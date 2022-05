Godmorgen og velkommen til den første Morgensamling i en uge, hvor danskerne skal tage stilling til, hvorvidt forsvarsforbeholdet skal afskaffes.

Meningsmålinger peger foreløbigt på, at et flertal vil stemme ja til netop dét spørgsmål. Og skal det billede ændre sig, bør nej-siden håbe på et mirakel, lyder det hos TV 2, mens Kristeligt Dagblads klummeskribent – professor i statskundskab Peter Nedergaard – påpeger, at ja-siden kan beholde sin førerposition ved fortsat at holde lav profil.