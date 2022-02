Morgensamling: Tre eksbetjente er dømt skyldige i sagen om Floyd. De hjalp ikke - selvom de kunne

Velkommen til Morgensamling. Det er dagen efter, at krig atter kom til Europa med Ruslands invasion af Ukraine. Dette nyhedsbrev er derfor præget af de seneste historier om de russiske vedvarende angreb - og omverdens reaktioner på dem.

Ifølge Ukraines præsident Zelenskij er russiske sabotagegrupper trængt ind i hovedstaden Kijev, skriver Ritzau. Præsidenten har forbudt alle kampdygtige mænd at forlade landet. Det amerikanske forsvarsministerium mener, at den russiske præsident, Vladimir Putin, har til hensigt at vælte regeringen i Kijev og etablere sin egen. Natten til fredag meldtes der ifølge Ritzau om store eksplosioner i Kijev. Omkring 100.000 ukrainere har forladt deres hjem, og flere tusinde har allerede krydset grænsen til nabolande som Moldova og Rumænien. Det anslår FN's flygtningeorganisation, UNHCR, torsdag aften ifølge Ritzau.

Vestens modsvar er endnu flere og hårdere sanktioner. På et ekstraordinært EU-topmøde i aftes blev det besluttet at stramme skruen over for blandt andet Ruslands finansielle sektor, energisektor og transportsektor. Også eksportfinansiering og en række unavngivne individer i Rusland vil blive omfattet af sanktioner.

Men virker den slags sanktioner mod Rusland? lyder spørgsmålet i medier. Og svaret er umiddelbart - og på kort sigt - "nej". Det vurderer Jens Ladefoged Mortensen i Kristeligt Dagblad.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kristeligt Dagblad dækker krigen massivt med en lang række historier, som er opsummeret her:

En ny verdensorden: Med invasionen af Ukraine har Vladimir Putin væltet generationers regelbaserede sikkerhedsorden. De autoritære regimer vil ikke længere lade sig hæmme af traktater og international ret, lyder det fra eksperter.

Med invasionen af Ukraine har Vladimir Putin væltet generationers regelbaserede sikkerhedsorden. De autoritære regimer vil ikke længere lade sig hæmme af traktater og international ret, lyder det fra eksperter. Øjenvidner fra Besættelsen: Fire øjenvidner fra 9. april 1940 fortæller deres historier om, hvad Ruslands besættelse af Ukraine skaber af minder. Annigrete Jensen-Fangel, 87 år, er ikke klar til at opleve den slags igen. ”Det vil være en virkelighed meget værre end corona, og det er der nok ikke mange i dag, der har forståelse for.” En anden, der husker Besættelsen, er Gurli Edlund Kierkegaard-Hansen. Hun siger: "Tænk sig, at én mand (Putin, red.) kan opføre sig sådan. Han er jo psykopat."

Fire øjenvidner fra 9. april 1940 fortæller deres historier om, hvad Ruslands besættelse af Ukraine skaber af minder. Annigrete Jensen-Fangel, 87 år, er ikke klar til at opleve den slags igen. ”Det vil være en virkelighed meget værre end corona, og det er der nok ikke mange i dag, der har forståelse for.” En anden, der husker Besættelsen, er Gurli Edlund Kierkegaard-Hansen. Hun siger: "Tænk sig, at én mand (Putin, red.) kan opføre sig sådan. Han er jo psykopat." Humanitær hjælp: Flere nødhjælpsorganisationer, som Kristeligt Dagblad har talt med, har allerede oprettet en Ukraine-indsamling. ”Vi er klar med et katastrofeberedskab og er forberedt til at kunne hjælpe ved behov, for eksempel ved at åbne et felthospital,” siger katastrofetalsperson Stine Bloch fra Læger Uden Grænser.

Flere nødhjælpsorganisationer, som Kristeligt Dagblad har talt med, har allerede oprettet en Ukraine-indsamling. ”Vi er klar med et katastrofeberedskab og er forberedt til at kunne hjælpe ved behov, for eksempel ved at åbne et felthospital,” siger katastrofetalsperson Stine Bloch fra Læger Uden Grænser. Leder: Vestens syn på Putin har været naivt. En ny verdensorden præget af truslen fra Rusland bør få Nato og Europa til at vise et forstærket sammenhold, skriver chefredaktør Erik Bjerager.

Vestens syn på Putin har været naivt. En ny verdensorden præget af truslen fra Rusland bør få Nato og Europa til at vise et forstærket sammenhold, skriver chefredaktør Erik Bjerager. Leif Davidsen: Man skal tilbage til det gamle zardømme for at se det samme imperiale Rusland for at mene, at man har historisk ret til at stjæle land fra andre. Putin bruger historien på en fuldstændig vanvittig måde, og det svarer til, at vi vil have England eller Kalmar-unionen tilbage, skriver forfatter og Rusland-kender Leif Davidsen.

Følg med i udviklingen i Ukraine på k.dk resten dagen. Hvis du vil modtage de nyeste artikler om krigen i Ukraine per mail, kan du skrive dig op her.

Tre eksbetjente er dømt skyldige i sagen om Floyd

Der sker også andet i verden, selvom Ukraine-krigen dominerer nyhedsbilledet. I USA er tre tidligere amerikanske politibetjente nu fundet skyldige i at undlade at skride ind under anholdelsen af George Floyd i maj 2020. Det skriver The New York Times. Den sorte amerikaner George Floyd mistede livet under anholdelsen, da han blev mast mod asfalten i over otte minutter af en fjerde betjents knæ. De tre øvrige - nu tidligere betjente - blev i går dømt for hverken at gribe ind under anholdelsen eller yde førstehjælp, da det stod klart, at George Floyd ikke trak vejret. Domstolen i St. Paul i delstaten Minnesota mener altså, at betjentene burde vide, at de havde pligt til at hjælpe Floyd, som kæmpede for sit liv og flere gange sagde, han ikke kunne få vejret. Den tidligere betjent Derek Chauvin, der var skyld i Floyds død, er idømt 22 år og seks måneders fængsel.

Flertallet af amerikanske aborter i 2020 var medicinske

I samme land får stadig flere amerikanske kvinder en abort med medicinsk behandling. Denne metode tegner sig nu for første gang for størstedelen af ​​alle aborter, viser en ny analyse fra Guttmacher Institute ifølge The Guardian. Den medicinske behandling, også kaldt abortpille, er en behandling med to lægemidler, der er godkendt til at afslutte en graviditet op til 10. svangerskabsuge. Lægemidlerne, der sælges under mærkenavnet Mifeprex, har stået for en stadig større andel af alle aborter i USA siden 2000. I 2020 valgte mange flere denne metode frem for den traditionelle udskrabning. Tallet steg fra 39 i 2017 til 54 procent. Eksperter mener, at stigningen skyldtes Covid-pandemien, idet sundhedsmyndighederne åbnede op for at ordinere medicin over telefon frem for fremmøde ved en læge.

Hong Kong nægter at leve med corona

I Danmark har vi lært at leve med corona, selvom smittetallene er høje. Sådan ser man ikke på det i Hong Kong. Her vil myndighederne teste alle 7,4 millioner indbyggere og samle de smittede i nedlagte tårnblokke. Det skyldes, at Hong Kong - efter at have haft smitten nede i to år - har fået en ny smittebølge den seneste uge, skriver The Economist. Regeringen rapporterede den 23. februar mere end 8000 nye tilfælde sammenlignet med blot 100 for en måned siden. Det har skabt kaos på sygehuse, fordi myndighederne insisterer på, at enhver, der får sygdommen, selv uden symptomer, skal anbringes på et hospital eller et offentligt isolationscenter. Det har ført til billeder af ældre patienter i senge på parkeringspladser uden for overfyldte hospitaler.

Flere kvinder i bestyrelser sikrer færre aftaler ”på golfbanen”

I Danmark skal flere kvinder ind i virksomheders bestyrelser. Det mener regeringen, der er parat til at indføre kønskvoter, der vil omfatte 2400 private virksomheder og cirka 1100 offentlige virksomheder. I så fald bør man se til Norge, skriver Politiken. Her finder man i dag 41 procent kvinder i bestyrelserne. I Danmark er tallet 20 procent. En fordobling vil få positive effekter ud over mere ligestilling, påpeger Drude Dahlerup, international rådgiver i kvoteringssystemer for blandt andre FN. Det samlede uddannelsesniveau i bestyrelserne er steget, plus at andre undersøgelser viser, at der er kommet mere formalisering ind i bestyrelsesarbejdet og færre uformelle aftaler ”på golfbanen”, fortæller hun.

Største stamtræ rækker 100.000 år tilbage

Morgensamling er nået til dagens og ugens sidste historie. Og det er faktisk en historie. For hvordan hænger menneskeheden egentlig sammen på tværs af grænser, regioner og kontinenter? Det ved vi mere om i dag. Forskere har nemlig skabt det største menneskelige stamtræ, der nogensinde er lavet. Det skriver CNN. Med dette stamtræ kan individer finde ud af, hvem deres fjerne forfædre var, hvor de boede - samt præcis, hvordan de er relateret til alle mennesker, der lever i dag. Forskningen er foretaget på Oxford-universitetets afdeling for studier i ”big data”, og de har kombineret menneskeligt dna fra både gamle og nye kilder for bedre at forstå menneskets historie og evolution. Dette stamtræ viser altså, hvilke gener der deles mellem to individer. Forskningen er publiceret i tidsskriftet Science.

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Skriv dig op her.