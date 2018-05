Morten Messerschmidt stiller op til Folketinget

Medlem af EU-Parlamentet Morten Messerschmidt (DF) vil tilbage i dansk politik efter knap et årti i Bruxelles

Europaparlamentariker Morten Messerschmidt (DF) ønsker at stå på stemmesedlen ved næste folketingsvalg, som senest finder sted 17. juni næste år.

Det bekræfter Messerschmidt til Ritzau via sin rådgiver.

Messerschmidt har tidligere siddet i Folketinget. Det gjorde han fra 2005, indtil han i 2009 blev valgt til EU-Parlamentet.

Han stiller op i Fredensborg, hvis kredsen altså vælger ham som kandidat.

- Jeg har igennem længere tid haft en god kontakt til bestyrelserne i Fredensborg-kredsen og møder en stor opbakning herfra.

- Derfor møder jeg på onsdag op som kandidat til posten som folketingskandidat, siger Messerschmidt i en skriftlig kommentar.

- Men det er vigtigt for mig at understrege, at den slags jo rent faktisk besluttes af opstillingsmødet.

- Jeg sælger ikke skindet, før bjørnen er skudt. Men afventer opstillingsmødet og medlemmernes beslutning, siger han.

Søren Espersen, der er næstformand i DF, glæder sig over, at Messerschmidt vil tilbage i dansk politik og Folketinget.

- Vi er glade for at få ham tilbage i gruppen. Han bliver selvfølgelig et stort savn på posten i Europa-Parlamentet.

- Han har haft to perioder i Bruxelles, så vi kan sagtens forstå, at han vil tilbage i dansk politik.

- Morten har været medlem af Folketinget før, og det vil være en styrkelse af vores gruppe, fordi han er så vidende og dygtig, siger Espersen.

Meldingen fra Messerschmidt kommer, selv om EU's antisvindelenhed, Olaf, fortsat er i gang at undersøge ham for misbrug med EU-midler.

Allerede sidste år gjorde DF-formand Kristian Thulesen Dahl det dog klart, at selv hvis en EU-undersøgelse om svindel pågår, kan Messerschmidt godt opstille til Folketinget.

Det har ikke ændret sig, fastslår Espersen.

- Vi har ingen betænkeligheder ved det, og det har heller ikke været særligt diskuteret i ledelsen.

- Vi har bare noteret os, at Morten ikke længere ønsker at være i Europa-Parlamentet, men vil tilbage i Folketinget.

- Det kan jeg godt forstå. Jeg forstår godt, hvis man er ved at blive lidt træt af EU efter så mange år, siger Espersen.

Efter syv måneders sygeorlov vendte Messerschmidt tilbage i politik i forbindelse med grundlovsdag sidste år.

Han havde været sygemeldt siden oktober 2016, hvor han fik et ildebefindende. Det skete i kølvandet på anklager om misbrug af EU-midler i fonden Feld og partialliancen Meld.

Messerschmidt har været en kæmpe stemmesluger i forbindelse med valg til EU-Parlamentet. Ved valget i 2014 fik han 465.758 personlige stemmer, hvilket var rekord.

/ritzau/