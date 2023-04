Morten Løkkegaard er Venstres spidskandidat ved europæisk valg

Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse har lørdag indstillet Morten Løkkegaard som partiets spidskandidat til næste års valg til EU-Parlamentet.

- Det er jeg både glad og stolt over. Jeg tager det som et udtryk for, at de anerkender mit, mit teams og min delegations indsats i Bruxelles de foregående fire år, siger han til Ritzau.

Der er valg til EU_Parlamentet hvert femte år. Morten Løkkegaard blev valgt ind i EU-Parlamentet i 2009 og 2019, og blev valgt som førstesuppleant ved valget i 2014.

- Jeg er også ydmyg, for jeg har efterhånden prøvet det nogle gange. Jeg har både prøvet at tabe og vinde det hele, så jeg ved, hvor meget vilkårlighed, der er i politik og ikke mindst i politiske valg, så det tager jeg forholdsvist roligt.

Tidligere Venstre-minister Ulla Tørnæs meddelte tidligere på ugen, at hun også vil forsøge at blive valgt til parlamentet ved valget næste år.

Først på et opstillingsmøde 6. juni kan hun formelt vælges som Vestjyllands Storkreds' kandidat, hvor også andre kandidater kan melde sig

Venstre skal vælge i alt 12 kandidater.

