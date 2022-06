Morgensamling: Ruslands forbud mod Jehovas Vidner er i strid med loven, lyder historisk dom

I dagens nyhedsoverblik zoomer vi ind på Rusland, der stikker en kæp i hjulet på både ukrainske bondemænd og Jehovas Vidner. Derudover kigger vi på en interessant ring på vej til Nationalmuseet og problemerne, når en anden ring - vielsesringen - tages af fingeren, og ægtefolk lader sig skille.

Vi lægger dog politisk fra land, for sent i går aftes landede aftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, der fastlægger rammerne for kommunernes økonomi i 2023. Ifølge en pressemeddelelse fra KL siger formand Martin Damm, at aftalen er "stram" og bærer præg af den høje inflation, krigen i Ukraine og prisen for det nationale kompromis på forsvarsområdet.