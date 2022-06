Morgensamling: ”Vikaren fra himlen” havde pacifist-krav til Kristendemokraterne, som ikke kan indfries hos De Konservative

Isabella Arendts partiskifte til Det Konservative Folkeparti i går kom som lidt af en bombe.

Nu, hvor røgen har lagt sig, har flere bidt mærke i, at ”vikaren fra himlen” er selvudråbt pacifist, og at hun havde et helt specifikt krav til Kristendemokraterne, som Ekstra Bladet er i besiddelse af. På Arendts såkaldte kandidaterklæring til KD, da hun tilbage i efteråret 2020 skulle genopstilles som folketingskandidat for partiet, skrev hun følgende:

”Såfremt der i fremtiden kommer en afstemning om at sende Danmark i krig eller bidrage med danske tropper til en krig under internationale faner, vil jeg enten stemme imod eller anmode om at blive fritaget fra afstemningen”.

Nu har virkeligheden indhentet Isabella Arendt. Der er krig i Ukraine. Og Det Konservative Folkeparti oplyser til Ekstra Bladet, at ”det ikke kan komme på tale”, at hun stiller lignende krav hos dem. Udover diskrepansen mellem Arendts pacifisme og De Konservatives forsvarspolitiske linje, er der en perlerække af punkter, hvor de to parter (hidtil) har været uenige. Det gælder blandt spørgsmål et asylcenter i Rwanda, børn i Syrien – men også om partiformand Søren Pape (K) er egnet som statsminister.

Pengekassen skal lukkes for små partier

Morgensamling bliver i dansk politik. Det er nemlig for de fleste gået helt under radaren, at Folketingets partier er blevet enige om en opsigtsvækkende beslutning: Det skal være passé for små partier at modtage partistøtte, som de gør i dag. Det fremgår ifølge netmediet Frihedsbrevet af en beretning fra Udvalget for Forretningsordenen, som har bedt indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) om at fremsætte et konkret lovforslag til efteråret.

Mens en såkaldt kattelem vil sikre, at Kristendemokraterne stadig kan få tilskud, vil det kommende lovforslag angiveligt lukke pengekassen for Klaus Riskjærs Pedersens Borgerlisten og Rasmus Paludans Stram Kurs, fortæller valgforsker Roger Buch, der også konstaterer, at forslaget vil ”svække den demokratiske åbenhed”.

Trossamfund kan få uberettigede skattefordele

Åbenhed er også et centralt ord, når det kommer til Kirkeministeriets kontrol og tilsyn med Trossamfundsregistret, der ellers skulle ”sikre større åbenhed og gennemsigtighed om trossamfundenes økonomi og organisation”. Kirkeministeriets forvaltning har siden registrets oprettelse i 2018 været ”utilstrækkelig” og ”mangelfuld”, konkluderer Statsrevisionen i en beretning, der blev offentliggjort mandag. Det kan du læse i dagens Kristeligt Dagblad.

I beretningen fremgår det blandt andet, at Kirkeministeriet i en stikprøvekontrol af årsopgørelserne fra trossamfundene fandt, at 74 procent ikke levede op til formkravene for årsopgørelse. Skatteministeriet anslår, at der samlet set uddeles skattemæssige fordele til trossamfund for cirka 350 millioner kroner i 2022. Konsekvensen er, at der er risiko for, at 113 religiøse samfund kan have fået skattefordele - uden at være berettiget til det.

Boligfond-direktør svarer på kritik

Visse personer, der er i ”akut eller vedvarende bolignød” og som arbejder i Københavns Stift, vinder også nogle økonomiske fordele. Som Kristeligt Dagblad tidligere har beskrevet har flere personer med tilknytning til Københavns Stift fået fingrene i lejligheder nord for København – med en attraktiv, lav husleje. Disse personer tæller blandt andre Københavns biskops Peter Skov-Jakobsens ekskone og datter samt biskop i Helsingør Stift Peter Birchs ekskone, men også sognepræster, en kordegn, en kirkesanger, en organist, og en kirke- og kulturmedarbejder.

I dagens Kristeligt Dagblad svarer Thomas Bang, direktør i boligfonden, der ejer og udlejer lejlighederne, på kritikken. Han fortæller, at det er op til bestyrelsen – der består af tre repræsentanter for Københavns Stifts kirker – at afgøre, hvem lejlighederne skal udlejes til. "Ledige lejligheder tildeles efter bestyrelsens skøn til personer i bolignød […]”, siger Thomas Bang. Til spørgsmålet om, hvorvidt de mest boligtrængende er dem, der arbejder i stiftet, svarer han: ”Det er dem, bestyrelsen er i kontakt med.”

”Apokalyptisk” skandale rammer kirker i USA

Morgensamling retter søgelyset mod USA, hvor en række baptistkirker i sydstaterne står over for en ”apokalyptisk” skandale om overgrebssager. En liste, der blev offentliggjort for nylig af direktionen i Southern Baptist Convention, viser ifølge The Guardian, at flere hundrede højtstående kirkelige skikkelser og medlemmer er anklaget – eller kendt skyldig - i overgrebssager i perioden 2000-2019, der indbefatter mere end 700 ofre. Listen, der nu ser dagens lys, kommer efter en uafhængig undersøgelse af baptistkirkerne, der slog fast, at direktionen i Southern Baptist Convention har svigtet borgere og samfundet med dens ”dårlige håndtering af overgrebssager og mishandling af ofre”.

Ny Disney-film må ikke vises i biograferne

Morgensamling flyver nu ”mod det uendelige univers” med Disney Pixars rumhelt Buzz Lightyear. Men så langt når den nye film imidlertid ikke i de Forenede Arabiske Emirater. Tværtimod. Ikke én billet til dén film vil blive solgt. For her blev filmen ”Lightyear”, der snart når biografernes lærreder over hele verden, i går bandlyst. Hvad der kan vise sig at blive Disneys helt store satsning i år, må ikke vises, fordi den indeholder en scene, hvor to lesbiske karakterer kysser hinanden. Begrundelsen er, at homoseksualitet i de Forenede Arabiske Emirater er kriminelt. I Dubai kan homoseksualitet straffes med op til 10 års fængsel – og i Abu Dhabi lyder strafferammen på op til 14 år, skriver nyhedsbureauet AP.

Kongeriget Danmark udvides med gold klippeø

I en håndfuld år i midten af 2000 foregik striden ved, at Danmark hejste dannebrog og efterlod en flaske snaps, mens canadierne hejste deres flag og efterlod en flaske whisky til danskerne, når de genindtog øen. (Arkivfoto). Foto: Royal Danish Navy/Ritzau Scanpix.

Efter rumturen lander vi igen – og siger på gensyn til i morgen - på en lille ø mellem det nordlige Grønland og Canada i Labradorhavet. Efter 50 års uenighed om, hvem den golde klippeø, Hans Ø, tilhører, er striden nu endelig slut. Det skriver Ritzau. Danmark, Grønland og Canada indgår nemlig en aftale om at dele øen.



Det betyder, at Kongeriget Danmark udvides med et helt nyt maritimt område, der svarer til arealet af Jylland, Fyn og Sjælland tilsammen. Selve øen er dog omkring 1,3 kvadratkilometer. Aftalen indebærer, at rigsfællesskabet får kontrol over lidt over halvdelen af øen, der deles med Canada på den anden side. Aftalen underskrives af de tre parter senere i dag, skriver Ritzau.