Morgensamling: Valgstederne er åbne. Men hver femte dansker har endnu ikke taget stilling, hvor krydset skal sættes

Så skete det. Valgstederne er åbne, og danskerne skal tage stilling til, hvorvidt forsvarsforbeholdet skal afskaffes eller bestå.



Det er niende gang i historien, borgerne skal stemme om EU-forhold. Men denne gang har det været en usædvanligt stille valgkamp, som er gået forud.



Det kan måske hænge sammen med, at hver femte stadig ikke har besluttet, hvor krydses skal placeres? Derfor dedikerer Morgensamling de næste tre afsnit til at besvare nogle helt centrale spørgsmål. Lad os komme i gang.

Hvad mener politikerne, at man bør stemme?

Kort fortalt mener 11 ud af 14 folketings- eller opstillingsberettigede partier, at forsvarsforbeholdet skal afskaffes. Kun tre anbefaler derimod, at man stemmer nej og beholder forbeholdet. Det har de hver især forskellige grunde til, og er man på udkig efter den helt korte opsummering, kan man med fordel kigge med hos:

TV 2, der her gennemgår hvert partis standpunkt og argumenter for, hvorfor man skal stemme, som lige netop det pågældende parti anbefaler.

DR, der i videoen her giver hver partileder 15 sekunder til at præsentere deres vigtigste argument for, hvorfor forsvarsforbeholdet skal afskaffes eller beholdes.

Hvilken betydning vil resultatet få?

Det findes der ikke et entydigt svar på. Men heldigvis er der mange analyser, som beskæftiger sig med lige netop dét spørgsmål. DR har for eksempel bedt eksperter gennemgå, hvilke konsekvenser et henholdsvis "ja" og et "nej" vil have, ligesom Kristeligt Dagblad har samlet argumenter fra begge sider her.

Har man andre ubesvarede spørgsmål som: "Hvad er forsvarsforbeholdet?" eller "kan Danmark miste sin selvbestemmelse på sigt?" – er der hjælp at hente i TV 2's store Q&A. Brænder man inde med lidt mere atypiske spørgsmål som: "er det overhovedet relevant at tale om en ny tid i Europa med mere EU-forsvar, eller skal vi bare stemme om forsvarsforbeholdet, fordi Mette Frederiksen er lidt vild med Zelenskyj?", så har Politiken strikket en guide sammen, der kan svare på dét.

Og hvad bliver resultatet så?

Det kan vi af gode grunde ikke vide, før valgstederne lukker klokken 20.00 i aften. Men flere meningsmålinger peger dog allerede på, at et flertal vil stemme for afskaffelse af forbeholdet. Det viser undersøgelser foretaget på vegne af blandt andre DR, Ritzau og TV 2.

I alle undersøgelser ligger andelen af danskere, der fortsat er uafklarede dog på omkring 20 procent. Og lige netop dét tal er på mange måder dagens store joker, for valgresultatet vil med al sandsynlighed blive påvirket af, hvor mange der ender med at gå i stemmeboksen. Typisk er det nemlig nej-sigere, der bliver hjemme – eller som Dagbladet Information denne uge har formuleret det: "De højtuddannede ja-sigere i storbyerne stemmer mere aktivt end de kortuddannede skeptikere i provinsen".

Dertil synes mange tvivlere at hælde mod et ja. Det kan skyldes, at Putin og en meget stille valgkamp. Det kan man læse i Kristeligt Dagblad i dag, hvor avisens politiske redaktør også pointerer, at der mangler nej-sigere på den politiske skalas midte. Han spår derfor, at der ikke bliver tale om en valggyser.

Du kan følge Kristeligt Dagblads live-dækning af valget hele dagen her. Og således klædt på til valg iler vi videre til dagens øvrige nyheder:

Rusland lukker for Danmarks gasforsyning

Den russiske gasleverandør Gazprom indstiller leverancen af gas til Ørsted og dermed Danmark, meddelte Ørsted i går i en pressemeddelelse. Det sker, fordi Ørsted har nægtet at betale for gassen med den russiske valuta, rubler, og således er gashanerne allerede i dag blevet slukket.



På sociale medier kalder statsminister Mette Frederiksen (S) Gazproms

udmelding for "uacceptabel afpresning" og fastholder, at Danmark hurtigst muligt skal gøre sig uafhængig af den russiske gas. Imens understreger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), at Danmarks gasforsyningssikkerhed er i orden – og at nødplaner er klar, hvis der skulle opstå gasmangel. Ørsted selv forventer ligeledes at være i stand til at levere gas til danskerne fremover.

Ministerium frifindes i "irakersag"

Fra ét punktum til et andet, der i går blev sat i en 11 år lang retssag. Her skulle Højesteret afgøre, om det danske forsvarsministerium vidste, at 23 irakiske fanger var i risiko for at blive mishandlet, da myndighederne i 2004 udleverede dem til Irak under den såkaldte Operation Green Desert. Det blev til en frifindelse, eftersom retten lagde vægt på, at Danmark hverken havde kontrol over irakiske fængselsforhold eller styrker.



Afgørelsen møder dog voldsom kritik fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International. Den mener nemlig, at Forsvarsministeriet aktivt har "modarbejdet den juridiske proces", og at irakerne i stedet fortjener genoprejsning.

Debat om kirkekrænkelser fortsætter

Den seneste tid har Kristeligt Dagblad været med til at dække en sag om mulige krænkelser begået i 1990'erne mod et barn i Københavns domkirke. Det har nu ført til, at man fremover kan indberette kendskab til krænkelsessager i kirken, meddelte Kirkeministeriet i går.

Men sagen vedbliver at tiltrække opmærksomhed. Efter kritik af kirkeledelsens sagshåndtering i blandt andet Kristeligt Dagblad plæderede domprovst Anders Gadegaard i gårsdagens spalter for, at kirken dengang havde handlet korrekt. Men dét standpunkt erklærer en stribe kirkeordførere sig uenige i i dagens avis.

Her tilbyder avisens kirkeredaktør desuden sin analyse af de interne uenigheder i sagen, der nu er kommet for dagens lys.

Et strålende rekordforår har takket af

Vi slutter med en vaskeægte solstrålehistorie på årets første sommerdag. I mandags skrev Kristeligt Dagblad om, at der var optræk til, at det kunne blive det mest solrige forår. Og i aftes meddelte DMI så, at forudsigelsen var blevet til virkelighed; for her blev der sat en ny danmarksrekord: Foråret 2022 viste sig at blive det hidtil mest solrige. Med mere end 710,3 solskinstimer – som den tidligere rekord fra 2020 lå på – blev der skrevet dansk vejrhistorie.



Hvorvidt sommersæsonen, som vi i dag har budt velkommen, så også har potentiale til rekordmange solskinstimer, melder historien desværre ikke noget om.



Ikke desto mindre skal der herfra lyde en glædelig første sommer- og ikke mindst valgdag!