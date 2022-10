Morten Messerschmidt: Vi ser en armod, som jeg aldrig har oplevet før

Inflationen truer den sociale sammenhængskraft, som i forvejen er udfordret, mener Morten Messerschmidt. Men han deler ikke Støjbergs fortælling om "de tåbelige københavnere" og finder, at der er væsensforskelle mellem Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne

Solen skinner fra en skyfri himmel på denne oktoberdag i valgkampen, men det er ikke det, som Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt får øje på, når han kigger ud af vinduet på Christiansborg og betragter det danske samfund.

“Jeg er meget bekymret for de skyer, der bliver mørkere og mørkere hen over store dele af landet,” siger Morten Messerschmidt med henvisning til den stigende inflation, som ifølge Dansk Folkepartis partileder for tiden udhuler folks købekraft og truer landets sociale sammenhængskraft.