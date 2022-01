Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Morgensamling: Ukraine-forhandlinger er fastlåst. Nu må vi bede sammen for fred, siger paven

Godmorgen, det er mandag og velkommen til ugens første Morgensamling. Det er også første arbejdsdag for Morten Messerschmidt, som i går blev valgt som Dansk Folkepartis nye formand efter Kristian Thulesen Dahl. 41-årige Messerschmidt fik 60 procent af stemmerne, men den nykårede formand blev ikke kun klappet ned fra scenen ved det ekstraordinære årsmøde i Herning, hvor han vandt over de to modkandidater, Martin Henriksen og Merete Dea Larsen.