Morgensamling: Samtykkelov giver domstolene travlt med voldtægtssager

Kære læser

Du har måske drukket dagens første kop kaffe. Og var det en espresso, så er den på vej til at få en helt særlig status, i hvert fald hvis det står til italienere. Det vender vi tilbage til senere, for først skal Morgensamling runde en håndfuld af dagens store historier. Så snup dagens næste, eller første, kop kaffe og læs med.

Det vigtigste først. Det er slut med at leve med coronarestriktioner. Fra næste uge ophæves stort set alle sammen. Det sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i aftes. Trods høje smittetal skal corona ikke længere være en samfundskritisk sygdom, blandt andet fordi en høj og stigende smitte ikke længere er ensbetydende med indlæggelser på sygehuse.

Næsten alle restriktioner og krav ophæves dermed fra den 31. januar. Fra tirsdag kan danskerne altså droppe mundbindet i butikker, og coronapas skal ikke længere findes frem til koncerter eller i kirke. Skal man besøge indlagte på hospitalet eller bedsteforældre på plejehjemmet, kan der stadig være krav om mundbind og coronapas.

Det er en glædelig nyhed, at restriktionerne nu bliver ophævet, lyder det fra Søren Abildgaard, der er formand for Landsforeningen af Menighedsråd.

”Jeg har fuld tillid til, at den rådgivning, regeringen baserer sine overvejelser på, er holdbar,” siger han til Kristeligt Dagblad.

Nogle vil måske føle, at det efterhånden kan være svært at huske, hvordan livet var før restriktionerne, og hvad det dermed egentlig er, man pludselig må igen. Kristeligt Dagblad har samlet et overblik.

Læger advarer mod at sygeliggøre alderdom

Lidt mere sygdom, eller helst ikke. For danske læger kommer med en advarsel mod at sætte en diagnose på en tilstand hos ældre. For når man når op i alderen, falder tempoet, og man kan ikke længere det, man kunne før, såsom at lege med børnebørnene uden at blive træt. Det skyldes blandt andet, at muskelmassen bliver mindre. Den tilstand hedder sarkopeni og har siden 2016 stået på WHO’s internationale liste over diagnoser.

Men i Danmark er sarkopeni endnu ikke registreret som selvstændig diagnose, og sådan bør det forblive. For med et stigende antal diagnoser, risikerer vi at sygeliggøre livsvilkår, som for eksempel alderdom og det deraf følgende tab af muskelmasse, påpeger tre læger i en kronik i Kristeligt Dagblad, hvor de også forudsiger, at sarkopeni som diagnose på verdensplan kan komme til at sygeliggøre to milliarder mennesker over 60 år.

Domstolene har fået travlt med voldtægtssager

Den næste historie handler om en ikke umiddelbart god stigning - og så alligevel. Det handler om antallet af tiltaler for voldtægt, der også inkluderer anden kønslig omgang end samleje, som er fordoblet fra 2020 til 2021. Fra 340 til 740, viser tal fra Rigsadvokaten ifølge Ritzau. Stigningen skyldes dog ikke en reel stigning i antallet af overgreb, men den nye samtykkelovgivning, påpeger Trine Baumbach, strafferetsprofessor på Københavns Universitet. Hun kalder det et ”meget positivt tal set i forhold til den nye samtykkelovgivning”. Den trådte i kraft 1. januar 2021. Justitsminister Nick Hækkerup (S) siger, at det er for tidligt at drage en konklusion om samtykkelovens effekt på antallet af domme.

Paven til forældre: Aldrig fordøm homoseksuelle børn

Vi skal en tur til Vatikanet, for her har pave Frans travlt med at komme med gode opfordringer. Tidligere på ugen opfordrede han til en global fælles bøn for fred i Ukraine. Og i går kom paven ifølge USA Today med en ny opfordring, denne gang rettet mod verdens forældre. Det skete under den ugentlige audiens, hvor han talte om den bibelske figur Josef og henvendte sig til forældre, der står over for vanskelige situationer med deres børn, der eksempelvis er syge, fængslet eller har været ude for ulykker.

Men paven henvendte sig også til forældre, ”der ser, at deres børn har forskellige seksuelle orienteringer” og påpegede, at de ikke bør ”gemme sig bag en fordømmende holdning”. Det er ikke første gang, at pave Frans har udtalt sig om homoseksualitet - I 2013 sagde han, at han ikke ville ”dømme” homoseksuelle præster.

Jødisk organisation: Skræmmende meget antisemitisme

Pave Frans kom under samme audiens i går med endnu en opfordring og en erklæring i forbindelse med den internationale mindedag for holocaust i dag, Auschwitz-dagen. Dette folkemord mod Europas jøder må aldrig glemmes elle gentages, lød det fra paven, som opfordrede lærere og familier til at fortælle fremtidige generationer om ”disse rædsler”.

Og der er behov for at minde om holocaust, for Jødernes Centralråd i Tyskland har registreret et ”alarmerende niveau af antisemitisme” det seneste år. Rådets formand, Josef Schuster, udtaler i forbindelse med mindedagen, at der bør iværksættes konkrete skridt imod jødehad i dag, ligesom myndigheder bør fortsætte den juridiske efterforskning af nazistiske forbrydelser under Anden Verdenskrig. Selv efter så lang tid er sådanne retssager ikke kun vigtige for ofrene og deres efterkommere, siger Josef Schuster ifølge mediet Tagesschau.

"Disse processer viser vores samfund, hvad folk er i stand til. De viser, hvor hadefulde ytringer mod minoriteter kan føre hen.”

Herhjemme kom regeringen i denne uge med en ny handlingsplan med en række initiativer til at bekæmpe antisemitisme. Læs om indholdet og reaktioner på planen her.

Du kan også læse historien om Ib Katznelson, der som toårig endte i koncentrationslejr og overlevede ved et mirakel.

Klimaændringer truer dyrkning af kaffe og avokado

Der bliver drukket meget kaffe, spist mange avokadoer, og saltede cashewnødder finder man i de fleste supermarkeder. Men kan jorden blive ved med at producere enorme mængder af disse populære produkter? Ikke ifølge en ny undersøgelse, der viser, at de dele af verden, der er egnet til at dyrke netop kaffe, cashewnødder og avokadoer, vil ændre sig dramatisk i takt med, at verden varmes op. Det skriver BBC. Det handler om Brasilien, Indonesien, Vietnam og Colombia, hvor halvdelen af de områder, der er egnet til at dyrke disse fødevarer, vil forsvinde allerede i 2050. Der er dog håb forude, for andre regioner vil blive mere egnede, herunder områder i lande som Argentina, Sydafrika, Kina og New Zealand.

Italien: Espresso bør være verdensarv

Det er meget svært at forestille sig en verden uden kaffe, som kan være så vigtig og unik for en nation, at den bør være verdensarv. Det mener Italien, der har indstillet espresso til Unescos liste over immateriel verdensarv. Her findes allerede den særlige måde at lave Pizza på i Napoli, og nu er tiden altså kommet til en anden italiensk klassiker, som omkring 90 procent af italienerne nyder dagligt.

”Espresso er et autentisk ritual og en integreret del af vores nationale identitet og sociale liv, der adskiller os i verden,” siger Gian Marco Centinaio, den italienske viceminister i Landbrug- og Fødevareministeriet, ifølge mediet Reggio TV.

