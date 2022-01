Morgensamling: Pia Kjærsgaard "sætter sig selv på spil" i DF's formandsvalgkamp

Godmorgen! Anden uge af det nye år melder sig på banen, og ligeledes gør denne uges Morgensamling, hvor vi starter i USA.

En brand i et lejlighedskompleks i New York-bydelen Bronx har kostet mindst 19 personer livet. Det skriver blandt andet ABC News.

Branden brød ud omkring klokken 11 søndag formiddag lokal tid. Branden startede efter sigende på grund af en defekt elektrisk rumvarmer i et soveværelse. Mange beboere er alvorligt tilskadekomne, og omkring 13 er alvorligt kvæstet. Blandt de 19 omkomne er ni børn.

På et pressemøde fortalte New Yorks borgmester Eric Adams, at branden er en af de værste i byens historie. Det skriver New York Times.

Troen kan have betydning for corona-risiko

Vægt på fællesskabet og mindre tillid til myndighederne er forklaringer på, hvorfor coronavirus har gode vilkår blandt trossamfund. Det kan man læse på forsiden af Kristeligt Dagblad i dag.

I Storbritannien har en gruppe forskere nemlig fundet frem til, at personer uden religion har mindre risiko for at dø med corona end kristne og andre religiøse mennesker.

Omfattende smitte i forbindelse med fælles religiøse bønner og et stort antal deltagere ved religiøse sammenkomster kan, ifølge undersøgelsen, være faktorer for smitte i lokalsamfundet.

Høj smittespredning blandt religiøse har dog ikke nødvendigvis noget med religion at gøre, siger lektor i religionssociologi ved Københavns Universitet Brian Arly Jacobsen. Han forklarer, at det lige så vel kan hænge sammen med, at mange religiøse har mistillid til myndighedernes forklaringer på årsagen til coronavirus, og hvordan den skal bekæmpes.

Formandsfeltet i Dansk Folkeparti er klar

Gennem flere måneder har der været spekulationer om, hvem der mon skal overtage formandsposten i Dansk Folkeparti.

Fredag ved midnatstid udløb fristen for at komme med i kapløbet, og feltet består dermed af Morten Messerschmidt, Martin Henriksen, Merete Dea Larsen og Erik Høgh-Sørensen. Det skriver blandt andre TV 2.

Samtidig har Dansk Folkepartis stifter og mangeårige formand, Pia Kjærsgaard, nu meldt sin fulde støtte til Morten Messerschmidt som partiets nye formand. Det fortæller hun til Berlingske.

"Jeg har tænkt meget over netop det. Men det her er så stort og afgørende et spørgsmål, og vi er ude i så alvorlig en situation, at jeg vover springet. Jeg føler, jeg er nødt til det, og jeg ved godt, at jeg sætter mig selv på spil."

På samme tid bringer hun sig selv i spil til en central rolle i partiets ledelse, dog kun i tilfælde af at netop Messerschmidt løber med sejren, understreger hun.

Valget om den nye formand finder sted ved et ekstraordinært årsmøde den 23. januar.

Borgerforslag om medfaderskab runder 50.000 underskrifter

Når to mænd i et parforhold får et barn sammen, kan kun den ene registreres som forælder til barnet.

Søren Kristensen Juliussen og hans mand fik i november en datter, og den manglende mulighed for at blive såkaldt medfar påvirker ham. Derfor har han stillet et borgerforslag om at anerkende medfaderskaber i regnbuefamilier.

Sådan er det allerede i parforhold med to kvinder. Vælger de at få et barn sammen, kan den ene part registreres som mor, mens den anden juridisk kan lade sig opskrive som medmor. Gennem "medmoderskabet" opnår man de samme juridiske rettigheder som den biologiske mor - som for eksempel forældremyndighed og børnepenge. Medfaderskabet skal indeholde samme rettigheder og pligter, foreslår Søren Kristensen Juliussen i borgerforslaget. Det blev oprettet fredag og har allerede rundet 50.000 underskrifter. Dermed skal det tages op i Folketinget.

"Det betyder meget, at vi bliver anerkendt i det fællesskab, vi i samfundet bevæger os rundt i," fortæller Søren Kristensen Juliussen til Jyllands-Posten.

Både Dansk Folkeparti og Enhedslisten finder forslaget fornuftigt, dog foreslår Enhedslisten at gå skridtet videre og helt kønsneutralisere forældrelovgivningen. Det siger ligestillingsordfører Pernille Skipper:

"Hvis man kaldte det 'forælder' og ikke 'mor', 'far' eller 'medfar', stod vi slet ikke i denne problematik, som jeg fuldt ud anerkender," siger hun til Jyllands-Posten.

Næsten 11.000 personer kan gå på tidlig pension i 2022

En ny opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at 10.888 danskere har fået tildelt retten til at gå på tidlig pension i løbet af 2022.

Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) skaber retten ro i maven hos dem, der har fået tilkendt tidlig pension, men endnu ikke har gjort brug af den. De kan have vished om, at de kan gøre brug af deres ret med et par måneders ventetid.

Dog viser opgørelsen også, at knap halvdelen - 43 procent - af dem, der har indtil videre har fået tilkendt retten til tidligere pension, allerede er i arbejde. Det skriver DR.

Det bekymrer De Radikale og Venstre, og De Radikales beskæftigelsesordfører, Samira Nawa, siger til DR, at det ikke nytter at trække raske mennesker ud af beskæftigelsen i et arbejdsmarked, der i forvejen står i en bekymrende situation.

Spiser Dronningen foran fjernsynet?

På fredag den 14. januar kan Hendes Majestæt Dronningen fejre 50-års regeringsjubilæum. Selvom corona har sat en stopper for festlighederne for nu, skal vi dog ikke snydes for et lille indblik i Dronningens liv.

18 danskere har nemlig fået lov til at stille dronning Margrethe lige præcis de spørgsmål, de brændte inde med.

Spiser Dronningen nogensinde foran fjernsynet? Og hvornår har Dronningen følt sig mest sårbar? Du kan finde Dronningens svar på danskernes spørgsmål i små videoklip lige her.

