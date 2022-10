Tømrer Morten Kallehauge Thomsen er blevet tvunget til at gå ned i arbejdstid på grund af færre ordrer. Pengene er små, og han sparer på alt

Morten har svært ved at få hverdagen som tømrer til at hænge sammen

Det kom som en stor overraskelse for den 59-årige ufaglærte tømrer Morten Kallehauge Thomsen fra Hirtshals, da han for tre uger siden blev sat på fordeling, så han kun skal arbejde tre dage om ugen og modtage supplerende understøttelse de resterende to dage.

Det er kun få måneder siden, at der var buldrende højkonjunktur og masser at bestille hos hans arbejdsgiver – et tømrerfirma i Sindal i Nordjylland med 20 ansatte. Firmaet laver elementbyggeri til parcelhuse og etageejendomme.