Morten Messerschmidt vil være formand i DF

Morten Messerschmidt stiller op til formandsvalg i Dansk Folkeparti i et fælles kandidatur, hvor Peter Kofod, der er medlem af Europa Parlamentet, skal være næstformand.

Det siger Morten Messerschmidt i et interview med Berlingske.

Han siger dog også, at hvis Inger Støjberg vælger at stille op til formandsposten, vil de vige pladsen og bakke hende op.

De melder alligevel deres kandidatur, fordi de Morten Messerschmidt oplever Inger Støjberg som uafklaret.

Artiklen fortsætter under annoncen

De siger også, at de laver et fælles kandidatur for at sikre arvefølgen i Dansk Folkeparti, hvis Morten Messerschmidt får en dom, der gør det umuligt for ham at fortsætte som formand.

Morten Messerschmidt, der i dag er næstformand i partiet, blev i august idømt seks måneders betinget fængsel for svig med EU-midler og dokumentfalsk. Dommen er af Messerschmidt anket til landsretten.

Der skal være årsmøde i Dansk Folkeparti 23. januar. Her skal medlemmerne tage stilling til, hvem der skal være partiets næste formand.

Efter en stor mandatnedgang ved kommunalvalget meddelte Kristian Thulesen Dahl, at han ville anmode om, at der blev afholdt et ekstraordinært årsmøde med henblik på at finde en ny formand i partiet.

Morten Messerschmidt ankesag forventes at køre i Østre Landsret fra 20. december til 24. februar, medmindre Den Særlige Klageret vurderer, at sagen skal gå om i byretten.

Efter dommen i byretten indklagede Morten Messerschmidt retsformand Søren Holm Seerup for Den Særlige Klageret.

Det skete, efter at Ekstra Bladet kunne fortælle, at Søren Holm Seerup på Facebook likede et opslag fra tidligere folketingsmand og Venstre-minister Søren Pind, der problematiserede Messerschmidts fortsatte post som næstformand i partiet.

Det betyder, at medlemmerne af Dansk Folkeparti skal tage stilling til, om de vil have Morten Messerschmidt som formand, inden de ved, om dommen bliver stadfæstet.

Inger Støjberg, der har forladt Venstre og i dag er løsgænger, venter på en dom fra Rigsretten, hvor hun er tiltalt for som udlændinge- og integrationsminister at have iværksat og fastholdt en ulovlig ordre om adskillelse af alle par på danske asylcentre, hvor mindst den ene part var under 18 år.

I interviewet fremlægger de to DF'ere fem punkter for deres formandskab.

Et af dem er, at partiet aldrig igen må forpasse muligheden for at komme i regering, hvis der er et blåt flertal.

De vil desuden have en folkeafstemning, hvor danskerne skal spørges til Danmarks medlemskab af EU og om den europæiske menneskerettighedskonvention.

/ritzau/