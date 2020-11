Efter krænkelser: Morten Østergaard søger orlov fra Folketinget

For en måned siden trådte Morten Østergaard tilbage som leder for De Radikale. Nu har han søgt orlov.

Den tidligere leder for De Radikale Morten Østergaard har søgt orlov fra Folketinget.

Det skriver han på Facebook.

Dermed kan en suppleant komme i Folketinget i stedet for Østergaard, der den seneste tid har været sygemeldt. Hun hedder Susan Kronborg, oplyser De Radikale.

For en måned siden gik han af som sit partis leder grundet en sag, hvor han for omkring ti år siden havde taget kollegaen Lotte Rod på låret.

Efterfølgende kom det frem, at Østergaard var involveret i flere krænkelsessager. I alt fire interne sager om krænkelser fra Østergaard kender offentligheden til.

- Jeg kan ikke gøre det skete om, men jeg kan finde veje videre med afsæt i at være blevet klogere på mig selv. Og derfor har jeg i dag søgt Folketingets formand om orlov, så min stedfortræder fra Østjylland kan indkaldes, og folketingsgruppen kan være på fuld kraft i en travl tid.

- Jeg håber på respekt for, at jeg og mine omgivelser har brug for ro i denne proces, og at jeg derfor ikke har yderligere at tilføje, skriver Østergaard på Facebook.

Han kalder fortsat situationen for "ubegribelig" og sit livs "værste mareridt".

- Jeg har holdt mig tæt til min familie, som jeg har bragt i den her situation. Det er livets salt. Det er her, jeg skal være. I vores fælles kærlighed. Og tæt på mine venner, som altid er der og på spring for at hjælpe, skriver Østergaard.

Han tilføjer, at han har det "o.k.", men så ikke alligevel.

- Fordi hele mit voksenliv har handlet om at kunne gøre en forskel for andre. For et samfund. For den verden vi lever i. Fra mine første dage som aktiv græsrod til en årrække med det ypperste privilegium: At lede partiet.

- Derfor gør det rigtig ondt at erkende, at det er mine egne fejl og dårlig opførsel, som er endt med at fratage mig muligheden for at fortsætte med det, jeg var i gang med, og som jeg synes, der er så god brug for.

- Og det gør rigtig ondt, at min måde at feste på er blevet et offentligt anliggende, som kaster skygger ikke bare over mig selv, men alle omkring mig.

- Det er ikke nemt at erkende egne svigt og dårlig dømmekraft, når man altid har søgt at tage ansvar, skriver han.

Østergaard kan holde orlov med fuld løn. Der er en grundløn på knap 700.000 kroner om året for folketingsmedlemmer.

I praksis kan folketingsmedlemmer meddele, at de ikke kan deltage i arbejdet, uden at de bliver bedt om at oplyse, hvad de fejler.

Foruden Lotte Rod har også folketingsmedlem Katrine Robsøe (R) følt sig krænket af Østergaard tilbage i 2015.

Desuden har folketingsmedlem Ida Auken (R), der siden april har været på orlov grundet stress, fortalt, at hun tidligere har underrettet den radikale ledelse om krænkelsessager med Østergaard.

I den forbindelse beskyldte Auken blandt andre den nye leder for De Radikale, Sofie Carsten Nielsen, for at have dækket over krænkelserne.

Sofie Carsten Nielsen, der blev leder for partiet efter kampvalg mod Martin Lidegaard, afviste beskyldningerne.

18. oktober holdt De Radikale et krisemøde. Her fik Sofie Carsten Nielsen fuld tillid som politisk leder af partiet. Og man blev enige om, at tilliden skulle genopbygges.

/ritzau/