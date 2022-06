Morgensamling: Pave Frans beder for ofre i Nigeria, men er måske ved at trække sig

Velkommen tilbage fra en begivenhedsrig pinse både inden- og uden for Danmarks grænser. Herhjemme ulmer den kommende valgkamp efter grundlovsdag, mens kampene i det østlige Ukraine fortsætter.

Vi starter dog i Storbritannien, hvor premierminister Boris Johnson i går aftes kæmpede for sit fortsatte virke som landets leder i den famøse "partygate"-skandale.

De Konservatives formand har efter flere skandaler om deltagelse i festligheder under coronapandemien været i vælten den seneste tid. Ovenpå afsløringerne krævede mindst 54 partimedlemmer i det Konservative Parti en anonym mistillidsafstemning om deres formand.

For at vælte Boris Johnson krævede det et flertal på 180 stemmer. Klokken 22 dansk tid stod det i aftes klart, at 148 af partimedlemmerne havde erklæret mistillid, mens 211 stod bag deres formand. Dermed kan Boris Johnson fortsætte som både formand for Det Konservative Parti og premierminister, men den relativt store modstand skaber et usikkert fundament for Johnsons fortsatte virke. Det skriver Kristeligt Dagblad i dag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kan man ikke få nok af afstemninger om tillid til politikere, så bør man sidde klar ved computeren klokken 12 i dag. Her afgøres en mistillidsafstemning mod Morgan Johansson, der er justits- og indenrigsminister i Sverige for Socialdemokraterne.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson har ifølge Ritzau meldt ud, at hele regeringen vil gå af, hvis hendes minister væltes. Her til morgen har løsgængeren Amineh Kakabaveh dog oplyst til mediet SVT, at hun ikke agter at stemme ved mistillidsafstemningen, da hun mener, at ministeren "har leveret". Dermed ser det ikke ud til, at der samler sig et flertal mod ministeren.

Mette Frederiksen stjæler Løkkes lilla vision

Spørgsmålet om tillid er i den grad også på spil, når der inden for et år skal holdes folketingsvalg i Danmark. Over weekenden har statsminister Mette Frederiksen (S) først til Jyllands-Posten og efterfølgende i sin grundlovstale luftet ideen om et "lilla" regeringssamarbejde over midten.

Forslaget er overvejende upopulært hos både støttepartier og opposition. I Enhedslisten kalder politisk ordfører Mai Villadsen (EL) det "et voldsomt dramatisk højreskred" til Jyllands-Posten, mens SF også takker nej tak. Det gælder også for samtlige etablerede blå partier. Positive er dog både De Radikale og det netop stiftede Moderaterne.

De Radikale har tidligere afvist at støtte en kommende regering, hvis den igen udelukkende består af Socialdemokratiet. Partiformand i Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, byder også ideen, som han selv advokerede for ved det seneste valg, velkommen.

I dagens Kristeligt Dagblad kan du læse en politisk analyse af åbningen over midten, der anskues for at være både offensiv og kalkuleret.

Kommende møde skaber spekulationer om pavens afgang

Mens Mette Frederiksen allerede nu arbejder på at sikre sig endnu en embedsperiode, går der i øjeblikket rygter om, at pave Frans vil trække sig som den katolske kirkes overhoved. Det skriver The Guardian.

Rygterne bygger på, at paven har indkaldt til et konsistorium den 27. august, hvor paven rådgives, og nye kardinaler udpeges. Timingen er usædvanlig, mener Robert Mickens, der er redaktør på den katolske Rom-avis La Croix. Til The Guardian vurderer han, at der er en "god mulighed" for, at pave Frans går af.

Spekulationerne kommer, efter at pave Frans har gennemgået en knæoperation, der muligvis har sendt ham i kørestol. Frans' forgænger, pave emeritus Benedikt XVI, trak sig fra posten.

Mindst 50 kirkegængere skudt i Nigeria af ukendte bagmænd

Vi bliver i den katolske kirke, som i søndags oplevede et forfærdeligt angreb i det sydvestlige Nigeria. Her blev kirkegængere ved søndagsmessen i Saint Francis Catholic Church ofre for en massakre, hvor mindst 50 blev dræbt.

Ifølge Ritzau oplyser en lokal politiker, at dødstallene mandag nærmede sig 100, hvor både gravide kvinder og børn er iblandt. Ifølge BBC brugte bagmændene, der i øvrigt ikke er blevet fanget, både sprængstoffer og våben i angrebet.

Ukrainsk generobring, britiske missiler og vred russisk minister

Kampene fortsætter i Ukraine, hvor der også i pinseferien er sket flere ting. Her er et kort overblik:

Ifølge Ritzau sender Storbritannien nu langt-rækkende missiler til det krigsramte land, ligesom USA gjorde for nyligt.

Rusland mangler kun at indtage byen Sjevjerodonetsk i Ukraine for at kontrollere hele provinsen Luhansk i det østlige Ukraine. En uge efter de første russiske angreb er dele af byen dog generobret af ukrainerne, men der er stadig hårde gadekampe.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, blev i weekenden forhindret i at besøge den serbiske præsident, Aleksandar Vučić. Det skete, da Bulgarien, Nordmakedonien og Montenegro spærrede deres luftrum for Lavrovs fly. En beslutning, den russiske minister ifølge Reuters er stærkt utilfreds med.

En historisk ukrainsk-ortodoks kirke brændte i weekenden ned. Rusland og Ukraine beskylder hinanden for angrebet, og Ukraines præsident kræver nu Rusland smidt ud af Unesco, skriver Kristeligt Dagblad

Fagbevægelsen vil give bøder for underbetaling af ukrainere

Mens kampene fortsætter i Ukraine, kæmper Fagbevægelsens Hovedorganisation i Danmark nu for at stramme særloven for ukrainske flygtninge. Organisationen vil sikre, at ukrainere i Danmark får samme løn, som danskerne er sikret via overenskomster. Det skriver DR.

Enhedslisten og Dansk Folkeparti er enig i fagbevægelsens forslag, mens regeringen ikke umiddelbart er klar til at stramme særloven.

Bliv kronikkonge i Kristeligt Dagblads konkurrence

Vi slutter dagens nyhedsoverblik af med en invitation til en kamp om ord. Igen i år kan læserne deltage i Kristeligt Dagblads kronikkonkurrence, der i denne omgang har temaet "barndom".

De bedste kronikker bringes i Kristeligt Dagblad over sommeren, mens vinderen belønnes med et gavekort på 10.000 kroner. Sidste år gik prisen til Susie Høegh Christensen, der beskrev sine fortrydelser, da hun mistede sin mand.

Bidraget skal sendes til kk@k.dk eller med post til Kristeligt Dagblads adresse senest mandag den 20. juni.