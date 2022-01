Morgensamling: Regeringen parat med handlingsplan mod antisemitisme

Nu er der lys forude i denne vinters coronamørke. For når danskerne går rundt og smitter hinanden så meget for tiden, at omkring 40.000 dagligt registreres som smittede, så bevæger vi os langsomt mod den eftertragtede flokimmunitet. De seneste dage har Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og eksperter peget på, at befolkningsimmunitet er inden for rækkevidde inden for de næste uger. Den vurdering bakkes nu også op af Statens Serum Institut (SSI). Årsagen til den optimisme er en situation herhjemme med både udbredt smitte og høj vaccinationstilslutning.

”Det vil medføre, at smittetallene vil falde, da det simpelthen er sværere for virus at finde modtagelige i vores samfund,” oplyser faglig direktør i SSI Tyra Grove Krause til TV 2.

Lempelse i isolationsregler hjælper skoler

Samtidig er der kommet flere gode coronanyheder, for nu tør myndighederne også at lempe på reglerne for isolation. Sundhedsstyrelsen anbefaler nemlig nu, at man i stedet for syv dages selvisolation efter en positiv coronatest, nu kun selvisolerer sig i fire dage, hvis man har ingen eller lette symptomer. Væk er også anbefalingen om, at der skal gå 48 timer fra endte symptomer, til man kan møde på arbejde, og så anbefales det ikke længere, at nære kontakter til coronasmittede går i selvisolation. De nye anbefalinger gør kabalen markant lettere at få til at gå op rundt omkring på institutioner, der har været ramt af isolationsreglerne, skriver DR.

Mali: Danske soldater bør tage hjem igen

Morgensamling er hermed kommet godt i gang, og nu skal vi en tur til Mali - men kun for en kort stund. Sådan ender det nok med at blive for de danske soldater, der er blevet sendt til det vestafrikanske land. Ifølge regeringen i Mali bør Danmark nemlig trække soldaterne hjem igen blot efter en uge, skriver Reuters.

Danmark sendte i sidste uge et hold af jægersoldater og et kirurghold ned til en mission, som Frankrig står i spidsen for, og som skal bekæmpe terrorisme i Sahel-regionen. Ifølge Malis regering har Danmark ikke konsulteret tilstrækkeligt med den omkring udsendelsen af de danske soldater. Styret i Mali er samtidig kommet på kant med EU, fordi det har udskudt et ventet valg i næste måned i op til fem år.

Holocaust-undervisning skal gøres obligatorisk i skole og gymnasier

Danske børn og unge skal lære mere om de europæiske jøders skæbne under Anden Verdenskrig. Det mener regeringen, der her til morgen på et pressemøde præsenterer en handlingsplan om bekæmpelse af antisemitisme. Et tiltag er ifølge Ritzau, at holocaust skal være fast del af historieundervisningen i folkeskolen og på gymnasier.

Regeringen vil blandt andet ændre i folkeskolens historiekanon, så et punkt om nazisternes forfølgelser af danske jøder og jødeaktionen i 1943 udvides til også at omfatte hele holocaust. Når en historisk begivenhed er på folkeskolens historiekanon, er det obligatorisk at undervise i det. Kanonen består lige nu af 29 begivenheder.

Desuden skal lærerne klædes bedre på til at undervise i holocaust, lyder det fra regeringen. Planen vil også indeholde andre elementer end ændringer i undervisningen og er blevet til i samarbejde med forskere og Det Jødiske Samfund i Danmark.

Unges mistrivsel betyder flere patienter i psykiatrien

Vi bliver i de unges rækker, for her har mange ondt i psyken. Langt flere danskere end tidligere søger nemlig hjælp i psykiatrien. Fra 2011 til 2020 steg antallet af patienter, der var indlagt eller i kontakt med et psykiatrisk tilbud med 24 procent. Det viser nye tal fra Danske Regioner, der udkommer i regionernes nyhedsanalyse Faktuelt i dag. Og ifølge tallene er det især de unge mellem 19 og 39 år, der søger behandling. Stigningen gælder især lidelser som angst og OCD, men også psykiske udviklingsforstyrrelser som autisme og en lang række andre psykiske lidelser. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Overlæge ved Psykiatrisk Center København professor Merete Nordentoft forklarer den stigende mistrivsel blandt børn og unge som en af de væsentlige årsager til udviklingen.

”Blandt børn og unge – og især blandt de unge kvinder – ser vi, at den stigende mistrivsel giver sig udslag i psykiske lidelser,” siger Merete Nordentoft.

Lempelse af tysk abortlov åbner for værdipolitisk strid

I vores naboland tager den tyske regering med socialdemokratiske Olaf Scholz i spidsen nu fat i et værdipolitisk opgør, som skaber splid mellem partierne. Det handler om reklamering for abort, som i det 16 års kristendemokratiske regeringsstyre under kansler Angela Merkel var forbudt.

Men nu skal den stærkt omdiskuteret paragraf i den tyske straffelov, som gør reklame for abort strafbar, fjernes, mener regeringskoalitionen mellem socialdemokratiske SPD, det liberale FDP og De Grønne, som blev dannet kort før jul. Det skriver Kristeligt Dagblad. Ifølge det kristendemokratiske oppositionsparti CDU vil tiltaget føre til ”en trivialisering af aborter”.

James Webb er kommet på plads

Verdens største og dyreste teleskop, James Webb, blev sendt ud på sin mission første juledag, og senere lykkedes det at slå den enorme parasol op ude i rummet. Det var ret vildt, som professor ved DTU Space på Danmarks Tekniske Universitet Lars A. Buchhave formulerede det over for Kristeligt Dagblad. Det er også ret imponerende, at teleskopet nu også er nået på plads hele 1,5 millioner kilometer fra Jorden, hvor det skal gå i kredsløb og gøre klar til at tage de første billeder, der ventes til sommer. Det oplyser USA's rumadministration, Nasa.

Snevejr falder over Parthenon-templet

Hvor vi på disse breddegrader må se lidt langt efter vintervejret, ser det anderledes ud i Sydeuropa. Her er vinterkulden nået helt til Grækenland, hvor der er både frost og sne. Vintervejret ramte middelhavslandene Tyrkiet og Grækenland i weekenden, og det fortsatte i går i store dele af Grækenland, hvor især området omkring Athen er hårdt ramt. Selv på de græske øer er der faldet sne. Den græske vejrtjeneste har døbt vinteruvejret for ”Elpis”, som giver nogle usædvanlige syn som snedække over Parthenon-templet på Akropolis. Se billederne på DR.

Det sker også i dag: Folketingsgruppen i Dansk Folkeparti mødes for første gang efter søndagens formandsvalg. Granskningsudvalget har møde med Minkkommissionen.

