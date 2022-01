Morgensamling: Thulesen Dahl om eksformænd i DF's ledelse: "Vi ødelægger det for de andre"

Godmorgen, og velkommen til ugens sidste Morgensamling.

Vi begynder med endnu en afsløring om overgreb i den katolske kirke.

En rapport, der blev offentliggjort i går, anklager den tidligere pave Benedikt XVI for at have svigtet i håndteringen af fire sager om seksuelt misbrug i den katolske kirke. Den tidligere pave var ærkebiskop i München og Freising i perioden 1977 til 1989, og det var altså her, at han undlod at handle på anklagerne om de seksuelle overgreb.

Den katolske biskop i Danmark forudser, at sagen vil have betydning for pave Benedikts XVI’s eftermæle.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Jeg mener fortsat, han var en god pave, men disse fejl kommer nok til i nogen grad til at sløre det positive billede,” siger han til Kristeligt Dagblad.

Noget tyder på, at restriktionerne lempes

I næste uge vil regeringen højst sandsynligt fremlægge hvilke restriktioner, der bør lempes efter 31. januar. Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Tilbage står så spørgsmålet om hvilke restriktioner, der bør forlænges og hvilke, der bør ophæves. Men står det til professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet Hans Jørgen Kolmos, bør ingen af restriktionerne lempes. Det siger han til DR.

Og smittetallene er da også lige nu på sit højeste nogensinde.

”Vi har lullet os ind i en lidt sorgløs tilgang, hvor vi udelukkende ser på syge, som bliver indlagt. Problemet nu er altså de høje smittetal. Vi skal huske på, at jo mere smittespredning der sker, jo større er risikoen for at virus muterer – og sagtens i retning af noget, der er værre,” siger han.

Breivik kan fortsat søge om prøveløsladelse

Vi vender nu blikket mod vores skandinaviske naboer. Retssagen i Norge, hvor en domstol skal tage stilling til, hvorvidt Anders Breivik skal prøveløslades, sluttede i går, og det ventes en kendelse inden for de næste par uger.

Som loven er lige nu, har Breivik dog mulighed for at kunne søge om prøveløsladelse hvert år. En tidligere norsk rigsadvokat plæderer nu for, at man får ændret den lov. At skulle følge med i en retssag med Breivik er for stor en belastning for de efterladtes familier, mener han.

”Det synes ret tydeligt, baseret på det som er kommet frem i medierne, at Breivik har haft temmelig lidt progression i sin personlige udvikling. Jeg vil være meget forsigtig med at spå om, hvordan han vil udvikle sig videre, men meget tyder på, at man om et års tid vil være i nøjagtig samme situation som i dag,” siger han til Ritzau.

Anti-abortmarch indtager Washington

Og nu til USA, hvor anti-abort aktivister i dag afslutter deres årlige ”march for liv” foran højesteretsbygningen i Washington. Kampen for eller imod retten til abort spidser til i USA, hvor de ni højesteretsdommere til sommer skal afgøre en sag om abort i delstaten Mississippi, der kan blive til et historisk vendepunkt for den fri abort i hele USA. Det kan komme til at betyde, at loven om retten til abort fra 1973, der også kaldtes ”Roe mod Wade”, vil blive omstødt.

Marchen i Washington sker på årsdagen for ”Roe mod Wade”, og for anti-abortbevægelsen er det oplagt at bruge dagen som en måde at opildne aktivister til at kæmpe imod provokeret svangerskabsafbrydelse, skriver Kristeligt Dagblad.

Thulesen Dahl vil ikke have Kjærsgaard med i DF’s ledelse

Det spidser også til i Dansk Folkeparti, hvor de delegerede på søndag skal vælge ny formand på et ekstraordinært årsmøde. I et interview med Radio4 siger afgående formand Kristian Thulesen Dahl, at tidligere formænd ikke skal være en del af ledelsen. Han opfordrer dermed tidligere formand Pia Kjærsgaard til at træde et skridt tilbage og overlade beslutningerne til den nye ledelse.

Udmeldingen kommer efter, at Pia Kjærsgaard har været meget tydelig omkring, at hun støtter Morten Messerschmidt, og at hun selv er klar til at træde ind i ledelsen.

”Hvis vi tror, at vi stadig skal være dem, der i realiteten skal styre partiet, ødelægger vi det for de andre, der skal drive det her gode parti videre,” siger Thulesen Dahl i radioprogrammet.

Kendt mur kan fejre jubilæum

1900 år. Det er det jubilæum, som Hadrians Mur i år kan fejre, hvis man altså regner fra det tidspunkt, hvor den første sten blev lagt.

Muren beskyttede i mange år Romerrigets nordlige grænse og strækker sig 118 kilometer fra øst til vest på tværs af Storbritannien tæt på den skotske grænse. Muren blev påbegyndt i år 122, da kejser Hadrian rejste til Britannia, og i 1987 blev den optaget på UNESCO’s verdensarvsliste.

Hadrians Mur Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Skriv dig op her.