden ryster under præsidenten, for valget viser, at Frankrigs politiske midte, der belejres af yderfløjene til både højre og venstre, tilsyneladende er svagere, end det så ud til ved præsidentvalget, skriver Kristeligt Dagblads korrespondent.

Gammel guerillasoldat bliver ny præsident i Colombia

Vi bliver på toppen af den politiske verden, i dette tilfælde i det sydamerikanske land Colombia. Her har der også været valg, og landet har fået ny leder, som ikke blev den såkaldte TikTok-konge. I stedet blev det en tidligere guerillasoldat, som vandt det netop overståede præsidentvalg.

Med 89,4 procent af stemmerne talt op står det klart, at det er den venstreorienterede Gustavo Petro, som rykker ind i Nariñopaladset. Han slår dermed rivalen, forretningsmanden og den tidligere borgmester Rodolfo Hernández, som er et hit på det sociale medie TikTok. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Petro har en fortid som guerillasoldat i Colombia i 1970'erne og er gået til valg på løfter om social- og finanspolitisk reform. I dette store portræt kan du blive klogere på den nye præsident.

Nye oplysninger i sag om omskæring

Tilbage i Danmark står retssystemet over for en usædvanlig situation. Det skyldes en sag, der handler om omskæring af to piger, som måske slet ikke blev omskåret alligevel. Et dansk-somalisk forældrepar fra Fredericia blev i 2018 ellers dømt halvandet års fængsel for at få to af deres døtre omskåret under en rejse. Men nu vurderer flere gynækologer, der har undersøgt pigerne, at de faktisk slet ikke blev omskåret, fremgår det i en ny podcastserie fra DR.

Sagen, der nåede helt til Højesteret, bør derfor gå om, mener læger og juridisk ekspert, der har gennemgået sagens dokumenter for DR. Det er meget usædvanligt, påpeger professor emerita fra Juridisk Fakultet på Københavns Universitet Eva Smith, som mener, at sagen bør sendes tilbage til byretten.

Transkønnede svømmere udelukkes fra eliteturneringer

Er det snyd, når mænd, der har skiftet køn, stiller op i konkurrencesport? Det har været diskuteret de senere år på grund af flere eksempler på sportsudøvere, der har skiftet køn. Nu kommer organisationen Fina, svømmesportens verdensstyrende organ, med en klar besked om deres syn på den omstridte sag.

Her har man netop stemt for at udelukke transkønnede atleter fra at konkurrere i kvinders eliteløb, hvis de altså har været igennem mandlig pubertet, som begynder omkring 12-årsalderen. Det skriver britiske BBC. Svømmeorganisationen vil etablere en "åben" kategori ved konkurrencer for svømmere, hvis kønsidentitet er forskellig fra deres fødselskøn.

Beslutningen betyder, at den transkønnede amerikanske svømmer Lia Thomas, der har udtrykt ønske om at konkurrere om en plads ved OL, ville blive blokeret fra at deltage i kvindekategorien.

Massedød af havfugle langs Vestkysten

Vi skal fra vandet og op i luften – men desværre ned igen. For flere steder på Vestkysten er der de seneste dage skyllet flere døde havfugle i land, skriver tv2.dk. Naturstyrelsen og Dansk Ornitologisk Forening har fået en del henvendelser fra strandgæster, der har fundet døde fugle langs hele Vestkysten. Ved Klitmøller er der fundet døde suler flere steder på stranden.

"Vi ved, at der i den seneste uges tid er fundet rigtig mange døde havfugle langs den jyske vestkyst, og det er lige fra Fanø til Skagen. Det er bekymrende, da det er voksne fugle, og vi er midt i yngletiden, så det er formentlig ret mange af ynglefuglene, der går til," siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening, til tv2.dk.

Femårig forfatter slår rekord

Morgensamling er nået til vejs ende for i dag og slutter af med en rekord. Den femårige britiske pige Bella-Jay Dark er nemlig blevet optaget i Guinness Rekordbog som den yngste person, der har fået udgivet en bog. Pigen har skrevet bogen "The Lost Cat", og hendes mor fortæller, at hun først tænkte, at det bare var "en af de ting", da datteren kom med sin bogplan. Men en dag var manuskriptet klar med illustrationer.

Historien handler om en kat, der går på eventyr, men den farer vild og lærer hurtigt, at man ikke skal gå alene ud uden sin mor. Bogen blev udgivet tidligere i år på forlaget Ginger Fyre Press, og forleden blev den unge forfatter så ringet op af Guinness Rekordbog, der kunne fortælle, at nu, da salget af bogen har rundet 1000 eksemplarer, bliver hun optaget i rekordbogen. Den tidligere rekord var en pige på seks år.

For resten så er det i dag, at Danmark officielt indtræder i EU’s forsvarssamarbejde. Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) tager til Luxembourg for at underskrive det brev, der formelt bekræfter den danske afskaffelse af forsvarsforbeholdet fra 1. juli. Læs analysen af Kristeligt Dagblads politiske redaktør Henrik Hoffmann-Hansen om det danske ja til at komme tættere på EU's hjerte, men også hvorfor den rejse stadig har lange udsigter her.

