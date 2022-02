Morgensamling: Tror du på Bitcoin? Kryptovaluta bliver hyldet som en religion

Denne mandag morgen går vi ind i uge seks og indleder dermed også en uge med seksualundervisning på skoleskemaet i landets folkeskoleklasser. I år står samtykke til at blive det varme samtaleemne for de mange elever, der følger undervisningsmaterialet fra Sex & Samfund - en magtfuld interesseorganisation, som Kristeligt Dagblad de seneste uger har kastet et kritisk blik på i serien "Den seksualpolitiske lobby".

I dette års Uge Sex-kampagne sætter Sex & Samfund fokus på den nye samtykke-lovgivning. Det skyldes blandt andet, at en spørgeskemaundersøgelse fra organisationen viser, at hver fjerde unge mellem 16 og 29 år har været i tvivl om, hvorvidt de har overskredet deres sexpartners grænser. Desuden har halvdelen af de adspurgte svaret, at de har givet samtykke til noget seksuelt, selvom de ikke havde lyst.

De fleste vil nok nikke bekræftende til, at nøglen til samtykke er kommunikation. Juridisk kan det at erklære sig enig i noget eller give sin billigelse tydeliggøres med den rette retorik. Temaer, der på forskellige måder har præget weekendens begivenheder.

Hvem har ansvaret for, at 19 migranter døde af kulde?

Et sted, hvor kommunikationen virkelig er gået i hårdknude, er på grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland, hvor 19 migranters død i weekenden affødte demonstrationer i Istanbuls gader. Lørdag marchede hundredvis af vrede mennesker mod det græske konsulat bag et banner med budskabet “luk grænserne for racisme, åbn dem for humanitet."

Grækenland er i den seneste tid blevet beskyldt af Tyrkiet for at skubbe migranter, som via den nordvestlige grænse forsøger at flygte ind i Grækenland for at søge et bedre liv i EU, tilbage over grænsen. Det skriver euronews. Tyrkiets vicepræsident Fuat Oktay har i et interview beskyldt Grækenland for “mord” og tilføjer, at “alle EU-lande desværre er skyldige i 19 menneskers død.” Grækenlands migrationsminister Notis Mitarachi kalder dødsfaldene en tragedie, men står fast på, at der ikke er hold i beskyldningerne.

Udenrigsminister: Stormagter skal ikke diktere mindre landes alliancer

Der er ikke udsigt til samtykke, når de store lande vil diktere NATOs størrelse. Kristeligt Dagblad kan i dagens avis fortælle, at udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og en række af Folketingets partier ikke billiger Rusland og Kinas forsøg på at udfordre mindre landes selvbestemmelse ved at danne fælles front mod fremtidige udvidelser af Nato-samarbejdet. Jeppe Kofod kalder kravet “bekymrende” og slår fast, at alle suveræne stater “har ret til frit at vælge sine egne sikkerhedsarrangementer.”

Tidligere minister og udenrigsordfører for De Radikale Martin Lidegaard er enig i, at de to nationer ikke skal bestemme, om mindre lande må søge optagelse i forskellige alliancer og opfordrer til, at det økonomiske bånd mellem Rusland og Europa skal styrkes med fælles spilleregler in mente.

Jesus er skiftet ud med Bitcoin på Texas’ billboards: “Bitcoin Is Real”

Tror du på kryptovaluta? Det gør Bloomberg-journalist Lorcan Roche Kelly, der skriver at “bitcoin er den første sande religion i det 21. århundrede.” Og mange af den mystikomgærdede online-valutas følgere synes at være enige. Det skyldes ikke mindst den “religiøse” retorik, der omfavner kryptovalutaen.

Der findes et “helligt” dokument, det hvide papir, som ifølge Roche Kelly deles i Bitcoin-miljøet som en bibel. Man skal da heller ikke lede længe i Bitcoin-universet for at finde nogen, der omtaler kryptovalutaen som en religion. “Bitcoin Is Real” kan som en pendant til Jesus spottes på Texas’ billboards. Men hvad så med tilbedelse af en Gud? Jo, det findes såmænd også inden for det miljø. Euronews kunne sidste år fortælle, at en statue af den anonyme Bitcoin-grundlægger, der optræder under pseudonymet Satoshi Nakamoto, var blevet rejst i Ungarn. Nogle ivrige bitcoiners følger desuden en streng diæt om kun at spise kød, mens der i miljøet er en helligdag, den 22. maj, hvor man mindes, dengang nogen brugte 10.000 Bitcoins på to pizzaer. Kritikere kalder idéen om Bitcoin som en religion for irrationel.

Hvordan bakker kineserne op om deres OL-deltagere?

Og nu til en anden måske irrationel nyhed. Den kinesiske kunstskøjteløber Zhu Yi er blevet udskammet for at falde under sin optræden til vinter-OL og ikke tale flydende mandarin. Det skriver den sydkinesiske avis South China Morning Post. Den 19-årige fortæller, at hun er oprevet og fuld af skam.

Tonen er hård på den kinesiske Twitter-lignende app Weibo, hvor kommentaren “dette er sådan en skændsel” på nuværende tidspunkt har fået 11.000 reaktioner. Kunstskøjtekøberen er født i Los Angeles i en kinesisk immigrantfamilie, men ændrede i 2018 sit navn fra Beverly Zhu og opgav sit amerikanske statsborgerskab for at repræsentere Kina.

Anderledes ser det ud for den 18-årige amerikanskfødte freestyle-skiløber Eileen Gu, der er blevet Kinas ansigt udadtil til vinter-OL Hun har 1,9 millioner følgere på Weibo og taler flydende mandarin efter at have tilbragt sine sommerferier som barn i Beijing.

SUF demonstrerer ved indsættelse af præst

Efter der i den forgangne uge var stor debat om indsættelsen af en ny præst i Hedensted, som ikke ønsker at vie homoseksuelle og fraskilte par, stillede Socialistisk Ungdoms Front op med høj musik uden for kirken under gårsdagens indsættelse.

Præsten har udtalt, at han ikke med hånden på Bibelen kan give sit samtykke til at vie homoseksuelle par. Det vakte vrede hos Christian Træhølt fra SUF Vejle, der udtalte til TV Syd, at han mener, vi har en lovgivning, der blåstempler diskrimination.

Præsten ønskede ikke selv at stille op til interview, men sognepræst i Løsning og Korning Sogn Sune Skarsholm forsvarede sin kollega med argumentet, at nuancerne i lgbt-miljøet er forsvundet, og at regnbueflaget er ved at blive sort/hvidt, så der ikke længere er plads til den mangfoldighed, man har tradition for i folkekirken.

Da Dronningen af Storbritannien overtog tronen fra et træhus i Kenya

Dagens sidste nyhed er lidt mere royal end de andre. Vi indledte Morgensamling med at tale om samtykke, og det er som bekendt sværere at indgå, hvis den ene part mangler.

I går var det 70 år siden, at dronning Elisabeth II’s far kong George VI lukkede øjnene for sidste gang. Dermed stod en af verdens mest magtfulde troner tom og ventede på sin efterfølger. Hun var der bare ikke. Hun var på ferie i Kenya. Det fortæller The Washington Post.

Kristeligt Dagblad kunne tilføje, at dronning Elizabeth udnyttede dagen i går til at fortælle, at prins Charles’ hustru skal bære titlen Queen Consort, når dronningen selv engang skal herfra.

Det var alt for denne gang. Vi høres ved i morgen.

