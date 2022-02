Morgensamling: Ukraine nægter at have beskudt russisk-støttede oprørere

Ovenpå en blæsende nat starter dagens Morgensamling i Ukraine, hvor fronterne også er trukket godt op.

Selvom Putin efter et møde med den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, tirsdag lovede at nedtrappe mængden af militær langs den russisk-ukrainske grænse, så har han ifølge USA gjort det stik modsatte og udstationeret yderligere 7000 soldater.

Og meget lidt tyder desværre på, at koldfronten passerer lige foreløbig. Det statskontrollerede russiske medie Ria Novosti har meldt ud, at ukrainske styrker har angrebet russisk-støttede oprørere med mortérgranater. De ukrainske regeringsstyrker afviser påstandene og melder samtidig om fem tilfælde af russisk brud på våbenhvilen.

Amerikanske og britiske efterretningstjenester advarede i optakten til Ukraine-krisen om, at man mistænkte Rusland for at planlægge en såkaldt “false flag”-operation, som kunne lægge et røgslør ud og give Ukraine skylden for et angreb. Dermed kunne Putin retfærdiggøre russisk invasion.

Religion spiller også en rolle i konflikten - hvordan, kan man læse mere om her.

Nato-landenes forsvarsministre indledte i går et møde i Bruxelles, som fortsætter i dag. Her diskuterer de blandt andet situationen i Ukraine. EU’s stats- og regeringschefer vil ligeledes mødes i dag klokken 12.30 for at drøfte den seneste udvikling ved grænsen. Mette Frederiksen (S) deltager for Danmark.

EU kan straffe Ungarn og Polen økonomisk

I en anden bygning i Bruxelles afgjorde EU-Domstolen i går, at retsstatsmekanismen holdes i hævd over for Ungarn og Polen. Retsstatsmekanismen har til formål at sikre, at de demokratiske grundprincipper, som alle medlemslande skrev under på, da de trådte ind i EU, bliver overholdt. Hvis ikke det er tilfældet, er EU-Kommissionen i sin gode ret til at holde penge tilbage fra de lande.

Polen og Ungarn var gået til EU-Domstolen, fordi de mente, at det strider imod EU’s traktater at holde EU-penge tilbage. Domstolen dømte dog ikke i de to landes favør, og dermed har de udsigt til potentielt at miste milliarder i EU-midler. Særligt Ungarns justitsminister modtog nyheden med kritisk mine, idet hun sendte en vred svada afsted mod EU-Domstolen, som hun kaldte “politisk motiveret.” Den ungarnske premierminister Victor Orbán kaldte afgørelsen “retsstats-jihad.”

Avisen Information løfter spørgsmålet om, hvorvidt EU faktisk tør straffe de to østeuropæiske lande lige op til det forekommende ungarske valg, hvor Viktor Orbán kan drage fordel af en potentiel straf.

En fjerdedel af verdens kvinder har oplevet partnervold

27 procent af kvinder på verdensplan har oplevet fysisk eller seksuel partnervold. Det skriver Videnskab.dk, der citerer en en undersøgelse, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har lavet.

To millioner kvinder på tværs af 161 lande har deltaget i undersøgelsen. Selvom det står værst til i fattige og konfliktfyldte lande, så ser det heller ikke for godt ud herhjemme - i Danmark er tallet nemlig på 23 procent.

Volden starter tidligt. Lige knap hver fjerde kvinde i alderen 15-19 år, som har eller har haft en kæreste, har oplevet fysisk eller seksuel partnervold. Psykisk vold er ikke medtaget i undersøgelsen.

Prins Charles i modvind

Det britiske politi undersøger, om prins Charles’ velgørenhedsfond har sikret en saudiarabisk mand britisk statsborgerskab og hædrende titler til gengæld for en stor pengedonation. Det skriver BBC.

Ordsproget “cash for honours” (kontanter for hæder) er kendt i det britiske kongehus.

Den 75-årige prins’ fonds eneste kommentar til sagen er, at det “ville være upassende at kommentere på en igangværende efterforskning.”

Det britiske kongehus udtaler, at prinsen ikke har haft noget kendskab til håndsrækningen til den saudiarabiske mand.

Elendige kviktest

Og nu til en opsigtsvækkende nyhed om de kviktests, de fleste af os har lagt slimhinder til i de forgangne to år.

Det viser sig, at kun ni ud af 46 typer kviktests på det danske marked har en følsomhed på 90 procent eller mere. De dårligste fanger kun 2,5 procent af de smittede.

Jes Søgaard, der er professor og sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet, sammenligner myndighedernes køb af kviktest med kvaksalveri.

De to forskere fra Hvidovre Hospital, der står bag undersøgelsen, er selv overraskede over resultatet.

Er man blevet podet i den forreste del af næsehulen, så er der størst chance for, at resultatet har været validt. Her fungerer kviktestene nemlig bedst. Værre ser det ud for de tests, der måler på spyt fra kindhulen, i næsehulen eller forrest i svælget.

Super-Mario på glatis

Når curlingherren Matthew Hamilton fra Wisconsin i USA i aften går på isen for at forsvare sit land til vinter-OL i Beijing, så kan det være værd at kigge med.

Atleten er nemlig blevet lidt af et internetfænomen. Med sit lange røde hår, specialfremstillede, farverige curlingsko og tatoveringer på armene falder han uden for det gængse.

På hjemmesiden Wikipedia, hvor alle og enhver har adgang til at redigere indhold, er curlingherrens profil blevet rettet mere end 500 gange. Forleden blev det for eksempel skrevet i beskrivelsen, at Matthew Hamilton er Super-Marios slægtning. Super-Mario er en kendt, fiktiv figur fra 1990’ernes Game Boy-spil af samme navn.

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage.