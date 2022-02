Mormor om "flygtet" datter: Det føles som at gå op på skafottet og blive halshugget

Flere gravide kvinder er flygtet ud af Danmark for at undgå tvangsfjernelser af deres ufødte børn. Dorte Jensen er mor til én af de flygtede kvinder

En række gravide kvinder er rejst til udlandet for at forhindre, at deres barn bliver fjernet fra fødslen. Det beretter mediet Zetland med udgangspunkt i historien om kvinden Katrine, 25 år, som i sommeren 2020 rejste til Polen få dage før, hun skulle føde, for at undgå en overhængende tvangsfjernelse. Katrine bor i dag i Tyskland med sit barn.